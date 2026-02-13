Falta poco para que se celebre el Día de los Presidentes (Presidents Day) 2026 y te decimos cuándo es, además de si es un día feriado y por qué este día festivo es importante.

Por si no lo sabías, hay dos presidentes de Estados Unidos que han nacido y se han criado en Carolina del Norte, aunque ambos comenzaron su carrera política en Tennessee: James K. Polk y Andrew Johnson.

¿Qué es el Día de los Presidentes en Estados Unidos y por qué se celebra?

El Día de los Presidentes, también conocido como el cumpleaños de Washington es una celebración para el primer presidente que tuvo Estados Unidos, George Washington.

Este día se ha convertido en un feriado federal que coincide, a su vez, con el cumpleaños de Abraham Lincoln, quien nació el 12 de febrero de 1809.

¿Cuándo es el Día de los Presidentes 2026?

El Día de los Presidentes se celebra el tercer lunes de febrero, de acuerdo con la Ley Uniforme de Días Festivos, en vigor desde 1971, por lo que este mes será el lunes 16 de febrero.

¿Cómo se conmemora el Presidents Day y qué está cerrado?

Este feriado comenzó como una forma de celebrar el cumpleaños del primer presidente de Estados unidos, de acuerdo con la embajada de Estados Unidos, y actualmente también se usa para festejar el de Abraham Lincoln.

Cada vez más población celebra el día para honrar a todos los expresidentes y se organizan ceremonias públicas para conmemorarlos.

Este día se cierran varios comercios y servicios, como bancos, correo y oficinas del gobierno federal:

USPS no entregará correo este día, pero empresas privadas como UPS y FedEx sí operarían.

Bancos como Bank of America, Chase y Wells Fargo permanecerán cerrados, aunque es importante consultar con la sucursal específica que se desea visitar.

Las oficinas de gobierno federal permanecen cerradas.

¿Qué pasa si trabajo un día festivo federal en Estados Unidos? Esto dice la ley

La Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA) no obliga a los empleadores a hacer pagos adicionales si se debe trabajar un fin de semana o día festivo.

Días feriados federales 2026: Lista completa de febrero a diciembre

Fecha Festividad Jueves 1 de enero Año Nuevo Lunes 19 de enero (tercer lunes de enero) Día de Martin Luther King Jr. Lunes 16 de febrero (tercer lunes de febrero) Cumpleaños de George Washington

(también denominado Día de los Presidentes) Lunes 25 de mayo (último lunes de mayo) Memorial Day Viernes 19 de junio Día de la emancipación (Juneteenth) Sábado 4 de julio Día de la Independencia Lunes 7 de septiembre (primer lunes de septiembre) Día del Trabajo (Labor Day) Lunes 12 de octubre Día de la Raza o de la Hispanidad Miércoles 11 de noviembre Día de los veteranos Jueves 26 de noviembre (cuarto jueves de noviembre) Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) Viernes 25 de diciembre Navidad

Fuente: Oficina de Administración de Personal

