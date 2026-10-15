Un grupo de empresarios locales tomó la iniciativa de reabrir las instalaciones de fútbol bajo techo de la ciudad de Monroe, que permanecían cerradas desde hacía tiempo. Así nace esta nueva etapa de Carolina Indoor Soccer Arena, con una administración integrada por apasionados del fútbol que han dedicado muchos años a este deporte, tanto en canchas de césped sintético como de césped natural, siempre promoviendo el juego limpio y el respeto al rival.

Llegan las semifinales del primer torneo de fútbol bajo techo 5 contra 5

La emoción del fútbol bajo techo continúa este miércoles 14 de octubre, a partir de las 9:00 p. m., con los encuentros correspondientes a las semifinales del primer torneo de esta modalidad organizado en las instalaciones.

En el primer partido se enfrentarán Chaos y A1Ballers, dos equipos que buscarán asegurar su pase a la gran final.

Chaos, integrado por jugadores originarios de Charlotte, llega a esta instancia con un balance de apenas dos derrotas en el torneo. Una de sus principales fortalezas es la experiencia de sus integrantes en competencias de fútbol bajo techo, además del buen nivel deportivo que han demostrado a lo largo del campeonato.

Por su parte, A1Ballers es un equipo joven que ha competido de igual a igual frente a rivales con mayor experiencia en este tipo de superficie. Entre sus principales figuras destaca el portero, considerado el mejor guardameta del torneo.

La segunda semifinal se disputará a partir de las 10:00 p. m., cuando se enfrenten Gorilas y Los Fieles.

Gorilas, otro conjunto originario de Charlotte, cuenta con delanteros jóvenes que combinan talento y experiencia. Además, tiene en sus filas al máximo goleador del torneo, quien acumula la impresionante cifra de 68 goles.

Su rival, Los Fieles, finalizó en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Durante buena parte de la competencia se mantuvo entre los primeros puestos, aunque sufrió algunos tropiezos en las dos últimas jornadas. Ahora buscará recuperarse y luchar por un lugar en la final.

La invitación está abierta a todos los amantes del fútbol, especialmente a quienes disfrutan del fútbol de salón, también conocido como fútbol rápido. Los organizadores esperan contar con una nutrida asistencia de aficionados para disfrutar de dos encuentros que prometen intensidad, talento y emoción.

Todo listo para la gran final del torneo en Monroe

La nueva administración de Carolina Indoor Soccer Arena también dio a conocer la programación para el viernes 16 de octubre, fecha en la que se disputarán los encuentros decisivos del campeonato:

 7:30 p. m. — Partido por el tercer lugar. Los equipos participantes competirán por el último puesto del podio. El ganador recibirá medallas y un premio económico de $1,000.

 8:30 p. m. — Partido de exhibición. La jornada incluirá una presentación de Carolina Soccer Academy.

 9:00 p. m. — Gran final del campeonato “Elite Tournament/Men”.

Los dos equipos finalistas se enfrentarán por el título. El campeón recibirá el trofeo que lo acredita como ganador de la competencia, medallas y un premio económico de $5,000. El subcampeón también recibirá un trofeo, medallas y un premio económico de $2,000.

Con esta programación, Carolina Indoor Soccer Arena busca recuperar el entusiasmo por el fútbol bajo techo en Monroe y ofrecer a los jugadores y aficionados un espacio de encuentro en torno a la pasión por este deporte.