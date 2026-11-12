Interesados en aprender a bailar salsa, bachata, merengue, cha cha cha y otros géneros musicales tendrán una nueva opción en Charlotte los domingos. Se trata de Salsa Sundays en Sterling con Rumbao, una actividad organizada en alianza entre Rumbao Latin Dance Company y Sterling Events Venue by La Noticia, para ofrecer talleres cortos y un espacio para bailar y socializar.

La propuesta busca que tanto quienes nunca han tomado una clase de baile como quienes ya conocen algunos pasos puedan participar. No es necesario tener experiencia ni acudir con pareja.

Una actividad para aprender y socializar

Cada domingo, a las 4:00 p.m., Rumbao ofrecerá una clase de salsa de aproximadamente una hora, dirigida especialmente a quienes quieren dar sus primeros pasos en este ritmo. Sus directores, Jennifer Geyer y Eduardo Díaz, de raíces venezolanas y puertorriqueñas, serán los encargados de dirigir a los participantes.

La academia comenzó sus actividades en 2013 y desde entonces ha enseñado distintos ritmos de baile a público latino y estadounidense.

Clase de salsa en Charlotte

La serie comenzará el domingo 15 de noviembre y se realizará durante ocho semanas consecutivas, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

“En este primer encuentro va a haber un taller de salsa para principiantes, también vamos a tener un baile social donde van a poder bailar salsa, bachata, merengue, cha cha cha y un poquito de kizomba. Pueden traer zapatos de baile, pero no es exclusivo u obligatorio. Lo importante es que se vengan listos para bailar y cómodos. Nosotros creemos que cualquier persona puede aprender a bailar y esta es una oportunidad para dar los primeros pasos”, dijo Jennifer a La Noticia.

Las siguientes sesiones son los domingos:

22 y 29 de noviembre

6, 13, 20 y 27 de diciembre

En el primer encuentro, además de baile, habrá venta de comida preparada por el chef Carlito, de 4 Fritos. El menú incluirá: Arroz primavera, fajitas de pollo, pollo al teriyaki, puré de papas, ensalada verde César y nuggets para niños.

También habrá venta de bebidas como mojitos, margaritas, Sex on the Beach, whisky, cerveza y sodas. Todo en un ambiente familiar, pensado para compartir, bailar y conocer otras personas y culturas.

La entrada tiene un costo de $10 en preventa y $15 en la puerta. Para adquirir tu boleto, visita el siguiente enlace.