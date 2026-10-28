Muere Dolores Huerta, líder de derechos civiles, creadora de “¡Sí, se puede!”

Dolores Huerta, una de las figuras más influyentes del movimiento por los derechos civiles y laborales de los latinos en Estados Unidos, falleció a los 96 años. La activista fue cofundadora del sindicato United Farm Workers y creadora de la histórica consigna “¡Sí, se puede!”.

Su familia confirmó, mediante un comunicado difundido por su fundación, que Huerta murió el miércoles 28 de octubre de 2026 en su residencia.

Durante más de seis décadas, dedicó su vida a defender los derechos de los trabajadores agrícolas, los inmigrantes, las mujeres y otras comunidades históricamente marginadas.

Su legado transformó las condiciones laborales de miles de trabajadores y convirtió la organización comunitaria en una herramienta de cambio social.

¿Quién fue Dolores Huerta?

Dolores Clara Fernández Huerta nació en 1930 en Dawson, Nuevo México, en una familia vinculada al activismo laboral.

Su padre era minero y sindicalista, mientras que su madre administraba un restaurante y un hotel en California.

Desde pequeña, Huerta estuvo rodeada de familias trabajadoras de diferentes orígenes, una experiencia que influyó en su compromiso con la justicia social.

Inicialmente trabajó como maestra de escuela primaria en el Valle de San Joaquín, una importante región agrícola de California.

Sin embargo, las difíciles condiciones económicas de sus estudiantes la llevaron a cambiar de profesión.

En un documental de PBS de 2017, explicó que no soportaba ver a niños llegar a clases con hambre y sin zapatos.

Consideraba que podía ayudar más a esas familias organizando a sus padres para exigir mejores condiciones laborales.

Dolores Huerta y la creación de United Farm Workers

En 1962, Dolores Huerta y César Chávez fundaron la National Farm Workers Association, organización que posteriormente se convirtió en United Farm Workers of America (UFW).

El sindicato buscaba mejorar los salarios, las condiciones de trabajo y el acceso a beneficios de los trabajadores agrícolas.

Huerta desempeñó un papel fundamental como organizadora y negociadora.

Participó en la histórica huelga de los trabajadores de la uva de Delano, iniciada en 1965 por trabajadores filipinos y que se extendió durante cinco años.

También ayudó a negociar contratos colectivos con grandes productores agrícolas, logrando importantes beneficios médicos y laborales.

Su participación en los boicots nacionales de uvas y lechugas contribuyó a impulsar una legislación pionera en California que reconoció los derechos de negociación colectiva de los trabajadores del campo.

¿De dónde surgió la frase “¡Sí, se puede!”?

Una de las contribuciones más conocidas de Dolores Huerta fue la creación de la consigna “¡Sí, se puede!”, que se convirtió en un símbolo de esperanza y movilización social.

La frase expresa la convicción de que las personas pueden organizarse para transformar situaciones de injusticia.

Con el paso de los años, el lema trascendió el movimiento sindical y comenzó a utilizarse en campañas sociales y políticas.

En 2008, Barack Obama adoptó su versión en inglés, “Yes, we can”, como una de las consignas de su campaña presidencial.

En 2012, cuando Obama entregó a Huerta la Medalla Presidencial de la Libertad, bromeó diciendo que le había robado su lema.

Este reconocimiento constituye la máxima distinción civil de Estados Unidos.

Una vida de protestas, sacrificios y activismo

La trayectoria de Dolores Huerta estuvo marcada por numerosas confrontaciones con las autoridades y los sectores que se oponían a sus reivindicaciones.

Fue encarcelada 22 veces por participar en manifestaciones sindicales, según el recuento de su trayectoria.

En 1988 sufrió graves lesiones durante una protesta en San Francisco, cuando un policía la golpeó con una macana.

El ataque le provocó tres costillas fracturadas y graves daños en el bazo. Necesitó múltiples transfusiones de sangre.

Después de una larga recuperación, amplió su trabajo para promover los derechos de las mujeres y fomentar la participación política de las latinas.

También defendió reformas migratorias, denunció los riesgos de los pesticidas y promovió programas de protección para trabajadores agrícolas.

Su activismo continuó hasta después de cumplir 90 años, participando en marchas, conferencias y actividades comunitarias.

Revelación sobre abusos de César Chávez marcó sus últimos meses

En 2026, Huerta reveló públicamente que había sufrido abusos sexuales por parte de César Chávez durante la década de 1960.

Según su testimonio, los abusos dieron lugar al nacimiento de dos hijos, una experiencia que mantuvo en secreto durante aproximadamente 60 años.

Huerta explicó que decidió guardar silencio porque temía que revelar lo ocurrido perjudicara al movimiento de trabajadores agrícolas y los avances conseguidos.

En una entrevista con Latino USA, describió aquella experiencia como un sufrimiento personal que había decidido cargar durante décadas.

La revelación generó una profunda discusión sobre la historia del movimiento sindical latino y la importancia de escuchar a las sobrevivientes de abuso sexual.

A pesar de lo ocurrido, Huerta continuó defendiendo los derechos laborales y sociales que habían marcado su trayectoria.

Reconocimientos y legado de Dolores Huerta

A lo largo de su vida, Huerta recibió numerosos reconocimientos por su trabajo en favor de los derechos civiles.

Fue la primera latina incorporada al National Women's Hall of Fame, recibió nueve doctorados honorarios y obtuvo la Medalla Presidencial de la Libertad.

Su nombre aparece en escuelas, calles y murales de diferentes ciudades estadounidenses.

También protagonizó documentales sobre su trayectoria, incluido Seeds of Change: The Life and Legacy of Dolores Huerta, estrenado en 2025.

Madre de 13 hijos, Huerta mantuvo durante décadas una intensa actividad sindical, comunitaria y política.

En ese documental expresó cómo deseaba ser recordada:

"Espero que mi legado sea el de una organizadora que se organizó para luchar contra la injusticia".

También compartió una reflexión sobre lo que consideraba la mejor herencia para las futuras generaciones: transmitirles el amor por la justicia.

La muerte de Dolores Huerta cierra una etapa fundamental en la historia del movimiento por los derechos de los trabajadores agrícolas y de la comunidad latina en Estados Unidos.

Su consigna, “¡Sí, se puede!”, permanece como uno de los símbolos más reconocidos de la organización social.

Esta historia se elaboró con información de The Associated Press.