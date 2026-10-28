La comunidad venezolana en Charlotte celebrará por primera vez la bajada de la Virgen de Chiquinquirá, conocida como la Chinita, con una misa, un homenaje musical de gaitas y una actividad para compartir algunas tradiciones. El encuentro será el sábado 31 de octubre y está abierto a toda la comunidad católica.

Celebrarán la tradición de la Chinita en Charlotte

La bajada de la Virgen de Chiquinquirá es una de las principales tradiciones religiosas del estado Zulia, Venezuela. Cada año, el último sábado de octubre, la imagen es retirada para acercarla a sus devotos y dar inicio a las fiestas patronales.

“La bajan de su altar para encontrarse con su pueblo y luego se hace una peregrinación por las calles y vuelve el 18 de noviembre. Este año la fecha es 31 de octubre y las personas que estamos afuera del país y somos devotos teníamos esta idea de traer un evento como este. Entonces el padre José Enrique accedió a hacer una misa en honor a la Virgen en su parroquia”, contó Francisco Herre, organizado del evento y miembro de Mardigaita.

La celebración coincide con los 317 años del milagro de la renovación de la imagen de la Virgen en una tablita encontrada en el lago de Maracaibo (Zulia), según la tradición católica. Además de los 84 años de su coronación canónica.

“Es una buena oportunidad de sentir esa presencia de nuestra madre, la madre de Dios, para darnos ese cobijo y ese aliento. En especial en estos momentos y con todo lo que ha pasado este año, que hemos vivido muchas situaciones de miedo, tristeza, temor y malas noticias”, añadió.

La celebración coincide con los 84 años de su la coronación canónica de la Virgen en la tradición católica (Foto: Francisco Herre).

Misa, gaitas y antojitos venezolanos

La celebración organizada por Francisco y Yuritzian Quevedo se realizará el sábado 31 de octubre, a las 7:00 p. m., en la iglesia Our Lady of the Assumption Catholic Church, ubicada en 4207 Shamrock Dr, Charlotte, NC 28215.

Al finalizar la misa, alrededor de las 8:00 p.m. los feligreses que lo deseen podrán cargar la imagen de la Virgen para trasladarla al espacio donde se realizará el homenaje musical.

El grupo Mardigaita, integrado por siete músicos, entre los que se encuentran Dick Espina y Yorman Cardoz. Ellos interpretarán un repertorio de canciones dedicadas a la Chinita. La presentación tendrá una duración aproximada de 30 a 40 minutos, según explicó Herre.

También se contempla compartir algunos dulces típicos venezolanos entre los asistentes. El encuentro está abierto a toda la comunidad y busca reunir a las familias para compartir una noche de fe, música y tradiciones venezolanas.