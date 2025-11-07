El Día de Acción de Gracias es una festividad muy especial en Estados Unidos y Canadá, motivo de reunión y, sobretodo, agradecimiento. Esta tradición marca un día para dar gracias por las bendiciones del año y disfrutar de una deliciosa comida en compañía de familiares y amigos.

¿Qué es Acción de Gracias?

El Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving en inglés, es una fecha reservada para agradecer, sobretodo si se trata de las buenas noticias y momentos, la cosecha y la buena fortuna.

En general, este día es un momento para expresar gratitud por todo lo positivo que ha ocurrido en la vida. Además, se suele compartir con seres queridos alrededor de una mesa llena de comida deliciosa. Uno de los elementos más icónicos de esta celebración es el pavo asado, que se sirve como plato principal en muchas casas.

Historia y origen de Acción de Gracias

La historia de Acción de Gracias se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses, conocidos como "Peregrinos", salieron de sus hogares en busca de un nuevo lugar. Su destino era la colonia de Jamestown, Virginia, en América del Norte. Sin embargo, a causa de una tormenta la embarcación en la que iban se desvió y los llevó a Mayflower en Plymouth, Massachusetts.

Era noviembre de 1620. Decidieron quedarse y debieron pasar grandes penurias cuando llegó el invierno; incluso algunos enfrentaron la muerte. Al llegar la primavera, los que lograron continuar adelante sembraron maíz, y el otoño siguiente estaban recogiendo su primera cosecha. En agradecimiento por ese momento en el que libraron tantas dificultades, compartieron un festín con los nativos americanos Wampanoag.

Esa cena se considera el origen de la celebración. Sin embargo, el Día de Acción de Gracias no se convirtió en una festividad oficial hasta que el presidente Abraham Lincoln proclamó un Día Nacional de Acción de Gracias en 1863 durante la Guerra Civil.

¿Cuándo se celebra el Día de Acción de Gracias 2025?

El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos se celebra el cuarto jueves de noviembre. En 2025, esta festividad caerá el 27 de noviembre, marcando un día de agradecimiento y celebración en todo el país. Aunque cada año la fecha puede variar, siempre es un día para reunirse en familia y amigos, y disfrutar de una comida especial.

¿Por qué Estados Unidos y Canadá celebran Acción de Gracias en fechas distintas?

Aunque Estados Unidos y Canadá comparten la tradición de Acción de Gracias, celebran esta festividad en fechas diferentes. En Estados Unidos, se celebra en noviembre, mientras que en Canadá, el Día de Acción de Gracias se festeja el segundo lunes de octubre.

La diferencia en las fechas se debe a la historia y a las condiciones climáticas de cada país. En Canadá, la cosecha suele ser más temprana que en Estados Unidos, lo que explica la variación en el día de la festividad.

¿Cómo se celebra Acción de Gracias en Estados Unidos?

El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos las familias se reúnen para compartir una comida que generalmente incluye:

un pavo asado, acompañado de relleno,

puré de papas,

salsa de arándanos

y otros platos tradicionales.

Además de la comida, es común ver desfiles y eventos deportivos en la televisión. También es común almuerzos o cenas solidarias y eventos con manualidades relacionadas con la festividad.