¿Cómo impacta nuestra actitud en la salud física y emocional?

Nuestra actitud tiene un impacto poderoso en nuestra salud emocional y física.
Mantener una actitud positiva no significa que pensemos que nuestra vida es un cuento de hadas; más bien, es asumir una actitud optimista de que, a pesar de las circunstancias, podemos tener control sobre cómo enfrentamos las situaciones de la vida.
Se ha encontrado que nuestra actitud no solo ayuda a nuestra salud emocional, sino también la salud física. Pacientes que enfrentan condiciones de salud crónicas o condiciones que amenazan su vida, responden mejor al tratamiento médico si mantienen una actitud positiva de su proceso de recuperación.
Recordemos que, como seres integrales, lo que afecta nuestro cuerpo afecta nuestra mente y espíritu y de igual manera lo que afecta nuestra mente y espíritu tiene un impacto en nuestra salud física.
Sabiendo entonces que nuestra actitud puede ayudar a nuestra salud mental, emocional y a la salud física, ¿cómo mantenernos positivos cuando las circunstancias nos invitan a lo contrario?
Sustituir la pregunta ¿por qué? por ¿para qué?
Hay muchas situaciones de vida que no tienen una explicación de por qué nos ocurre y mantenernos en un cuestionamiento de por qué, resulta en un estancamiento emocional y físico que no es saludable.
Una pregunta más constructiva sería cuál es el propósito de esta situación en mi vida.
Una buena actitud, ayuda a aceptar los procesos de la vida
Uno de los procesos que puede traer paz a nuestra vida es la aceptación de las cosas que no podemos cambiar y trabajar en las cosas que sí podemos cambiar o transformar.
Cuando consumimos tiempo en pelear las cosas que nos ocurren, perdemos oportunidades para transformar la situación.
Re-enfocar nuestras energías
Una vez aceptamos lo que no podemos cambiar, usemos nuestra energía para trabajar en lo que necesitamos hacer para transformar la situación en una experiencia de aprendizaje para nuestra vida.
Rodearnos de personas positivas
Las energías se contagian y cuando estamos rodeados de personas positivas, nos facilita recargar nuestras energías positivas.
Mantener una actitud positiva: una decisión consciente
Mantener una actitud positiva es una decisión consciente que hacemos sobre cómo queremos vivir la vida. Conscientemente decidimos ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Conscientemente decidimos ver las posibilidades y no los obstáculos.
Es una decisión que requiere práctica constante para que pueda ser integrada en nuestra vida. No negamos que a veces las circunstancias pueden ser muy intensas que retan toda posibilidad de fe y esperanza. Sin embargo, somos más allá de nuestras circunstancias, que al fin al cabo es transitoria.
No permitamos que una situación defina nuestra vida o nuestro carácter. Recuerden que esta información no sustituye una consulta con un profesional de la salud emocional.
Para mayor información pueden llamar al 984-974-3795.