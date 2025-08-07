Translate with AI to
Ofrece subvenciones de $10,000 y $50,000 para emprendedores
Si tienes una idea o empresa en crecimiento, esta es tu oportunidad: subvenciones de $10,000 o $50,000 para llevarla al siguiente nivel en Carolina del Norte. Foto: Adobe Stock.
WhatsAppMessengerTelegramLinkedInPinterestRedditSMSPrint

En Carolina del Norte, la Fundación NC IDEA anuncia que se aproxima la fecha límite para las solicitudes de su programa de subvenciones MICRO y SEED, dirigidas a impulsar tanto ideas de negocio en etapas iniciales como empresas que ya buscan escalar, ofreciendo subvenciones de $10,000 y $50,000.

Apoyo financiero para empresas

NC IDEA es una fundación sin fines de lucro enfocada en fomentar el desarrollo económico del estado, ayudando a startups a comercializar innovaciones y convertirse en compañías escalables de alto impacto.

Estas subvenciones no solo proporcionan capital, sino también redes de contacto, mentorías y programas formativos que fortalecen el ecosistema emprendedor de Carolina del Norte.

NC IDEA MICRO: Subvenciones de $10,000 para ideas de negocio

Objetivo de la subvención MICRO

Dirigida a empresas nuevas que buscan validar y promover su idea en el mercado. NC IDEA MICRO combina $10,000 en financiación con un programa de ocho semanas para acelerar el progreso de su empresa.

Proceso y uso de fondos

  • 75 % de los fondos se entregan al firmar el acuerdo.
  • El 25 % restante se otorga dos meses después, tras un seguimiento de progreso.

Programa de descubrimiento de clientes y lanzamiento de producto

Incluye ocho semanas de formación, cubriendo:

  • Identificación de clientes iniciales y sus necesidades.
  • Estrategias de recaudación de fondos y marketing.
  • Reuniones con más de 15 mentores expertos.
  • Presentación final ante mentores y otros emprendedores.

NC IDEA SEED: Subvenciones de $50,000 para empresas

NC IDEA SEED financia a empresas en etapa temprana que ya tienen tracción y buscan acelerar su crecimiento, reduciendo riesgos asociados a la expansión.

Liberación de fondos por hitos y seguimiento

  • Fondos distribuidos en 6 a 12 meses en tramos vinculados a objetivos.
  • Los beneficiarios deben reportar avances antes de recibir cada desembolso.

Reglas y restricciones

Los solicitantes pueden elegir entre MICRO o SEED, pero no ambos en un mismo ciclo.

Posibilidad de pasar de MICRO a SEED

Beneficiarios de MICRO pueden aplicar a SEED en futuros ciclos, obteniendo el monto completo de $50,000 si cumplen los requisitos.

Calendario de solicitudes ciclo de otoño

  • Atención virtual - Hasta el  22 de agosto. Allí puede hacer preguntas. Para más detalles, visite: https://tinyurl.com/4ktbpbdd
  • Fecha límite para solicitar las becas - 25 de agosto, 5:00 p.m.

Criterios de elegibilidad para MICRO y SEED

Qué significa ser una empresa escalable según NC IDEA

Una compañía con un producto o modelo de negocio innovador, con potencial para convertirse en empresa multimillonaria o atraer inversión institucional.

Tipos de modelos de negocio buscados

Enfocados en un mercado inicial, con planes de expansión progresiva hacia productos o servicios relacionados.

¿Qué tipo de empresas tienen más posibilidades de ser elegidas?

Empresas innovadoras, escalables y con una ventaja competitiva sostenible.

¿Dónde encontrar más información?

Para más detalles, visite la página: https://ncidea.org/for-entrepreneurs/

Periodista, editor, asesor, y presentador. De 2016 a 2019 el periodista más galardonado en Estados Unidos por los Premios José Martí. Autor del best seller: ¿Cómo leer a las personas? dbarahona@lanoticia.com