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A un año de Charlotte’s Web, el operativo migratorio más grande de Carolina del Norte que dejó a más de 1,300 detenidos, Manolo’s Bakery realizará un encuentro comunitario para recordar los acontecimientos que impactaron a miles de familias inmigrantes de la ciudad reina. El evento también busca abrir un espacio de encuentro, memoria, acompañamiento y ofrecer un espacio de diversión para las familias.

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Un año después de Charlotte’s Web

El operativo conocido como Charlotte’s Web comenzó en noviembre de 2025 y se convirtió en el mayor operativo de inmigración realizado en el estado. Durante varios días, agentes federales de la Patrulla Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron arrestos en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores, afectando a trabajadores, familias y comunidades inmigrantes.

A un año de aquellos acontecimientos, distintos grupos y organizaciones de Charlotte han realizado actividades para recordar lo ocurrido. En esta oportunidad, Manolo Betancur, dueño de Manolo’s Bakery y otros negocios, organizó este evento.

Nos vamos a juntar este 14 de noviembre para recordar lo que pasó hace un año. Cuando ICE y la Patrulla Fronteriza vinieron y se llevaron a gente de nuestra comunidad y separaron familias. Vamos a hacer memoria de todas estas familias y de nuestros hijos que perdieron a algún padre durante esa semana. Pero también vamos a recordar a la gente buena y cómo todos nos unimos en comunidad para ayudarnos mutuamente a superar ese sufrimiento. Y como la tragedia, la luz y el amor a nuestra ciudad”, dijo Manolo a La Noticia.

Una tarde para la comunidad

Durante la semana de Charlotte’s Web, el estacionamiento de Manolo’s Bakery se convirtió en un punto de encuentro en donde vecinos y simpatizantes de la comunidad latina protestaron en contra de los operativos. En esta oportunidad, ese mismo espacio espera convertirse en una fiesta comunitaria con música en vivo, testimonios, comida gratis y talleres para preparar pan o decorar pequeños pasteles.

La actividad se realizará el sábado 14 de noviembre a partir de las 3:00 p.m. en Manolo’s Bakery, ubicada en 4405 Central Ave, Charlotte, NC 28205.

Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.