Alrededor de 1,000 personas se unieron este 1.° de mayo en la Central Avenue, en el este de Charlotte, para alzar su voz en defensa de los derechos laborales. La marcha fue convocada para honrar y celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, pero también para visibilizar aquellos espacios laborales en los cuales aún queda mucho por hacer.

La concentración inició en la Coalición Latinoamericana, ubicada en 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205. Esta área es predominantemente habitada por inmigrantes y pequeños negocios, en su mayoría liderados por latinos. Allí, la comunidad disfrutó de música, discursos de trabajadores y comunidad.

Entre los discursos destacó el de una docente, quien habló sobre las condiciones actuales de los docentes en escuelas públicas.

“Hemos visto que hay estudiantes que no han querido ir a la escuela por miedo. Por eso son importantes los trabajadores en la educación para brindar apoyo emocional y calma a los estudiantes, ofrecerles un espacio seguro. Sin embargo, vemos que Carolina del Norte está en el fondo. Tiene el puesto 46 de 50 a nivel nacional en el pago de los maestros. Paga mucho menos que cualquier estado y más de la mitad no gana lo suficiente para pagar sus necesidades y llevar el pan cada día a casa. El estado puede y debe hacer lo mejor para apoyar a los educadores públicos”.

Piden justicia laboral para inmigrantes

Después de la concentración, los asistentes marcharon por la Central Avenue hasta la reconocida panadería Manolo’s Bakery. Durante el trayecto, dueños de negocios locales salieron a la calle para regalar comida y bebidas.

La protesta no solo se centró en la importancia de los derechos laborales, sino también en destacar la vulnerabilidad de los inmigrantes, quienes, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a ser protegidos contra la discriminación y a trabajar en condiciones dignas.

“Hay injusticia en todas partes, inmigración está arrestando en todas partes solo porque pueden hacerlo y he visto a muchas familias que vienen a este país solo a trabajar y salir adelante con sus familias y no se les da esta oportunidad porque los arrestan, a pesar de que a veces tienen procesos migratorios y gastan bastante dinero en estos”, añadió Rudi Rosa, quien trabaja como apicultor y en el sector gastronómico.

Por su parte, el concejal por el Distrito 5 de Charlotte, JD Mazuera Arias, habló sobre los trabajadores del aeropuerto. “Están recibiendo bajos sueldos, malas condiciones de trabajo y sin beneficios. Necesitamos trabajar por ellos y también necesitamos pelear por los trabajadores inmigrantes, cuando vemos que inmigración está atacando a esta comunidad y separando familias”.

Trabajadores y líderes locales se unieron en Charlotte para exigir derechos laborales (Foto: Yuliana Montiel / La Noticia).