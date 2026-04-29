Corte Suprema debilita ley electoral que impacta a minorías

La Corte Suprema tomó una decisión que podría cambiar el mapa político del país. En un fallo dividido 6-3 el 29 de abril, el tribunal invalidó un distrito congresional en Louisiana diseñado para fortalecer la representación de votantes afroamericanos.

La decisión debilita una de las herramientas más importantes de la Ley de Derechos Civiles de 1965.

¿Qué cambió con este fallo de la Corte Suprema?

La Corte determinó que el distrito dependía demasiado de criterios raciales. El juez Samuel Alito afirmó que el mapa era un “gerrymander” (manipulación de distritos electorales) inconstitucional.

Con esta interpretación, ahora será más difícil impugnar mapas electorales de estados que reduzcan el poder de voto de minorías.

Impacto en comunidades minoritarias

La Sección 2 de la ley de derechos electorales ha protegido durante décadas a comunidades afroamericanas y latinas.

Gracias a esta norma, se crearon distritos donde estas comunidades pueden elegir representantes. Ahora, expertos advierten que ese mecanismo pierde fuerza.

El congresista Cleo Fields señaló que el fallo hará más difícil defender la voz política de minorías.

Reacciones divididas

La decisión generó fuertes reacciones políticas. La jueza Elena Kagan advirtió que el fallo pone en riesgo décadas de avances. Las consecuencias, advirtió la jueza Kagan, “probablemente serán de gran alcance y graves”, y la decisión de hoy convierte a la Sección 2 en “poco menos que letra muerta”.

Activistas advierten que en los estados donde esa ley sigue siendo relevante —estados aún marcados por la segregación residencial y una votación polarizada racialmente—, los votantes de minorías raciales pueden ahora ser excluidos del proceso electoral mediante la fragmentación de sus distritos.

"El fallo de hoy constituye una profunda traición, pero no es una sorpresa, y no será la última palabra", declaró Adrienne Kelly, directora ejecutiva de Democracy North Carolina.

En contraste, la Casa Blanca celebró la decisión y defendió que la raza no debe influir en la definición de distritos.

Consecuencias políticas a futuro

El impacto completo podría sentirse en las elecciones de 2028. Expertos estiman que decenas de distritos protegidos podrían cambiar.Esto podría beneficiar estrategias políticas en la lucha por el control del Congreso.

El expresidente Donald Trump incluso calificó el fallo como “el tipo de decisión que le gusta”.

La Corte ya había limitado esta ley en 2013 al eliminar controles federales sobre estados con historial de discriminación. Desde entonces, el uso de la ley para proteger votantes ha perdido fuerza. Algunos expertos consideran que esta decisión profundiza esa tendencia.

Esta nota se elaboró con información de Associated Press.