El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) reportó este miércoles 10 de diciembre un aumento de enfermedades respiratorias en los hospitales de todo el estado. Además, reportaron tres muertes relacionadas con casos de influenza, lo que aumentó el número total de muertes a nueve durante esta temporada.

En la temporada de virus respiratorios 2024-2025, Carolina del Norte reportó 542 muertes relacionadas con la influenza, la cifra más alta desde el 2009. Por lo que, el NCDHHS extendió una serie de recomendaciones a la comunidad.

"La influenza se está propagando rápidamente por Carolina del Norte. La vacuna contra la influenza sigue siendo la herramienta más importante para prevenir enfermedades graves o la muerte por influenza. No es demasiado tarde para protegerse a usted mismo y a sus seres queridos", dijo el epidemiólogo estatal Zack Moore, M.D, MPH, a través de un comunicado.

¿Cuáles son las principales enfermedades reportadas?

Según el tablero de virus respiratorios de NCDHHS, se ha registrado incremento de casos de COVID-19, gripe, VSR y otras afecciones respiratorias.

El llamado urgente del NCDHHS insta a la población a someterse a pruebas y buscar tratamiento de manera temprana como medida preventiva contra enfermedades graves. Se aconseja a quienes presenten síntomas leves dirigirse al médico, evitando acudir a departamentos de emergencia en este periodo de incremento de casos.

Junto con esto, advierten que la influenza aumenta en época de viajes y reuniones por días festivos. Además, advierte que esto es particularmente más peligroso para:.

Personas mayores de 65 años

Niños menores de 5 años

Embarazadas

Personas con sistemas inmunitarios débiles

Quienes sufren de asma, diábetes, obesidad y enfermedades cardiacas

¿Cómo prevenir enfermedades respiratorias?

Además de las pruebas y el tratamiento, se hace hincapié en la accesibilidad de las vacunas contra la gripe y el COVID-19 en farmacias, consultorios médicos y centros de atención designados. Se proporciona información detallada sobre la localización de vacunas a través del sitio web del NCDHHS.

También se hacen recomendaciones para evitar enfermarse o esparcir alguna enfermedad.

Lavado regular de manos: Lávate las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usa desinfectante a base de alcohol para prevenir la transmisión de virus a otras superficies y personas. Evitar tocarse la cara: Procura no tocarte los ojos, la nariz ni la boca, ya que son vías de entrada para los virus. Limpieza y desinfección: Desinfecta regularmente las superficies y objetos que podrían estar contaminados, como pomos de puertas, mesas, teléfonos, etc. Etiqueta al estornudar o toser: Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Desecha el pañuelo inmediatamente y lávate las manos. Permanecer en casa si estás enfermo: Evita salir de casa a menos que sea para recibir atención médica o pruebas. Si es posible, quédate en una habitación separada y usa un baño diferente para reducir el riesgo de contagio en el hogar. Mantener el distanciamiento social: Intenta mantener al menos una distancia de un metro y medio con otras personas, especialmente si no llevas mascarilla. Uso de mascarillas: Utiliza mascarillas en entornos donde el distanciamiento social sea difícil de mantener, especialmente si estás cerca de personas que no viven contigo o en lugares concurridos. Vacunación: Asegúrate de recibir las vacunas recomendadas contra la gripe, COVID-19 y otros virus respiratorios según las pautas y recomendaciones locales de salud.

Para obtener información más detallada sobre cómo protegerse a sí mismo y a los demás, se invita a consultar recursos disponibles en el sitio web del NCDHHS.

