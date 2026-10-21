¿Buscas actividades para celebrar Halloween sin gastar dinero? En Charlotte y sus alrededores habrá eventos gratuitos para niños y familias, con desfiles, recorridos para pedir dulces, calabazas para tallar, concursos de disfraces, música y otras actividades. En esta guía de La Noticia encontrarás opciones para disfrutar de Halloween desde los días previos hasta el 31 de octubre.
Jueves 22 de octubre
Dulce o truco con la Policía de Charlotte
Acompaña al Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg en una celebración de “Trunk or Treat” que contará con dulces de Halloween, baúles decorados, música y podrás compartir con oficiales locales.
- Fecha: jueves 22 de octubre
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Target de University City
- Dirección: 8120 University City Blvd, Charlotte, NC 28213
Dulce o truco en Cabarrus
El Departamento de Servicios Médicos de Emergencia del condado de Cabarrus está organizando un evento de "Trunk or Treat" en su sede, donde además de dulces, llevarán a cabo una competencia de autos disfrazados en la que aún puedes participar.
- Fecha: jueves 22 de octubre
- Hora: 5:30 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Frank Liske Park
- Dirección: 4001 Stough Road SW, Concord, NC 28027
Viernes 23 de octubre
Búsqueda de dulces en Camp North End
Más de 30 negocios de Camp North End se unirán a la octava edición de una actividad de “dulce o truco” e invitan a las familias a llevar a sus niños disfrazados para disfrutar de este evento, de música en vivo y otras actividades.
- Fecha: viernes 23 de octubre
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Película, disfraces y dulces
Promenade on Providence celebra la temporada de Halloween con una noche de dulce o truco y la película Wicked: For Good. Las familias están invitadas a llevar a sus niños disfrazados para disfrutar de dulces, una película al aire libre y otras actividades divertidas.
- Fecha: viernes 23 de octubre
- Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. (La película inicia a las 6:45 p.m.)
- Lugar: Promenade on Providence
- Dirección: 10822 Providence Rd, Charlotte, NC 28277
Calabazas y dulces gratis
Aboretum Shopping Center invita a las familias a disfrutar de Tricks-n-Treats, una noche de truco o trato con calabazas gratis, actividades espeluznantes y muchas sorpresas más. Lleva tu disfraz favorito y únete a esta diversión.
- Fecha: viernes 23 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Aboretum Shopping Center
- Dirección: 8008 Providence Rd, Charlotte, NC 28277
Un evento “Spooktacular”
Ponte tu disfraz y disfruta de un evento en el cual tendrás la oportunidad de ganar premios, ir por tú “trick or treat”, escuchar música en vivo, y habrá vendedores de comida, artesanías y más. Está dirigido para personas de todas las edades.
- Fecha: Viernes 23 de octubre.
- Hora: 5:30 p.m. a 8:30 p.m.
- Lugar: Eastway Recreation Center.
- Dirección: 3150 Eastway Pk Dr, Charlotte, NC 28213
Desfile de Halloween y calabazas gratis
La ciudad de Davidson invita a las familias a disfrutar de su celebración de Halloween, con un desfile para pedir dulces por Main Street, una fiesta para tallar calabazas y un recorrido de calabazas iluminadas. Las primeras 25 personas que participen en la actividad de tallado recibirán una calabaza gratis. También puedes llevar tu propia calabaza para exhibirla durante el evento.
- Fecha: viernes 23 de octubre
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. (la exhibición de calabazas continuará hasta el 30 de octubre)
- Lugar: Davidson Public Safety Building y Town Green
- Dirección: 216 S Main St, Davidson, NC 28036
Halloween con dulces y perros en adopción
El Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg, Subaru South Charlotte y First Tee Greater Charlotte organizará una actividad gratuita de Halloween para toda la familia. Los niños podrán participar en un recorrido de dulces y baúl, una tradición en la que reciben golosinas de vehículos decorados. También habrá perros en adopción, un área de minigolf para niños, camiones de comida y organizaciones comunitarias.
- Fecha: viernes 23 de octubre
- Hora: 5:30 p.m. a 8:30 p.m.
- Lugar: Subaru South Charlotte
- Dirección: 10410 Cadillac St, Pineville, NC 28134
- Inscripción en el siguiente enlace.
Sábado 24 de octubre
Celebrarán el Día de Muertos con dulces
Sharon Memorial Park organizará una actividad gratuita inspirada en el Día de Muertos, en la que los niños podrán participar en un recorrido de dulces y baúl, una tradición en la que reciben dulces de vehículos decorados. También habrá camiones de comida en el lugar.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026
- Hora: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Sharon Memorial Park
- Dirección: 5716 Monroe Road, Charlotte, NC 28212
BooFest en Belmont
El Halloween BooFest será una tarde llena de diversión para toda la familia y contará con juegos de carnaval, vendedores artesanales, venta de comida, actividad de dulce o truco y concluirá con la proyección de la película “Beetlejuice Beetlejuice” a las 7:00 p.m.
- Fecha: sábado 24 de octubre
- Hora: 2:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Stowe Park
- Dirección: 24 S Main St, Belmont, NC 28012
Carnaval de Halloween con dulces gratis
El Marion Diehl Recreation Center invita a los niños y sus familias a disfrutar de Trunk or Treat, una celebración de Halloween con vehículos decorados, dulces, juguetes y actividades para toda la familia. Habrá juegos, manualidades y palomitas gratis. Los niños pueden asistir con su disfraz favorito. La actividad está dirigida a menores de hasta 15 años. En caso de mal tiempo, el evento se realizará bajo techo.
- Fecha: sábado 24 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Marion Diehl Recreation Center
- Dirección: 2219 Tyvola Road, Charlotte, NC, 28210
Halloween adaptado e inclusivo
La clínica Success On The Spectrum de Lake Norman y Charlotte se unen para ofrecer un evento amigable para niños con sensibilidad sensorial. Invitan a las familias a llevar a sus niños disfrazados para disfrutar de la actividad de dulce o truco con golosinas adaptadas para diferentes necesidades con opciones sin azúcar, de casas inflables y concurso de vehículos decorados.
- Fecha: sábado 24 de octubre
- Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Success on the Spectrum Lake Norman
- Dirección: 19900 W Catawba Ave #302, Cornelius, NC 28031
- Reserva un espacio en el siguiente enlace.
Domingo 25 de octubre
Dulces y disfraces para mascotas gratis
PetSmart invita a las familias a celebrar Halloween con sus mascotas durante Tricks for Treats. Los visitantes podrán asistir disfrazados junto a sus animales, recorrer estaciones con premios dentro de la tienda y disfrutar de obsequios gratis y un espacio para tomarse fotografías.
- Fecha: domingo 25 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: tiendas PetSmart participantes
Dulce a truco y recolección de comida
University City United Methodist Church organiza un evento de dulce o truco en interiores. Usar disfraz es opcional. Este evento es para toda la familia y completamente gratuito.
- Fecha: domingo 25 de octubre
- Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: University City United Methodist Church
- Dirección: 3835 W. WT Harris Blvd. Charlotte, NC 28269
Festival de otoño con “dulce o truco”
Participa en un evento lleno de actividades como un zoológico, paseos en caballo, inflables o brincolines, juegos para los más pequeños, venta de comida y actividades de dulce o truco en el maletero.
- Fecha: domingo 25 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: St. John’s Baptist Church
- Dirección: 300 Hawthorne Ln, Charlotte, NC 28204
Dulce o Truco en NoDa y Johnston YMCA
Ven con tu familia a disfrutar del NoDa Candy Crawl y el Festival de Otoño en Johnston YMCA. Dos eventos en un solo día para una tarde llena de diversión y dulce o truco, donde entregarán un mapa con las tiendas participantes, y habrá juegos y actividades en un ambiente seguro y entretenido. También puedes obtener tu mapa en el siguiente enlace.
- Fecha: domingo 25 de octubre
- Hora: 4:00 p.m. a 6:30 p.m. (NoDa Candy Crawl)
- Lugar: NoDa
- Dirección de referencia: 3025 N Davidson St, Charlotte, NC 28205
Halloween en Huntersville Festival
El Halloween en Huntersville Festival te invita a disfrutar de una tarde de dulce o truco, música en vivo, entretenimiento, venta de comida, concurso de disfraces y muchas actividades más para toda la familia.
- Fecha: domingo 25 de octubre
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Huntersville Athletic Park
- Dirección: 11720 Verhoeff Dr, Huntersville, NC 28078
Dulce o Truco en Matthews
Únete a la Mathews United Methodist Church para una noche de dulce o truco llena de diversión y actividades para toda la familia. Este evento gratuito es perfecto para todas las edades, con una variedad de juegos, actividades y vehículos decorados que harán que la celebración de Halloween sea aún más especial.
- Fecha: domingo 25 de octubre
- Hora: de 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Matthews United Methodist Church
- Dirección: 801 S Trade St, Matthews, NC 28105
Miércoles 28 de octubre
Taller gratuito para crear casas embrujadas
Se trata de un taller creativo para niños y preadolescentes, en el que podrán diseñar y decorar sus propias casas embrujadas en 3D inspiradas en Halloween. Los participantes utilizarán papel y otros materiales para crear diseños que pueden ir desde los más terroríficos hasta los más divertidos. Los materiales estarán incluidos y solo deberán llevar su creatividad.
- Fecha: miércoles 28 de octubre
- Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Inscripción en el siguiente enlace.
Película Hocus Pocus en la biblioteca
La biblioteca Sugar Creek organizará una noche de cine gratuita para toda la familia con la proyección de Hocus Pocus, la clásica película de Disney inspirada en Halloween. Los asistentes podrán disfrutar de una velada de comedia, aventura y magia junto a las hermanas Sanderson. Se invita al público a asistir disfrazado. Es necesario registrarse previamente.
- Fecha: miércoles 28 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Sugar Creek Library, sala comunitaria
- Dirección: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206
- Inscripción en el siguiente enlace.
Dulce o Truco en Shady Brook Baptist Church
Únete a la Shady Brook Baptist Church para disfrutar de una noche de dulce o truco en un ambiente seguro y divertido para toda la familia. Este evento gratuito está abierto a toda la comunidad.
- Fecha: miércoles 28 de octubre
- Hora: 7:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Shady Brook Baptist Church
- Dirección: 2940 Belmeade Dr, Charlotte, NC 28214
Viernes 30 de octubre
Búsqueda de dulces en el centro de Concord
Celebra Halloween en el centro Concord con un evento lleno de dulces: El Candy Crawl, esta es la oportunidad perfecta para disfrutar de una tarde de dulce o truco en las tiendas locales participantes.
- Fecha: viernes 30 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Downtown Concord
- Dirección de referencia: Union St N, Concord, NC 28025
Calabazas y dulces gratis
Arboretum Shopping Center invita a las familias a disfrutar de Tricks-n-Treats, una celebración de Halloween con calabazas gratis hasta agotar existencias, dulces para los niños, disfraces y actividades temáticas para toda la familia. El evento se realizará cerca del estanque del centro comercial.
- Fecha: viernes 30 de octubre
- Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Arboretum Shopping Center
- Dirección: 8008 Providence Road, Charlotte, NC 28277
Evento con monstruos y dulces
Lleva a toda la familia a este evento que incluye juegos, música, actividad de dulces o truco, más de vendedores “monstruosos” que te mostrarán sus productos locales y para los niños, paseos en pequeños y coloridos autos.
- Fecha: viernes 30 de octubre
- Hora: 4:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Urban District Market
- Dirección: 2315 N Davidson St #300, Charlotte, NC 28205
Dulces en el vecindario Freeland Park
El vecindario de Freeland Park, en South End, organiza un divertido Trunk or Treat con juegos, comida, rifas y obsequios para toda la familia. La calle estará cerrada para la ocasión, y todos están invitados a participar en esta actividad llena de sorpresas. Está dirigido a niños de 1 a 12 años.
- Fecha: viernes 30 de octubre
- Hora: 4:15 p.m. a 5:45 p.m.
- Lugar: Freeland Park Neighborhood
- Dirección: 4544 South Blvd, Charlotte, NC 28217
Mercado latino con concurso de disfraces
Gatito Night Market invita a la comunidad a disfrutar de una edición especial de Halloween con puestos de pequeños negocios, camiones de comida, vendedores de comida callejera y artesanías. Los asistentes podrán pedir dulces en los puestos, bailar bachata, disfrutar de presentaciones especiales y participar en un concurso de disfraces. También habrá una competencia de camiones monstruo.
- Fecha: viernes 30 de octubre
- Hora: 5:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Lugar: Gatito Night Market
- Dirección: 4410 N Tryon StCharlotte, NC 28213
Sábado 31 de octubre
Búsqueda de dulces en Birkdale Village
Lleva a los niños a realizar la actividad de dulce o truco en el centro comercial Birkdale Village. Ven disfrazado y disfruta de una mañana llena de dulces y diversión en los comercios y restaurantes participantes. Este evento inicia en Concierge, donde te darán un mapa con los comercios participantes.
- Fecha: sábado 31 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Birkdale Village
- Dirección: 8712 Lindholm Dr #202, Huntersville, NC 28078
Halloween con alimentos y abrigos gratis para familias
Un grupo de creativos de Charlotte organizará All Hallows’ Feed, una actividad comunitaria gratuita que combina la celebración de Halloween con la entrega de alimentos y artículos esenciales para las familias. Los asistentes podrán llevarse productos básicos de despensa, refrigerios y abrigos para mujeres y niños, además de disfrutar de dulces, manualidades, pintura facial, música en vivo y un espacio para tomarse fotografías. Los productos se entregan por orden de llegada.
- Fecha: sábado 31 de octubre
- Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m., o hasta agotar los suministros
- Lugar: Black Wednesday
- Dirección: 529 Briar Creek Rd, Charlotte, NC 28205
Dulce o truco en el mercado de la calle 7
El mercado 7th Street presenta su actividad anual de Halloween para toda la familia. El evento permite a los niños recolectar dulces mientras conocen el mercado, habrá pintura de caritas, concurso de disfraces. Regalos y más sorpresas.
- Fecha: sábado 31 de octubre
- Hora: 11:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: The Market at 7th Street
- Dirección: 224 E 7th St, Charlotte, NC 28202
- Observación: El mercado suele ofrecer 90 minutos de estacionamiento gratuito con validación en el garaje adyacente
Bebidas calientes y dulces en este evento
Sweet Street está de vuelta con su famoso Festival Trunk or Treat. Este evento gratuito es la manera perfecta de disfrutar de Halloween en familia, con una gran variedad de actividades como dulce o truco, música en vivo, inflables, dulces, chocolate caliente, café y más.
- Fecha: sábado 31 de octubre
- Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: North Carolina Research Campus
- Dirección: 150 N Research Campus Dr, Kannapolis, NC 28081
Halloween en el centro comercial Northlake
Los niños están invitados a disfrutar de una actividad de dulce o truco por todo el centro comercial Northlake con los negocios participantes. Además, habrá encuentros con personajes sorpresas, oportunidades para fotos, música en vivo y juegos.
- Fecha: sábado 31 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Northlake Mall
- Dirección: 6801 Northlake Mall Dr, Charlotte, NC 28216
Compras, dulces y calabazas en Huntersville
El Northcross Shopping Center de Huntersville estará llevando a cabo un evento gratuito que contará con caritas pintadas, paseos en el centro comercial, una calabaza gratuita, juegos y por supuesto, las esperadas golosinas.
- Fecha: sábado 31 de octubre
- Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Northcross Shopping Center
- Dirección: 9751 Sam Furr Rd, Huntersville, NC 28078
Halloween en el gran muro de calabazas
Participa en un evento lleno de magia y tradición, con una impresionante exhibición de calabazas talladas, decoración festiva y la ceremonia de iluminación del Muro. Todos son bienvenidos a contribuir con su propia calabaza tallada. El muro estará disponible hasta el 1° de noviembre.
- Fecha: del jueves 29 de octubre al domingo 1.° de noviembre
- Lugar: The Great Elizabeth Pumpkin Wall
- Dirección: 2023 Greenway Ave, Charlotte, NC 28204