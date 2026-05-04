Charlotte ofrece este mes una variedad de eventos gratuitos para toda la comunidad, que van desde despensas de alimentos y servicios de salud hasta actividades culturales, talleres educativos y oportunidades de emprendimiento. Esta semana, podrás disfrutar de comida gratis en distintas localidades. Llega hasta el final para conocer estas 19 iniciativas.
Comunidad
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 5 de mayo
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: Hickory Grove Library
- Dirección: 5935 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215
- Fecha: jueves 7 de mayo
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m
- Lugar: Hope Street Food Pantry
- Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269
Espacio de apoyo para la mujer
La Coalición Latinoamericana invita a un espacio de apoyo para aquellas mujeres que atraviesan separación, duelo o momentos de ansiedad, miedo o incertidumbre y desean sentirse acompañadas.
- Fecha: martes 5 y 12 de mayo
- Hora: 1:30 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Reserva tu cita completando el siguiente formulario.
Distribución gratuita de alimentos en Monroe
Food for Families NC, junto a la iglesia Luz a las Naciones, organiza una jornada de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 6 de mayo
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Luz a las Naciones
- Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110
Servicios médicos gratis
El Puente Hispano llevará a cabo una clínica médica gratis en la cual realizarán chequeos anuales, resurtirán medicinas y podrá consultar por enfermedades. Está dirigida para personas que no tengan seguro médico y vivan en Cabarrus.
- Fecha: miércoles 6 de mayo
- Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: El Puente Hispano
- Dirección: 335 Ann Street NW. Concord, NC 28025
- Inscripción llamando al 980-389-0615.
Evento de distribución de alimentos
Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde se distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Está abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Fecha: jueves 7 de mayo
- Hora: 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: Mission City Church
- Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214
Clínica de identificación
El movimiento Just Do It ofrece asistencia para reemplazar documentos emitidos por el estado, como licencias de conducir, identificaciones estatales, tarjetas de seguro social o certificados de nacimiento, en la biblioteca Plaza Midwood. No se requiere registrarse, la asesoría es en inglés.
- Fecha: jueves 7 de mayo
- Hora: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Plaza Midwood Library
- Dirección: 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205
Vacuna gratis a tu mascota contra la rabia
Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, el refugio de animales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) ofrece una clínica de vacunación gratuita que no requiere cita previa.
- Fecha: sábado 9 de mayo
- Hora: 8:00 a.m. a 10:45 a.m.
- Lugar: CMPD Animal Care & Control
- Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217
Cursos, talleres y oportunidades
Conviértete en una Girl Scout
La Coalición Latinoamericana invita a las niñas de 6 a 12 años a formar parte de la nueva tropa de Girl Scouts, donde las Girl Scouts pueden hacer realidad sus sueños y trabajar para construir juntas un mundo mejor. También es una oportunidad para descubrir fortalezas y explorar nuevas habilidades individuales y de grupo.
- Fecha: todos los martes desde el 5 de mayo
- Hora: 6:00 p. m. a 7:00 p. m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Seminario para recibir orientación sobre su negocio
Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de este seminario organizado por Prospera. En él aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización le puede proveer asistencia para comenzar o expandir su negocio.
- Fecha: jueves 7 de mayo
- Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Simmons YMCA
- Dirección: 6824 Democracy Dr, Charlotte, NC 28212
- Inscríbete a través del siguiente enlace.
Más allá de los conceptos básicos: Microsoft Word
La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a utilizar el formato de párrafos, encabezados y pies de página y otras herramientas de formato más avanzadas. Para esta clase se requiere experiencia previa en Microsoft Word.
- Fecha: sábado 9 de mayo
- Hora: de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: University City Regional
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Programa gratuito de intercambio de idiomas para adultos
La biblioteca de Charlotte South Boulevard finaliza y ofrece Charlemos Charlotte, un programa gratuito de intercambio de idiomas bilingües para adultos. Este está dirigido a hablantes de español que buscan practicar su inglés y viceversa.
- Fecha: sábado 9 de mayo
- Hora: 10:30 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Inscripción en el siguiente enlace.
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
En esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 11 de mayo
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Iniciar un negocio en Carolina del Norte
Aprende paso a paso cómo iniciar tu negocio en Carolina del Norte, desde los requisitos estatales, locales y federales, hasta los recursos gratuitos disponibles para emprendedores. Obtén claridad sobre EIN, tipos de empresas (DBA, LLC, Corporación, S-Corp), licencias, impuestos y más, y sal con un plan para convertir tu idea en un negocio real.
- Fecha: martes 12 de mayo
- Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Evento en línea
- Inscripción en el siguiente enlace.
Evento de contratación de CMS
Durante el mes de julio, Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) organiza diversos eventos de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en Servicios de Nutrición, Servicios de Edificación, Transporte, ASEP, Educación Especial, y muchas más.
- Fecha: miércoles 13 de mayo
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: University City Regional
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Costo: gratis
Arte, cultura y diversión
Mercado nocturno en granja urbana
Disfruta de una noche tranquila en la granja latina Pascuales Farm, donde podrás relajarte, conectarte y disfrutar de lo local. Habrá venta de productos frescos y productos cultivados en la granja, espacio abierto para explorar, búsqueda del tesoro autoguiada y más.
- Fecha: jueves 7 de mayo
- Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Granja Pascuales
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
Celebra la cultura latina en Música Con Amigos
La Coalición Latinoamericana y la Orquesta Sinfónica de Charlotte invitan a la comunidad a la segunda edición de Música Con Amigos, un evento cultural gratuito que celebra la diversidad a través de la música, el arte y la gastronomía latina.
- Fecha: sábado 9 de mayo
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: gratis. Registro en este enlace.
Guateke Sessions
En este evento, la Casa de la Cultura estará celebrando y enseñando ritmos latinos. En ellos participarán talentosos bailarines latinos representando las danzas de los siguientes países: México (danza folklórica), Puerto Rico (bomba y plena), Perú (festejo y marinera), Venezuela (tambores) y Haití.
- Fecha: sábado 9 de mayo
- Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
Exposición de arte: Sanando en colores
Participa en la recepción de la apertura de la exposición: Sanando en colores. Esta exhibición explora la intersección entre la creatividad y la salud mental, y tendrá pinturas, fotografía, arpilleras y más. Habrá una actividad de arte y recursos acerca de la salud mental, por el mes de la salud mental.
- Fecha de inauguración: sábado 9 de mayo
- Hora: 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: OBRA Collective Gallery
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202