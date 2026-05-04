Arrestan a hombre por muerte de su hermano, familia busca ayuda

Una tragedia en Carolina del Norte ha dejado dolor, preguntas y una ola de solidaridad en la comunidad latina. Las autoridades arrestaron a René Peña Díaz, de 41 años, acusado de asesinar a su hermano en un sitio de construcción.

Acusan a hombre por muerte de su hermano

El incidente ocurrió el 29 de abril en una vivienda en construcción, ubicada en Hardscrabble Ridge Road, Highlands, Carolina del Norte, en el sector de las montañas.

La policía respondió a un reporte de persona desaparecida tras hallar rastros de sangre en el lugar. Al llegar, los oficiales encontraron a tres hombres. Uno de ellos, identificado como José Antonio Peña Díaz, ya había fallecido.

Las autoridades confirmaron que la víctima y el sospechoso eran hermanos.

René Peña Díaz, de 41 años, y residente de Greenville, Carolina del Sur, fue arrestado por oficiales del Departamento de Policía de Highlands y permanece detenido sin derecho a fianza en el condado de Jackson.

Dolor, fe y recuerdo de un padre dedicado

La muerte de José Antonio ha impactado profundamente a su familia y a quienes lo conocieron. La familia lo recuerda como un trabajador incansable, amable y cercano con todos.

Su sobrina, Itzelt Peña, compartió un mensaje lleno de amor y memoria:

“José Antonio Peña Díaz fue un padre amoroso, dedicado a sus dos hijas y a su hijo, y un hermano atento con sus hermanas y hermanos. Su madre lo amaba profundamente y lo extrañará mucho.”

También destacó su fe y carácter: “Su fe era muy importante para él, y a menudo compartía la palabra de Dios, inspirando a quienes lo rodeaban.”

Familia enfrenta gastos y pide apoyo

Además del dolor, la familia enfrenta un reto económico urgente. Buscan cubrir gastos funerarios y el traslado del cuerpo a México, donde su madre y sus hijos desean despedirse.

“Es la primera vez que nuestra familia enfrenta algo así… los gastos se acumularán rápidamente”, explicó la familia.

También compartieron un mensaje de fe en medio del dolor: “Sabemos que José Antonio está ahora con Jesús y ha encontrado la paz.”

Si deseas apoyar a una familia en crisis, considera visitar la página de recaudación: gofundme.com/f/help-bring-jose-antonio-home