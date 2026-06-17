Arthur: primera tormenta tropical del año, ¿viene a las Carolinas?

La temporada de huracanes del Atlántico 2026 ya tiene su primera tormenta con nombre. El Centro Nacional de Huracanes confirmó la formación de la Tormenta Tropical Arthur, un sistema que se desarrolla cerca de la costa de Texas.

Arthur fue nombrada oficialmente el miércoles 17 de junio por la mañana cuando los meteorólogos detectaron vientos sostenidos de 40 millas por hora y condiciones propias de una tormenta tropical.

Al momento de su formación, el sistema se ubicaba a unas 40 millas al este-noreste de Port O'Connor, Texas, y avanzaba hacia el noreste a una velocidad de nueve millas por hora.

Arthur no será una tormenta fuerte

Los pronósticos indican que Arthur tendrá una vida corta.

Los expertos prevén que el sistema se debilite rápidamente después de tocar tierra nuevamente durante la jornada del miércoles.

Se espera que la tormenta pierda intensidad y se convierta en una depresión tropical en poco tiempo.

Sin embargo, aunque no alcance la categoría de huracán, el principal peligro asociado con Arthur será la lluvia intensa.

Riesgo de inundaciones en varios estados

Los meteorólogos advierten que la tormenta podría provocar precipitaciones abundantes en amplias zonas de la costa del Golfo.

Las proyecciones estiman acumulados generales entre 4 y 8 pulgadas de lluvia, aunque algunas áreas podrían recibir hasta 12 pulgadas antes del jueves.

Las zonas con mayor riesgo incluyen:

Costa de Texas.

Luisiana.

Centro y sur de Mississippi.

Alabama.

Panhandle de Florida.

Las autoridades alertan de que estas lluvias podrían provocar inundaciones repentinas peligrosas, especialmente en áreas urbanas y zonas con drenaje limitado.

Alertas vigentes en la costa del Golfo

El Centro Nacional de Huracanes emitió una advertencia de tormenta tropical para sectores comprendidos entre High Island, Texas, y Morgan City, Luisiana.

Esta advertencia significa que las condiciones de tormenta tropical son esperadas dentro de las próximas 12 horas.

Además, existe una vigilancia de tormenta tropical desde Sargent hasta High Island, Texas, donde dichas condiciones podrían desarrollarse en las próximas horas.

¿Habrá impacto en Carolina del Norte?

Por ahora, los pronósticos indican que Arthur no representa una amenaza directa para Carolina del Norte.

Los meteorólogos señalan que algunos remanentes de humedad podrían desplazarse hacia el este e interactuar con un frente frío previsto para finales de la semana.

Esa combinación podría aumentar las probabilidades de lluvia en algunas zonas del estado durante el viernes.

Sin embargo, los expertos descartan impactos tropicales significativos para Carolina del Norte relacionados con este sistema.

Aun así, las autoridades recomiendan a los residentes mantenerse atentos al desarrollo de la temporada de huracanes, que oficialmente se extiende hasta el 30 de noviembre.