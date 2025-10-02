Aviso de audiencia pública La ciudad de Carrboro tiene previsto solicitar al Departamento de Comercio de Carolina del Norte $950,000 en fondos del Programa Federal de Subvenciones para el Desarrollo Comunitario - Revitalización de Barrios (CDBG-NR), que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (c) ha asignado al Estado.



Antecedentes

La ciudad de Carrboro tiene previsto solicitar al Departamento de Comercio de Carolina del Norte $950,000 en fondos del Programa Federal de Subvenciones para el Desarrollo Comunitario - Revitalización de Barrios (CDBG-NR), que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (c) ha asignado al Estado.



Estos fondos se utilizarán para realizar reparaciones de emergencia en viviendas que sean propiedad y residencia de hogares con ingresos iguales o inferiores al 80 % de la renta media de la zona. Además, los fondos se utilizarán para mejoras recreativas, como la renovación y sustitución del pavimento de los parques infantiles de Town Commons y Simpson Park. Si se concede la totalidad de los $950,000 (el importe máximo de la subvención), al menos el 90 % de los fondos se destinará a proporcionar ayuda financiera para la reparación de viviendas y a financiar mejoras en las instalaciones recreativas públicas. No más del 10 % se destinará a la administración del programa. La recepción de estos fondos supondría un beneficio significativo para los residentes con ingresos bajos o moderados de la ciudad de Carrboro, ya que promovería la estabilidad de la vivienda y el acceso a espacios recreativos seguros y saludables.

Información sobre las reuniones



Se celebrarán dos audiencias públicas para recabar opiniones sobre la propuesta de la ciudad de Carrboro de solicitar fondos CDBG-NR para su uso en ayudas para la reparación de viviendas y mejoras en parques y zonas recreativas. La primera audiencia se celebrará antes de que se redacte la solicitud de la ciudad, y la segunda se celebrará después de su redacción, pero antes de su presentación. La primera audiencia pública se celebrará en el Complejo Bibliotecario Drakeford el 14 de octubre de 2025 a las 6:00 p. m. La segunda audiencia pública tendrá lugar el 21 de octubre de 2025 a las 6:00 p. m. durante la reunión del Ayuntamiento de Carrboro.



Las personas interesadas en intervenir en la reunión o enviar un comentario deben ponerse en contacto con Anne-Marie Vanaman, Directora de Vivienda y Servicios Comunitarios, amvanaman@carrboronc.gov o 919-918-7321. Cualquier persona que necesite ayudas o servicios auxiliares en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) o un intérprete de idiomas debe ponerse en contacto con Tyler Haugle antes del 10 de octubre de 2025 en thaugle@carrboronc.gov o en el 919-918-7318.

Comentarios públicos



El período para comentarios públicos por escrito está abierto desde la fecha de publicación del aviso, el 3 de octubre de 2025, hasta el 26 de octubre de 2025 a las 8 p. m. Los comentarios pueden enviarse por escrito por correo postal o correo electrónico, o por teléfono a Anne-Marie Vanaman, Directora de Vivienda y Servicios Comunitarios, al 919-918-7321 o amvanaman@carrboronc.gov.

Para obtener más información, póngase en contacto con Anne-Marie Vanaman utilizando la información de contacto anterior.