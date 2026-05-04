El espíritu festivo y la diversidad cultural de Charlotte brillaron este sábado 2 de mayo en Camp North End, donde cientos de asistentes se reunieron para celebrar el Cinco de Mayo. Un evento gratuito que contó con música, danza, platillos mexicanos y entretenimiento para toda la familia, destacando la riqueza de la herencia mexicana y su impacto en la comunidad local.

Este festival organizado por Carlotan Talents y Canteen de Camp North End llegó a su quinta edición y, como en los años anteriores, contó con una agenda variada que incluyó a la mariachi Stefy Gallardo, danzas tradicionales de la academia El Alma de la Luna, presentación del grupo musical Úlima Nota y más.

“Ahorita más que nunca es importante seguir celebrando nuestra cultura, nuestras tradiciones. Toda Latinoamérica es hermosa y es importante celebrarla y mostrar nuestra gente, nuestros colores, comida y cultura”, comentó Tony Arreaza, uno de los organizadores.

Desde las 3:00 p.m. hasta las 10:00 p.m., los asistentes disfrutaron del entretenimiento en vivo, pero también de platillos como los famosos tacos al pastor, barbacoa, asada, de chorizo, quesadillas, elotes, empanadas y aguas frescas.

Imágenes de la celebración del Cinco de Mayo

El festival de Cinco de Mayo celebró su quinta edición con una variada programación que incluyó mariachi, danzas tradicionales y presentaciones musicales (Galería: Yuliana Montiel / La Noticia).

¿Por qué se celebra el 5 de mayo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el cinco de mayo se ha convertido en un día totalmente vinculado a México, aunque en ese país no sea algo tan significativo. En Charlotte, la comunidad lo aprovecha para celebrar y reconocer las raíces mexicanas y la influencia de la cultura mexicana en la vida estadounidense.

Y para continuar celebrando la cultura latina en Charlotte, asiste a uno de los siguientes eventos:

Cinco de Mayo en el Loft Invitan a adolescentes de 12 a 18 años a unirse al evento Cinco de Mayo en el Loft en ImaginOn. Durante esta actividad, los participantes aprenderán sobre la historia y el significado de esta importante festividad. Será una oportunidad para explorar las raíces culturales en un ambiente divertido y educativo. Fecha : martes 5 de mayo

: martes 5 de mayo Hora : 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

Música con Amigos La Coalición Latinoamericana y la Orquesta Sinfónica de Charlotte invitan a la comunidad a la segunda edición de Música Con Amigos, un evento cultural gratuito que celebra la diversidad a través de la música, el arte y la gastronomía latina. Fecha : sábado 9 de mayo

: sábado 9 de mayo Hora : 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Costo: gratis. Registro en este enlace.

Además, durante esta fecha muchos restaurantes mexicanos suelen ofrecer promociones y descuentos en sus bebidas y platillos.