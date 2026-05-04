La depresión posparto es una realidad que afecta a muchas madres, pero no todas reciben el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Esto es preocupante, especialmente en las latinas porque la prevalencia de la depresión perinatal o posparto es casi el triple en latinas (43%) al compararlo con la población de mujeres en general (14.3%). Por otro lado, las latinas tienen menos probabilidad de recibir tratamiento.

¿Qué es la depresión perinatal o posparto?

La depresión perinatal o posparto es una condición de salud mental que mujeres durante el embarazo o luego del parto pueden experimentar. Algunas mujeres experimentan síntomas de depresión durante el embarazo, mientras que otras luego del parto. Es importante diferenciar entre lo que se conoce en inglés como los “baby blues” que son síntomas de bajo ánimo y tristeza luego del parto pero que solo dura entre 1-2 semanas, comenta la Dra. Mae Lynn Reyes-Rodríguez, PhD, psicóloga clínica y profesora en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (UNC-CH). Los síntomas de depresión perinatal o posparto duran meses.

Algunos síntomas incluyen; tristeza, llanto frecuente, fatiga extrema, irritabilidad, sensación de vacío o desesperanza, dificultades para dormir, apetito alterado, sentimientos de culpa, pensamientos de hacerse daño a sí misma o al bebé.

En la comunidad latina, debido al estigma que existe sobre la salud mental, pueden pasar por alto los síntomas y no buscar ayuda profesional. Según la Dra. Reyes-Rodríguez, mientras más rápido la mamá con depresión perinatal o posparto comience tratamiento, mayor será el beneficio para la madre y la criatura y se acorta el tiempo de sufrimiento innecesario.

¿Por qué ocurre la depresión posparto y perinatal?

El Dr. Jerry Guintivano, profesor e investigador del Departamento de Psiquiatría de UNC-CH señala que es una combinación de un componente genético que interactúa con factores ambientales. Por ejemplo, en la depresión posparto hay una predisposición genética aproximada de 54% comparado con la depresión fuera del estadio perinatal que es un 34%. Esto quiere decir que la mitad de los factores que contribuyen a la depresión perinatal o posparto se debe a factores genéticos y la otra mitad a factores ambientales como el estrés, experiencias de trauma, experiencias de discrimen, entre otras.

Por otro lado, Guintivano menciona que los estudios genéticos presentan una limitación ya que la población latina no ha estado representada para conocer de forma más certera cómo la genética y factores ambientales se manifiestan en esta población en específico. Como nos señala Guintivano, “hasta ahora, los estudios genéticos sobre la depresión posparto se han hecho con personas de ascendencia europea, pero no se han hecho suficientes esfuerzos para acercar a otras comunidades, especialmente a la comunidad latina.

¿Qué es MomGenes?

MomGenes es un estudio de la Escuela de Medicina de la UNC Chapel Hill, que busca cambiar la falta de representación de la población latina en estudios genéticos sobre la depresión perinatal y posparto. Guintivano, quien es el investigador principal del estudio nos dice “así que queremos asegurarnos de que los resultados se conviertan en mejores tratamientos y mejores terapias para la depresión posparto. Que los resultados permitan ayudar a todos y no solo un grupo selecto”

El equipo de investigación está invitando a madres latinas a participar en una investigación que podría cambiar cómo se diagnostica y trata la depresión posparto. En el estudio, las mujeres completarán un cuestionario en línea, el cual es seguro, ya que protege la privacidad de los datos de las madres. Adicionalmente, de forma voluntaria, podrán proporcionar una muestra de sangre para análisis genéticos.

¿Por qué es importante participar?

Según, la Dra. Reyes-Rodríguez, quien es coinvestigadora del estudio, la depresión posparto afecta desproporcionadamente a las latinas y tenemos factores estresantes únicos, como por ejemplo nuestra condición de ser inmigrantes en este país y nuestra característica única de esperar que los síntomas sean severos para buscar ayuda debido al estigma que hay sobre la salud mental en nuestra comunidad. Con nuestra participación podemos ayudar a entender mejor la condición y de esta manera mejorar los tratamientos e intervenciones de prevención.

Para tener un mejor entendimiento de los factores genéticos que puedan contribuir a la depresión perinatal o posparto, es importante tener un grupo de comparación, nos señala Guintivano. Esto permite comparar mujeres latinas con depresión perinatal o posparto con latinas que no han experimentado la condición y explorar las diferencias. También, se estará evaluando eventos estresantes, historia de traumas, entre otras situaciones ambientales para conocer cómo esas experiencias interactúan con los factores genéticos.

¿Quiénes pueden participar?

Deben vivir en Estados Unidos o en Puerto Rico.

o en Puerto Rico. Madres mayores de 18 años en Estados Unidos y si viven en Puerto Rico, deben ser mayores de 21.

en Estados Unidos y si viven en Puerto Rico, deben ser mayores de 21. Debe tener una comprensión básica del inglés o del español.

¿Cómo participar en el estudio?

Todo el proceso se realiza desde su casa. Los pasos son:

Completar un cuestionario en línea a través del https://momgenesfightppd.org/es/

Sus respuestas determinarán si es elegible. Primero, seleccione español (al final de la página) y luego: “Únase al estudio”.

Dar su consentimiento. Si es elegible, recibirá un formulario de consentimiento a su correo electrónico con todos los detalles del estudio.

Completar encuesta. “Las preguntas están relacionadas con su demográfica, si han tenido algún historial de ansiedad o depresión durante los embarazos o en general. También son cuestionarios relacionados con situaciones o eventos estresantes que hayan podido tener durante su vida, incluyendo trauma, discriminación y otros factores”, explicó Erika Campos, coordinadora de la investigación. Aclara que las condiciones de salud preexistentes no descalifican a las madres latinas para participar.

Muestra de sangre (opcional). Como parte del estudio, se le pedirá una muestra de sangre, pero esto es completamente voluntario y debe firmar un consentimiento primero. Si decide participar, se le enviará un kit a su hogar para hacerlo de forma remota y segura. MomGenes cuenta con un tutorial disponible en el https://momgenesfightppd.org/es/faqs/ para el momento en el que realice este paso.

Durante esta fase del proceso, si tiene alguna duda, puede comunicarse con el equipo de investigación para que le oriente mediante una videollamada. Debe enviar un correo electrónico a: momgenes@unc.edu.

“Estaremos siempre disponibles en horario de oficina, de lunes a viernes, de 9:00 a 5:00 pm, por correo electrónico, teléfono, mensaje de texto. Pueden comunicarse con nosotros a través del siguiente número: 984-542-7704, para que puedan hacernos cualquier pregunta que tengan antes de firmar el formulario de consentimiento. Queremos que tengan toda la información que necesitan para sentirse seguros al participar”, dijo Campos.

Compensación. Se ofrece una compensación de una tarjeta de regalo de $35 a las madres que completen el cuestionario y la muestra de sangre.

La información se mantiene confidencial

En el formulario deberá ingresar datos como: nombre, edad, número de teléfono, dirección y correo electrónico. Sin embargo, para el estudio MomGenes, la seguridad y privacidad de las participantes son aspectos fundamentales, por eso la información será tratada con confidencialidad y los participantes serán identificados por un número.

“La muestra de sangre va a ser exclusivamente usada para este estudio y manejada por el equipo de investigación de la UNC de Chapel Hill. Nosotros no vendemos las muestras o la data a ninguna otra persona”, añadió Reyes-Rodriguez.

El estudio MomGenes no tiene una fecha límite oficial para inscribirse, pero esperan que las participantes puedan unirse este 2025 o durante el 2026.

“Una vez que el estudio logre reclutar un número suficiente de participantes, las muestras de ADN serán procesadas y analizadas para identificar diferencias genéticas entre las mujeres que experimentan depresión posparto y las que no. Este análisis permitirá a las personas investigadoras entender mejor qué partes del ADN y qué áreas del cerebro están asociadas con esta condición”, concluyó Jerry Guintivano, investigador principal.

Para más información en español, visite el https://momgenesfightppd.org/es/ y seleccione el idioma al final de la página. Para participar directamente en este estudio, visite el siguiente enlace https://rc2.redcap.unc.edu/surveys/?s=MRMFK74JLETP93CW y elija el idioma de su preferencia (inglés o español) para completar los cuestionarios de elegibilidad, consentimientos, cuestionarios principales y si desean completar los cuestionarios suplementales.