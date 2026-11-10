Si busca una actividad para hacer esta semana o necesita acceder a algún servicio gratuito, hay varias opciones disponibles en la ciudad reina. Del 11 al 18 de noviembre se realizarán encuentros comunitarios, talleres, actividades culturales y jornadas de salud para niños, adultos y familias. Visita La Noticia todas las semanas para conocer los diferentes eventos que se llevarán a cabo en Charlotte.

Comunidad

Evento: Charlotte recuerda a su comunidad inmigrante Manolo's Bakery realizará un encuentro comunitario en Charlotte para conmemorar el primer aniversario de los acontecimientos que afectaron a la comunidad inmigrante: El operativo migratorio Charlotte’s Web. La actividad incluirá un pequeño taller para aprender a preparar pan, actividades para los niños, música en vivo, testimonios y otras actividades. Fecha : sábado 14 de noviembre

: sábado 14 de noviembre Hora : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. Lugar : Manolo's Bakery

: Manolo's Bakery Dirección: 4405 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Vacuna gratis a tu mascota contra la rabia ​​Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, el Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg ofrece una clínica de vacunación gratuita que no requiere cita previa. Fecha : sábado 14 de noviembre

: sábado 14 de noviembre Hora : 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

: 8:00 a.m. a 10:45 a.m. Lugar : Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg

: Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg Dirección : 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217

: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217 Para más información, visita el siguiente enlace.

Evento: Habla con un policía latino Conoce a oficiales latinos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg en un espacio de apoyo y seguro, donde podrás hacerles preguntas, reportar alguna situación, conocer sus recursos y programas. Este evento es organizado por la Coalición Latinoamericana y será privado en el caso de quienes quieran hablar de manera confidencial. Fecha : martes 17 de noviembre

: martes 17 de noviembre Hora : 2:00 p.m. a 3:30 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.

Salud y bienestar

Clase virtual sobre nutrición y bienestar integral La Coalición Latinoamericana, en colaboración con AmeriHealth Caritas North Carolina, ofrecerá una clase virtual gratuita para aprender estrategias prácticas que ayuden a mejorar la alimentación, la energía y los hábitos de vida. Fecha : jueves 12 de noviembre

: jueves 12 de noviembre Lugar . virtual

. virtual Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Inscripción en el siguiente enlace.

Navegador de salud con la Coalición Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo. Fecha : lunes 16 de noviembre

: lunes 16 de noviembre Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.

Evento: salud, arte y amistad entre adultos mayores Únete a la Biblioteca de Charlotte en un programa que combina ejercicios y bailes, juegos de desarrollo de la memoria, consejos y actividades sobre tecnología, arte y salud. Este es un taller de información general y crecimiento personal para adultos mayores que hablan español. Fecha : lunes 16 de noviembre

: lunes 16 de noviembre Hora : 10:00 a.m. a 12:30 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:30 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Charla sobre los efectos de la violencia intrafamiliar La violencia doméstica y el abuso pueden afectar la salud emocional, psicológica y social de adultos y niños, incluso después de que termina una situación de violencia. Esta charla explicará estas consecuencias y por qué es importante crear entornos seguros y de apoyo. Fecha : martes 17 de noviembre

: martes 17 de noviembre Lugar . virtual

. virtual Hora : 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Inscripción en el siguiente enlace.

Jornada de vacunación gratuita para niños y adolescentes La Coalición Latinoamericana, junto a Novant Health, ofrece a la comunidad una jornada de vacunación dirigida a niños y adolescentes en edad escolar sin seguro médico. Las vacunas son las que se requieren para el ingreso escolar o cuidado infantil. Fecha : miércoles 18 de noviembre

: miércoles 18 de noviembre Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.

Cursos y oportunidades

Taller gratuito para aprender a financiar la compra de un auto La Coalición Latinoamericana, en alianza con PNC, ofrecerá un taller para quienes planean comprar un automóvil y quieren aprender a preparar un presupuesto, entender su crédito y conocer opciones de financiamiento antes de tomar una decisión. Fecha : jueves 12 de noviembre

: jueves 12 de noviembre Lugar . virtual

. virtual Hora : 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Inscripción en el siguiente enlace.

Clase de preparación para el examen de ciudadanía En esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente. Fecha : lunes 16 de noviembre

: lunes 16 de noviembre Hora : de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Evento en línea (Zoom)

: Evento en línea (Zoom) Inscripción : Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.

: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes. Costo: gratis

Seminario sobre impuestos para negocios Prospera ofrecerá un seminario en español para empresarios y emprendedores que desean conocer sus obligaciones tributarias en Carolina del Norte. Los participantes aprenderán sobre los impuestos a las ventas y al uso, las retenciones, los requisitos de presentación de declaraciones y cómo realizar pagos en línea. Fecha : martes 17 de noviembre

: martes 17 de noviembre Hora : 5:45 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:45 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscríbete a través del siguiente enlace.

Entretenimiento y cultura

Conociendo Panamá y recursos en Charlotte El tercer sábado de cada mes, International House coordina un encuentro internacional conocido como “People of the World” o Personas del Mundo, en español. En ella buscan que la comunidad conozca sobre diferentes culturas migratorias, en esta oportunidad la de “Panamá”. Además, en el evento, conversan sobre sus clases gratuitas de inglés y sobre recursos para inmigrantes en Charlotte. Fecha : sábado 14 de noviembre

: sábado 14 de noviembre Hora : 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:30 p.m. Lugar : International House

: International House Dirección : 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204

: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204 Costo : gratis

: gratis Inscríbete a través del siguiente enlace.