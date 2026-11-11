Rescatan a bebé de 11 meses enterrado vivo en una jaula

Un bebé de 11 meses fue rescatado con vida después de permanecer enterrado dentro de una jaula para perros en una zona boscosa de Carolina del Sur. El menor había sido reportado como desaparecido y fue encontrado tras una intensa búsqueda en la que participaron cerca de 100 socorristas. Su padre fue arrestado mientras las autoridades investigan las circunstancias del caso.

El menor, identificado como Koah Sharp, desapareció el lunes en el condado de Lexington, al oeste de Columbia, capital de Carolina del Sur.

Después de un día de búsqueda, los investigadores encontraron tierra recientemente removida en un bosque cercano a la vivienda del abuelo del niño.

Al excavar, descubrieron al bebé dentro de una jaula para perros, envuelta en una toalla y enterrada a poca profundidad.

El alguacil del condado de Lexington, Jay Koon, explicó que el menor estaba vivo cuando los agentes lograron rescatarlo.

“Estaba gritando con todas sus fuerzas, lo cual supongo que es algo bueno tratándose de un bebé”, expresó Koon durante una conferencia de prensa el martes.

¿Cómo encontraron al bebé enterrado en Carolina del Sur?

La búsqueda comenzó después de que la familia reportara la desaparición de Koah, descrito por las autoridades como un niño de cabello rubio rojizo.

Decenas de policías y socorristas recorrieron zonas rurales del condado de Lexington para intentar localizarlo.

Durante la investigación, los agentes inspeccionaron la vivienda del abuelo del menor, donde encontraron las puertas abiertas y pertenencias del bebé. Sin embargo, inicialmente no localizaron al niño ni a su padre.

Posteriormente, los investigadores descubrieron una zona de tierra recientemente removida en un bosque cercano. Al comenzar a excavar, encontraron la jaula que contenía al menor.

Según el alguacil, la jaula estaba enterrada a poca profundidad, con aproximadamente un pie de tierra, equivalente a unos 30 centímetros, sobre su parte superior.

El bebé fue rescatado con vida y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Su estado de salud no había sido informado públicamente hasta el miércoles, según The Associated Press.

¿Cómo logró sobrevivir el bebé bajo tierra?

Las autoridades consideran que varios factores pudieron contribuir a la supervivencia del menor.

El alguacil Koon explicó que la toalla que envolvía la jaula posiblemente creó una bolsa de aire que permitió al niño continuar respirando mientras permanecía enterrado.

Las bajas temperaturas también pudieron haber contribuido a su supervivencia. Los investigadores no precisaron cuánto tiempo permaneció el bebé bajo tierra.

El rescate ocurrió después de una búsqueda en la que participaron cerca de 100 integrantes de equipos de emergencia.

¿Por qué arrestaron al padre del bebé?

Las autoridades identificaron al padre del menor como Michael Comer, de 25 años.

Comer fue arrestado el lunes por la noche y permanecía detenido sin derecho a fianza por un cargo de allanamiento con fines delictivos (burglary), según informó el alguacil.

Los investigadores trabajan con la Fiscalía para determinar si corresponde presentar acusaciones adicionales relacionadas con la desaparición y el hallazgo del bebé.

Hasta el momento del reporte, las autoridades no habían anunciado formalmente otros cargos.

Comer no ha sido declarado culpable de ningún delito relacionado con estos hechos y conserva su presunción de inocencia.

Tampoco se había confirmado públicamente si contaba con un abogado defensor.

¿Qué ocurrió antes de la desaparición de Koah?

Según la investigación, el bebé estaba bajo el cuidado de su abuela paterna, madre de Comer.

La mujer necesitaba salir a realizar un trámite y dejó temporalmente al niño con su padre mientras llegaba otra persona encargada de cuidarlo. Sin embargo, cuando esa persona llegó, tanto Comer como Koah habían desaparecido.

“Cuando llegó la persona que iba a cuidarlo, Michael ya se había ido, y Koah se había ido con él”, explicó el alguacil.

Durante las horas siguientes, los investigadores revisaron grabaciones de cámaras de seguridad de varios negocios de la zona.

Los videos mostraron a Comer durante la tarde del lunes, pero el bebé no aparecía con él, según las autoridades. El padre fue localizado y arrestado esa misma noche.

La búsqueda del menor continuó hasta que los equipos de emergencia encontraron la jaula enterrada.

¿Existían antecedentes de violencia doméstica?

El alguacil informó que los padres de Koah habían enfrentado anteriormente situaciones relacionadas con acusaciones de violencia doméstica.

Según registros judiciales del condado de Lexington consultados por The Associated Press, Comer fue sentenciado a libertad condicional en octubre después de declararse culpable de cargos de violencia doméstica y alteración agravada del orden público.

Estos cargos estaban relacionados con un arresto ocurrido en julio.

Como parte del acuerdo judicial, los fiscales retiraron una acusación relacionada con un arma de fuego.

Las autoridades no han establecido públicamente qué relación, si alguna, tienen esos antecedentes con la desaparición del bebé.

Familiares pensaban que el padre se había llevado al niño a otro estado

Amber Hammond, tía abuela de Koah, relató a The Associated Press que la familia inicialmente pensó que Comer había entregado al niño a otra persona.

Según Hammond, su sobrino había mencionado anteriormente la posibilidad de llevarse al bebé a Nueva York porque no quería permanecer en el mismo estado que la madre del menor.

Por esa razón, los familiares no imaginaron que Koah pudiera encontrarse enterrado en el bosque.

“No teníamos idea de que algo así pudiera ocurrir”, expresó Hammond.

La mujer estuvo presente cuando los equipos de emergencia sacaron al bebé de la jaula.

También manifestó el alivio de la familia después de conocer que había sido encontrado con vida.

“Estamos mejor ahora que sabemos que Koah está a salvo”, afirmó.

Un bebé que estaba comenzando a caminar

Hammond contó que había cuidado a Koah durante el fin de semana anterior a su desaparición.

Describió al menor como un niño activo que, a sus casi 12 meses de edad, estaba comenzando a intentar ponerse de pie sin ayuda.

También recordó que el bebé ya tenía preferencias por algunos programas de televisión, especialmente los dibujos animados de Mickey Mouse.

Según relató, cuando el personaje aparecía en la pantalla, era difícil conseguir que el niño prestara atención a la comida.

Estos recuerdos familiares contrastan con las circunstancias de su desaparición y el posterior rescate.

Por ahora, las autoridades continúan investigando lo sucedido y evaluando la posibilidad de presentar nuevos cargos.

El estado médico del bebé y los resultados de la investigación todavía no habían sido divulgados al momento del reporte.

Esta nota fue elaborada con información de The Associated Press (AP).