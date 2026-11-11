¡Una Navidad sin tomarse una foto con Santa estaría incompleta!, por eso en Charlotte tenemos la mágica oportunidad de crear un bonito recuerdo con el grandulón vestido de rojo que trae los regalos más preciados de nuestra infancia.

Santa, Santa Claus, San Nicolás o Papá Noel, como quieras llamarle, está de visita en la Ciudad Reina, totalmente disponible para tomarse fotografías con todos los que lo visiten. Aunque la experiencia se extenderá hasta Nochebuena, se recomienda reservar un espacio con antelación.

¿Cuándo y dónde está Santa Claus en Charlotte?

La parada de Santa en Charlotte tendrá cuatro ubicaciones cerca de Charlotte:

En el centro comercial SouthPark, en 4400 Sharon Rd, Charlotte, NC 28211. El calendario de Santa se extiende hasta el 24 de diciembre en diversos horarios a escoger. En el centro comercial Concord Mills, ubicado en: 8111 Concord Mills Blvd, Concord, NC 28027 Northlake Mall, ubicado en: 6801 Northlake Mall Drive, Charlotte, NC 28216. En el centro comercial Carolina Place, ubicado en: 11025 Carolina Place Pkwy, Pineville, NC 28134.

¿Cómo reservar en línea un espacio con Santa Claus?

A través del siguiente enlace, podrás reservar una cita para tomarte fotos con Santa en el centro comercial SouthPark de Charlotte, solo es necesario seguir estos pasos:

Colocar la ubicación más cercana.

más cercana. Seleccionar fecha y hora . Los horarios disponibles para cada día son variables, y las reservas tienen un espacio de 15 minutos para permitir que Santa pueda atender al mayor número de invitados.

. Los horarios disponibles para cada día son variables, y las reservas tienen un espacio de 15 minutos para permitir que Santa pueda atender al mayor número de invitados. Escoger el paquete. Hay cuatro opciones que detallamos más adelante.

Hay cuatro opciones que detallamos más adelante. Completar información personal. El sistema le pide nombre, teléfono y correo electrónico.

El sistema le pide nombre, teléfono y correo electrónico. Efectuar pago. Escoger el medio de pago para avanzar con la reserva y listo.

Gracias a las reservas anticipadas se incluyen como regalos adicionales:

Una llamada telefónica gratuita de Santa , con tecnología de Portable North Pole.

, con tecnología de Portable North Pole. Acceso gratuito a MyPhoto durante toda la temporada navideña.

Si planeas reservar en el Concord Mills, visita el siguiente enlace.

¿Cuánto cuesta tomarse una foto con Santa en Charlotte?

Estos son los 4 paquetes disponibles a escoger:

Paquete A 8 Fotos

Imágenes digitales

Llamada telefónica gratuita de Santa

Acceso gratuito a MyPhoto $49.99* Paquete B 8 Fotos

Imágenes digitales

Llamada telefónica gratuita de Santa

Acceso gratuito a MyPhoto $44.99* PaqueteC 8 Fotos

Llamada telefónica gratuita de Santa (Portable North Pole)

Acceso gratuito a MyPhoto $39.99*

*Todos los paquetes tienen cargos de procesamiento e impuestos de venta.

Si prefiere reservar y decidir el paquete después, puede hacerlo por $19.99 para asegurar su cupo. El dinero se aplica como crédito a cualquier paquete de fotos en el sitio.