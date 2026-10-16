La jornada del 11 de octubre dejó cambios en las tablas de posiciones de la Carolina International Basketball Association (CIBA), definió los equipos clasificados a las eliminatorias de Segunda División B1, movimientos en la clasificación de Segunda División B y resultados decisivos en Primera División y Segunda División A.

La temporada regular de Segunda División B1 llegó a su fin y quedaron definidos los equipos que avanzan a las eliminatorias. Monstars, Cuervos, Cafetaleros, Linces, Naciones Unidas, Los Toros y Guerreros ya tenían su lugar en la siguiente fase.

Durante la jornada también se disputó el encuentro entre Hidalgo y Olas de la Costa, en el que Hidalgo consiguió el pase a las eliminatorias y completó la lista de ocho equipos clasificados.

En Segunda División A, Certified Hoopers perdió su partido frente a Venezuela por marcador de 62-43. Sin embargo, el equipo mantuvo el liderato de la tabla de posiciones pese a la derrota.

La tabla de posiciones de Segunda División B registró cambios después de los partidos del domingo. Abayard3s ganó sus dos encuentros, frente a Los Muchachones y LPB, mientras que Halcones y San Miguel terminaron la jornada con una victoria y una derrota cada uno.

Estos resultados permitieron a Abayard3s colocarse como líder de la división, en una jornada que también incluyó triunfos de Tumbados, Intocables y The Black Panthers.