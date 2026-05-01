¿Cómo afecta la depresión perinatal y posparto en las latinas?

Culturalmente vemos la maternidad y la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia como una experiencia gloriosa que debe vivirse con mucha alegría y celebración. Para muchas mujeres, aceptar que durante el embarazo o luego del parto se sienten o se han sentido tristes puede ser motivo de mucha vergüenza y culpa. ¿Será posible que una mujer embarazada o, luego de dar a luz, pueda sentirse triste o deprimida?

Aproximadamente el 80 % de las mujeres luego de dar a luz sienten una melancolía conocida en inglés como los " babyblues " que usualmente dura una o dos semanas luego del parto. Por otro lado, alrededor del 43 % de las mujeres latinas experimentan depresión posparto; más del doble de la prevalencia promedio en Estados Unidos.



¿Cómo saber si los síntomas que estás sintiendo son normales o si necesitas ayuda profesional?

Aunque algunos síntomas del embarazo pudieran ser similares a algunos síntomas de depresión, es importante no dejarlos pasar por alto y evaluar con nuestro médico si lo que estoy sintiendo son síntomas normales del embarazo o si es depresión.

Aunque algunos síntomas del embarazo pudieran ser similares a algunos síntomas de depresión, es importante no dejarlos pasar por alto y evaluar con el médico si lo que estás sintiendo son síntomas normales del embarazo o si es depresión.

Algunos síntomas de depresión incluyen: tristeza, sentirse abrumada, sin esperanzas, con poca energía, dormir poco o mucho, comer poco o mucho, irritabilidad, llanto constante, problemas de memoria o para concentrarse, deseos de estar aislada, entre otros.

Si estás experimentando alguno de estos síntomas, recomiendo hablar con tu médico para que te haga una evaluación más completa y así identificar la ayuda que necesitas.

Las mujeres que sufren de depresión durante el embarazo y que no reciben tratamiento tienen una alta probabilidad de sufrir de depresión posparto y puede afectar el buen desarrollo de la criatura y la relación madre/infante.

¿Qué causa la depresión posparto?

No se ha identificado una causa única, pero los cambios hormonales durante el embarazo y el parto, junto con otros factores como: historial personal o familiar de depresión, falta de apoyo de la pareja o la familia durante o después del embarazo, problemas económicos, miedos o ansiedad asociados al embarazo, eventos estresantes en la mujer embarazada y su familia, pudieran ser factores de riesgo para el desarrollo de depresión posparto.

¿Qué tratamientos existen?

Terapias habladas o asistir a grupos de apoyo pueden ser de ayuda para tratar la depresión. En algunas ocasiones, pudiera ser necesario el uso de medicamentos antidepresivos.

Una consulta con el médico puede ayudar a evaluar qué medicamento pudiera ser seguro tomar durante el embarazo y durante el periodo de lactancia.

Para más información en español sobre depresión posparto, puede visitar la página de Momgenes Postpartum Depression Resources | Support for Moms que cuenta con información en español y les habla de oportunidades para compartir sus historias y cómo contribuir a mejorar el entendimiento de la depresión perinatal o posparto en mujeres latinas.

También pueden visitar la página en español del Instituto Nacional de Salud Mental aquí.

Si tienen preguntas, se pueden comunicar al 984-974-3795.