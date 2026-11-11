A un año de Charlotte’s Web, el operativo migratorio más grande de Carolina del Norte que dejó a más de 1,300 detenidos, Manolo’s Bakery realizará un encuentro comunitario para recordar los acontecimientos que impactaron a miles de familias inmigrantes de la ciudad reina. El evento también busca abrir un espacio de encuentro, memoria, acompañamiento y ofrecer un espacio de diversión para las familias.

Un año después de Charlotte’s Web

El operativo conocido como Charlotte’s Web comenzó en noviembre de 2025 y se convirtió en el mayor operativo de inmigración realizado en el estado. Durante varios días, agentes federales de la Patrulla Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron arrestos en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores, afectando a trabajadores, familias y comunidades inmigrantes.

A un año de aquellos acontecimientos, distintos grupos y organizaciones de Charlotte han realizado actividades para recordar lo ocurrido. En esta oportunidad, Manolo Betancur, dueño de Manolo’s Bakery y otros negocios, organizó este evento.

“Nos vamos a juntar este 14 de noviembre para recordar lo que pasó hace un año. Cuando ICE y la Patrulla Fronteriza vinieron y se llevaron a gente de nuestra comunidad y separaron familias. Vamos a hacer memoria de todas estas familias y de nuestros hijos que perdieron a algún padre durante esa semana. Pero también vamos a recordar a la gente buena y cómo todos nos unimos en comunidad para ayudarnos mutuamente a superar ese sufrimiento. Y como la tragedia, la luz y el amor a nuestra ciudad”, dijo Manolo a La Noticia.

Una tarde para la comunidad

Durante la semana de Charlotte’s Web, el estacionamiento de Manolo’s Bakery se convirtió en un punto de encuentro en donde vecinos y simpatizantes de la comunidad latina protestaron en contra de los operativos. En esta oportunidad, ese mismo espacio espera convertirse en una fiesta comunitaria con música en vivo, testimonios, comida gratis y talleres para preparar pan o decorar pequeños pasteles.

La actividad se realizará el sábado 14 de noviembre a partir de las 3:00 p.m. en Manolo’s Bakery, ubicada en 4405 Central Ave, Charlotte, NC 28205.