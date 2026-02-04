Familia pide ayuda tras muerte de latino en tormenta invernal

Las autoridades identificaron a un latino encontrado sin vida a un costado de una carretera en Asheville durante la tormenta invernal del 25 de enero. La investigación sigue abierta mientras se esperan resultados forenses para confirmar la causa de muerte.

La Oficina del Alguacil del Condado de Buncombe informó que la víctima es Rubilio Méndez Reynoso, de 31 años, residente de Asheville.

Carolina del Norte sufrió dos tormentas invernales en una semana, generando bajas temperaturas y acumulación de hielo en las calles y carreteras.

Latino fue encontrado tras tormenta invernal

Según el reporte oficial:

Fue localizado poco después de las 8:00 a.m. del 25 de enero de 2026, en el área de New Leicester Highway. Oficiales locales encontraron el cuerpo al costado de la vía. La familia ya fue notificada por las autoridades.

Los detectives esperan el informe de autopsia de la Oficina del Médico Forense de Carolina del Norte para determinar si la muerte estuvo relacionada con las condiciones del clima.

La oficina del alguacil indicó que, hasta ahora, no hay evidencia de acto criminal, no se sospecha violencia intencional, pero el caso continúa bajo revisión médica y forense.

Familia solicita apoyo para repatriación

Rubilio Méndez Reynoso es recordado por sus seres queridos. Vivió en Carolina del Norte por más de 15 años.

A través de una campaña en GoFundMe, su hermano Ahias Reynoso Méndez informó que la familia busca recaudar fondos para repatriar el cuerpo a México y cubrir gastos funerarios.

“Estamos tratando de juntar $10,000 para cubrir los gastos fúnebres tanto en Asheville como en México. Estamos agradecidos con la cantidad que gusten y puedan apoyarnos”, dijo.

La familia dio a conocer que el cuerpo se encuentra en la Funeraria Morris de Merrimon Ave., Asheville. Agradecen las donaciones y la difusión de la campaña.

Para donar visite: www.gofundme.com/f/rubilio-reynoso-mendez-para-repatriar-su-cuerpo-a-mexico