Familias de Charlotte y otras ciudades cercanas tendrán varias opciones para conseguir alimentos sin costo durante los próximos días. Desde frutas y verduras frescas hasta despensas y comidas preparadas, estas actividades estarán disponibles en distintos puntos de la región entre el 11 y el 20 de noviembre.
Frutas, verduras y alimentos gratis
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requiere identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: miércoles 11 de noviembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: McCrorey YMCA
- Dirección: 3801 Beatties Ford Rd. , Charlotte, NC 28216
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 13 de noviembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Mayfield Memorial Baptist Church
- Dirección: 700 W Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 16 de noviembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Simmons YMCA
- Dirección: 6824 Democracy Dr., Charlotte, NC 28212
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 18 de noviembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Greater Mt. Sinai Baptist Church
- Dirección: 1241 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 20 de noviembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Lift Up Carolinas
- Dirección: 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217
- Regístrese en el siguiente enlace.
Distribución gratuita de alimentos en Monroe
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation, organizará una jornada de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 11 de noviembre
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no se requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: jueves 12 de noviembre
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Hope Street Food Pantry
- Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269
- Fecha: martes 17 de noviembre
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208
Vegetales y frutas gratis en Kannapolis
Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos.
- Fecha: sábado 14 de noviembre
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: Second Presbyterian Church
- Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083
Platillos de comida gratis
La organización CLT Food Not Bombs invita a la comunidad a una distribución gratuita de comida. El grupo promueve el apoyo mutuo, una forma de colaboración en la que las personas se ayudan entre sí y comparten lo que tienen.
- Fecha: domingo 15 de noviembre
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: First Ward Park
- Dirección: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202