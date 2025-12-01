Comenzar un negocio de limpieza puede ser la oportunidad perfecta para quienes buscan independencia, pero este camino no está exento de desafíos. Se requiere disciplina, paciencia y conocimientos. Así lo explican Florangel Ramírez y Fabiana Silva, dueñas de un negocio de limpieza residencial, quienes ofrecieron recomendaciones claves para los interesados en emprender en este sector.

Adquirir experiencia es el primer paso

Fabiana destaca que el punto de partida, si eres inmigrante, es tener experiencia en limpieza en el país. La razón: los productos podrían ser diferentes a los de tu país de origen y es necesario entender cómo se usan correctamente. Además, es importante familiarizarse con el manejo de ciertos residuos y conocer las expectativas culturales sobre higiene y presentación.

“En nuestro caso, en Venezuela, a nosotros nos enseñaron a limpiar nuestra casa y mantener el orden, pero hay casos en los que las personas llegan a trabajar limpiando casas, porque es su primera opción, pero nunca habían trabajado con esto, entonces si trabajas con una empresa, podrás a aprender cómo se limpian las casas, oficinas o comercios aquí”, dijo.

Inversión inicial

Las emprendedoras coinciden en que uno de los primeros gastos y el más importante debe ser registrar la empresa legalmente y obtener un seguro. Aseguran que esto ayuda a generar confianza entre los clientes, evitar gastos en el futuro por incidentes y proteger a los trabajadores.

“Los accidentes pasan, una lámpara podría romperse y con un seguro para tu negocio de limpieza se podría cubrir por daño a la propiedad o si, por ejemplo, un trabajador se cae, es una forma de protegerlo con los gastos médicos”, explicó Fabiana.

Apostar por la calidad de los productos

La elección de los productos es otro aspecto clave. Según las empresarias, esto es algo que irá cambiando con el tiempo, ya que, a medida que consiga más clientes, probablemente tendrá que limpiar superficies de diferentes materiales. Al principio, lo más recomendable es probar varias marcas hasta encontrar las que se ajusten a su presupuesto, pero sin sacrificar calidad, para evitar dañar las superficies o perder clientes.

“Al principio es mejor utilizar productos que no sean invasivos, que no sean tan fuertes, porque hay muchos clientes que no les gusta el cloro, porque pueden dañar superficies como el mármol, tampoco se puede usar cualquier producto en madera, si es piedra es otro producto, entonces es importante también buscar videos y tutoriales para aprender como limpiar sin dañar”, comentó Fabiana.

Florangel agregó: “En comprar productos químicos se invierte, pero un aspecto positivo es que no se pierde esta inversión. Porque puede que compres productos que no vas a poder en casas que a lo mejor son lujosas, pero va a haber algún cliente con quien sí puedas utilizar estos productos”.

¿Qué artículos se necesitan para iniciar un negocio de limpieza?

Según las empresarias se puede iniciar con:

Productos químicos básicos como detergentes, desinfectantes, desengrasante, limpiadores de videos y blanqueadores.

como detergentes, desinfectantes, desengrasante, limpiadores de videos y blanqueadores. Escoba, plumeros

Trapeador, coleto o mopa (al menos dos unidades)

Aspiradora

Guantes

Bolsas de basura

Paños (sugieren comprar cuatro colores diferentes para: baños, polvo, cocina y vidrios)

¿Cuánto cobrar por la limpieza?

Cuando reciben a un nuevo cliente, las empresarias realizan una visita inicial para conocer las necesidades específicas de la casa y establecer un presupuesto. Recomiendan hacer esto en la práctica, para conocer el tamaño de la casa, número de habitaciones, baños y necesidades o superficies que requieran cuidados específicos y también para conocer al cliente.

Como base, por ejemplo, para una casa de tres cuartos y dos baños, sería entre $150 y $250. Los ajustes lo hacen según:

Los pies cuadrados de la casa.

de la casa. El tipo de limpieza : el precio es estándar para una casa. Pero en el caso de discotecas explican que pueden ser más desordenados, tener mayor suciedad e incluso vómito, por lo que se cobra más, mientras que las oficinas, al ser sitios en los cuales los trabajadores suelen dejarlos casi en el mismo estado que estaban antes, son espacios más organizados, rápidos y fáciles de limpiar.

: el precio es estándar para una casa. Pero en el caso de discotecas explican que pueden ser más desordenados, tener mayor suciedad e incluso vómito, por lo que se cobra más, mientras que las oficinas, al ser sitios en los cuales los trabajadores suelen dejarlos casi en el mismo estado que estaban antes, son espacios más organizados, rápidos y fáciles de limpiar. La profundidad de la limpieza. Aclaran que la primera limpieza por lo general requiere más tiempo, por lo que se puede establecer un pago más alto y aclarar al cliente que las siguientes tendrán otro precio.

“Por lo general, la primera limpieza es una limpieza profunda, porque uno quiere dejarla impecable y los próximos servicios ya serían como para mantenerla limpia. Esta limpieza incluye detalles como los rodapiés, las lámparas, los gabinetes de la cocina por dentro, el horno, las persianas una por una, que la casa quede espectacular y ya después se hace más fácil mantenerla limpia”, indicó Florangel.

Cuentan que en la práctica otras compañías ajustan sus precios, según:

El número de habitaciones o personas que vivan en el hogar.

o personas que vivan en el hogar. Si hay mascotas en la casa.

en la casa. Verificar si se trata de clientes acumuladores (con tendencia a tener un exceso de objetos y, por lo tanto, polvo en su vivienda).

(con tendencia a tener un exceso de objetos y, por lo tanto, polvo en su vivienda). La frecuencia del servicio (si se trata de un presupuesto semanal, quincenal o mensual).

“Al principio esto fue difícil, por eso lo que hicimos es llamar a compañías de limpieza locales y preguntarles a ellos cuánto cobrarían, a medida que pasa el tiempo ya uno adquiere experiencia con los montos”, dijo Fabiana.

La paciencia es clave

“El principio, como en cualquier negocio, es duro. El primer año cuesta, porque conseguir clientes nuevos es fácil, pero es importante mantenerlos, ganarse su confianza y tener mucha disciplina. Ser constante con ellos”, comentó Florangel.

