En Carolina del Norte, la Fundación NC IDEA anuncia que se aproxima la fecha límite para las solicitudes de su programa de subvenciones MICRO y SEED, dirigidas a impulsar tanto ideas de negocio en etapas iniciales como empresas que ya buscan escalar, ofreciendo subvenciones de $10,000 y $50,000.

Apoyo financiero para empresas

NC IDEA es una fundación sin fines de lucro enfocada en fomentar el desarrollo económico del estado, ayudando a startups a comercializar innovaciones y convertirse en compañías escalables de alto impacto.

Estas subvenciones no solo proporcionan capital, sino también redes de contacto, mentorías y programas formativos que fortalecen el ecosistema emprendedor de Carolina del Norte.

NC IDEA MICRO: Subvenciones de $10,000 para ideas de negocio

Objetivo de la subvención MICRO

Dirigida a empresas nuevas que buscan validar y promover su idea en el mercado. NC IDEA MICRO combina $10,000 en financiación con un programa de ocho semanas para acelerar el progreso de su empresa.

Proceso y uso de fondos

75 % de los fondos se entregan al firmar el acuerdo.



El 25 % restante se otorga dos meses después, tras un seguimiento de progreso.



Programa de descubrimiento de clientes y lanzamiento de producto

Incluye ocho semanas de formación, cubriendo:

Identificación de clientes iniciales y sus necesidades.



Estrategias de recaudación de fondos y marketing.



Reuniones con más de 15 mentores expertos .



. Presentación final ante mentores y otros emprendedores.



NC IDEA SEED: Subvenciones de $50,000 para empresas

NC IDEA SEED financia a empresas en etapa temprana que ya tienen tracción y buscan acelerar su crecimiento, reduciendo riesgos asociados a la expansión.

Liberación de fondos por hitos y seguimiento

Fondos distribuidos en 6 a 12 meses en tramos vinculados a objetivos.



en tramos vinculados a objetivos. Los beneficiarios deben reportar avances antes de recibir cada desembolso.



Reglas y restricciones

Los solicitantes pueden elegir entre MICRO o SEED, pero no ambos en un mismo ciclo.

Posibilidad de pasar de MICRO a SEED

Beneficiarios de MICRO pueden aplicar a SEED en futuros ciclos, obteniendo el monto completo de $50,000 si cumplen los requisitos.

Calendario de solicitudes ciclo de otoño

Atención virtual - Hasta el 22 de agosto. Allí puede hacer preguntas. Para más detalles, visite: https://tinyurl.com/4ktbpbdd

- Hasta el 22 de agosto. Allí puede hacer preguntas. Para más detalles, visite: https://tinyurl.com/4ktbpbdd Fecha límite para solicitar las becas - 25 de agosto, 5:00 p.m.

Criterios de elegibilidad para MICRO y SEED

Qué significa ser una empresa escalable según NC IDEA

Una compañía con un producto o modelo de negocio innovador, con potencial para convertirse en empresa multimillonaria o atraer inversión institucional.

Tipos de modelos de negocio buscados

Enfocados en un mercado inicial, con planes de expansión progresiva hacia productos o servicios relacionados.

¿Qué tipo de empresas tienen más posibilidades de ser elegidas?

Empresas innovadoras, escalables y con una ventaja competitiva sostenible.

¿Dónde encontrar más información?

Para más detalles, visite la página: https://ncidea.org/for-entrepreneurs/