El Día de los Muertos llega a Charlotte con una variedad de actividades para celebrar las tradiciones mexicanas, recordar a los seres queridos y compartir en familia. Desde proyecciones de películas y talleres de manualidades hasta altares comunitarios y festivales culturales, conoce las fechas, los horarios y los lugares donde podrás participar en estas celebraciones, muchas de ellas gratuitas.

Cine en los barrios: El libro de la vida La iniciativa de Cine en los Barrios, de Cine Casual, presentará una función gratuita de la película animada El libro de la vida (The Book of Life) en ImaginOn. La cinta celebra el amor, la familia, el valor y las tradiciones mexicanas, y es una opción para prepararse para el Día de Muertos. La película se proyectará en español con subtítulos en inglés. Ese día también habrá una feria comunitaria. Fecha : sábado 17 de octubre

: sábado 17 de octubre Hora : desde la 1:00 p.m. (la película iniciará a las 2:00 p.m.)

: desde la 1:00 p.m. (la película iniciará a las 2:00 p.m.) Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

Cuento familiar por el Día de Muertos La biblioteca de South Boulevard ofrecerá una actividad familiar con cuentos, canciones y juegos de movimiento inspirados en el Día de los Muertos para fomentar la lectura infantil y compartir tradiciones. El programa se realizará en inglés. Fecha : jueves 22 de octubre

: jueves 22 de octubre Hora : De 10:30 a.m. a 11:00 a.m.

: De 10:30 a.m. a 11:00 a.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

Crea nichos del Día de Muertos Jóvenes de 9 a 18 años podrán aprender sobre el Día de los Muertos y crear un nicho artesanal para honrar a sus antepasados y preservar recuerdos y tradiciones familiares. La actividad es gratuita y permitirá a los jóvenes explorar más sobre esta tradición con una artesanía que podrán llevarse a casa. Fecha : jueves 22 de octubre

: jueves 22 de octubre Hora : 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202 Inscripción en el siguiente enlace.

Celebrarán el Día de Muertos con dulces Sharon Memorial Park organizará una actividad gratuita inspirada en el Día de Muertos, en la que los niños podrán participar en un recorrido de dulces y baúl, una tradición en la que reciben dulces de vehículos decorados. También habrá camiones de comida en el lugar. Fecha : sábado 24 de octubre de 2026

: sábado 24 de octubre de 2026 Hora : 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : Sharon Memorial Park

: Sharon Memorial Park Dirección: 5716 Monroe Road, Charlotte, NC 28212

Crea coronas para el Día de Muertos en Davidson Niños de 9 a 12 años podrán celebrar el Día de Muertos con una hora de música y manualidades en la que elaborarán coronas con flores de papel de seda y decorarán calaveras de azúcar. La actividad estará a cargo del personal de la biblioteca de Davidson y los materiales son limitados. Fecha : miércoles 28 de octubre

: miércoles 28 de octubre Hora : 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : Davidson Library

: Davidson Library Dirección : 119 South Main Street, Davidson, NC 28036

: 119 South Main Street, Davidson, NC 28036 Inscripción en el siguiente enlace. A partir del 21 de octubre

Día de Muertos: una noche para recordar a los seres queridos Se trata de una reunión comunitaria para honrar la memoria de los seres queridos, compartir recuerdos y reflexionar en un ambiente acogedor. Los asistentes podrán llevar fotografías, recetas familiares, poemas u otros objetos significativos. También habrá alimentos y bebidas tradicionales del Día de los Muertos. Fecha : jueves 29 de octubre

: jueves 29 de octubre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Inscripción en el siguiente enlace.

22.° Festival de Día de Muertos La Coalición Latinoamericana, junto a Levine Museum of the New South, celebra el Festival Día de Muertos en su edición número 22. Esta celebración es gratuita e incluye altares coloridos, comida tradicional, desfile de catrinas, presentaciones en vivo, zona de juego para niños y una variedad de actividades culturales. Fecha : domingo 1.° de noviembre

: domingo 1.° de noviembre Hora : De 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

: De 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Camp North End (Canteen)

: Camp North End (Canteen) Dirección : 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206 Costo: gratis, aunque sugieren una donación de $5 en el siguiente enlace.

Además de asistir, tienes la oportunidad de inscribirte y participar en otras actividades como calaveritas literarias, creando un altar o formando parte del desfile de Catrinas. Para participar presentando tu altar , visita el siguiente enlace.

, visita el siguiente enlace. También puedes participar en el desfile de Catrinas a las 4:00 p.m. vistiéndote con tu mejor atuendo y maquillaje inspirado en la festividad.

Celebra el Día de Muertos con actividades y manualidades Disfruta de una tarde de actividades y manualidades para aprender sobre esta festividad mexicana, recordar a los seres queridos y compartir en comunidad. Fecha: lunes 2 de noviembre

lunes 2 de noviembre Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

4:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar: Allegra Westbrooks Regional Library

Allegra Westbrooks Regional Library Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216

Sesión de película en español: Coco Celebra el Día de Muertos con una proyección especial de Coco, una conmovedora historia sobre la familia, las tradiciones y el poder del recuerdo. El evento incluirá manualidades, altar comunitario, champurrado y pan de muertos. También puedes llevar alimentos para compartir. Fecha : martes 3 de noviembre

: martes 3 de noviembre Hora : 10:00 a.m. a 12:30 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:30 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Costo: gratis, pero debes inscribirte visitando el siguiente enlace.