Si busca una actividad para hacer esta semana o necesita acceder a algún servicio gratuito, hay varias opciones disponibles en la ciudad reina. Del 11 al 18 de noviembre se realizarán encuentros comunitarios, talleres, actividades culturales y jornadas de salud para niños, adultos y familias. Visita La Noticia todas las semanas para conocer los diferentes eventos que se llevarán a cabo en Charlotte.
Comunidad
Evento: Charlotte recuerda a su comunidad inmigrante
Manolo's Bakery realizará un encuentro comunitario en Charlotte para conmemorar el primer aniversario de los acontecimientos que afectaron a la comunidad inmigrante: El operativo migratorio Charlotte’s Web. La actividad incluirá un pequeño taller para aprender a preparar pan, actividades para los niños, música en vivo, testimonios y otras actividades.
- Fecha: sábado 14 de noviembre
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Manolo's Bakery
- Dirección: 4405 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Vacuna gratis a tu mascota contra la rabia
Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, el Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg ofrece una clínica de vacunación gratuita que no requiere cita previa.
- Fecha: sábado 14 de noviembre
- Hora: 8:00 a.m. a 10:45 a.m.
- Lugar: Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg
- Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217
- Para más información, visita el siguiente enlace.
Evento: Habla con un policía latino
Conoce a oficiales latinos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg en un espacio de apoyo y seguro, donde podrás hacerles preguntas, reportar alguna situación, conocer sus recursos y programas. Este evento es organizado por la Coalición Latinoamericana y será privado en el caso de quienes quieran hablar de manera confidencial.
- Fecha: martes 17 de noviembre
- Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.
Salud y bienestar
Clase virtual sobre nutrición y bienestar integral
La Coalición Latinoamericana, en colaboración con AmeriHealth Caritas North Carolina, ofrecerá una clase virtual gratuita para aprender estrategias prácticas que ayuden a mejorar la alimentación, la energía y los hábitos de vida.
- Fecha: jueves 12 de noviembre
- Lugar. virtual
- Hora: 6:00 p.m.
- Inscripción en el siguiente enlace.
Navegador de salud con la Coalición
Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo.
- Fecha: lunes 16 de noviembre
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Evento: salud, arte y amistad entre adultos mayores
Únete a la Biblioteca de Charlotte en un programa que combina ejercicios y bailes, juegos de desarrollo de la memoria, consejos y actividades sobre tecnología, arte y salud. Este es un taller de información general y crecimiento personal para adultos mayores que hablan español.
- Fecha: lunes 16 de noviembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Charla sobre los efectos de la violencia intrafamiliar
La violencia doméstica y el abuso pueden afectar la salud emocional, psicológica y social de adultos y niños, incluso después de que termina una situación de violencia. Esta charla explicará estas consecuencias y por qué es importante crear entornos seguros y de apoyo.
- Fecha: martes 17 de noviembre
- Lugar. virtual
- Hora: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
- Inscripción en el siguiente enlace.
Jornada de vacunación gratuita para niños y adolescentes
La Coalición Latinoamericana, junto a Novant Health, ofrece a la comunidad una jornada de vacunación dirigida a niños y adolescentes en edad escolar sin seguro médico. Las vacunas son las que se requieren para el ingreso escolar o cuidado infantil.
- Fecha: miércoles 18 de noviembre
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Cursos y oportunidades
Taller gratuito para aprender a financiar la compra de un auto
La Coalición Latinoamericana, en alianza con PNC, ofrecerá un taller para quienes planean comprar un automóvil y quieren aprender a preparar un presupuesto, entender su crédito y conocer opciones de financiamiento antes de tomar una decisión.
- Fecha: jueves 12 de noviembre
- Lugar. virtual
- Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Inscripción en el siguiente enlace.
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
En esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 16 de noviembre
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Seminario sobre impuestos para negocios
Prospera ofrecerá un seminario en español para empresarios y emprendedores que desean conocer sus obligaciones tributarias en Carolina del Norte. Los participantes aprenderán sobre los impuestos a las ventas y al uso, las retenciones, los requisitos de presentación de declaraciones y cómo realizar pagos en línea.
- Fecha: martes 17 de noviembre
- Hora: 5:45 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscríbete a través del siguiente enlace.
Entretenimiento y cultura
Conociendo Panamá y recursos en Charlotte
El tercer sábado de cada mes, International House coordina un encuentro internacional conocido como “People of the World” o Personas del Mundo, en español. En ella buscan que la comunidad conozca sobre diferentes culturas migratorias, en esta oportunidad la de “Panamá”. Además, en el evento, conversan sobre sus clases gratuitas de inglés y sobre recursos para inmigrantes en Charlotte.
- Fecha: sábado 14 de noviembre
- Hora: 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: International House
- Dirección: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204
- Costo: gratis
- Inscríbete a través del siguiente enlace.
Cafecito y Ritmos Relajantes
Se trata de un encuentro comunitario para mujeres que buscan aliviar el estrés, conectar con otras personas y cuidar su bienestar emocional. La actividad incluirá música latinoamericana en vivo, espacios de conversación y una experiencia de relajación con sonidos terapéuticos. No se requiere experiencia previa y se recomienda llevar un mat o esterilla de yoga, una almohada o una cobija ligera.
- Fecha: sábado 14 de noviembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Granja Pascuales
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215