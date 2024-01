La famosa cantante Sinéad O'Connor murió después de perder a uno de sus hijos por suicidio y luego de meses de su muerte, se dio a conocer la versión oficial de qué murió.

¿De qué murió Sinéad O'Connor?

De acuerdo con un comunicado del Tribunal Forense del Interior Sur de Londres, compartido este martes, la cantante irlandesa murió por causas naturales a los 56 años en julio del 2023.

La intérprete de Nothing Compares 2 U, I want your, Drink before the war y Thank you for hearing me fue encontrada incosciente en su casa de Londres y al día sigueinte, el tribunal forense informó que no se había proporcionado ninguna causa médica de muerte, sin embargo, luego del comunicado de este martes, también compartieron que dejaron de trabajar en la muerte de O'Connor.

En julio, cuando murió, la familia de la artista se dijo devastada y pidió privacidad para poder vivir su duelo.

Aunque previamente había anunciado su retiro, días antes de su muerte, la cantante de This is the day, reveló que estaba trabajando en nueva música: "pronto terminaré mi álbum. Lo lanzaré a principios del próximo año", escribió en Facebook el 11 de julio del 2023.

A O'Connor le sobreviven tres hijos Roisin, Yeshua y Jake. Shane se suicidó en enero del 2022, a los 17 años.

