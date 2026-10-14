El Día de los Muertos llega a Charlotte con una variedad de actividades para celebrar las tradiciones mexicanas, recordar a los seres queridos y compartir en familia. Desde proyecciones de películas y talleres de manualidades hasta altares comunitarios y festivales culturales, conoce las fechas, los horarios y los lugares donde podrás participar en estas celebraciones, muchas de ellas gratuitas.
Cine en los barrios: El libro de la vida
La iniciativa de Cine en los Barrios, de Cine Casual, presentará una función gratuita de la película animada El libro de la vida (The Book of Life) en ImaginOn. La cinta celebra el amor, la familia, el valor y las tradiciones mexicanas, y es una opción para prepararse para el Día de Muertos. La película se proyectará en español con subtítulos en inglés. Ese día también habrá una feria comunitaria.
- Fecha: sábado 17 de octubre
- Hora: desde la 1:00 p.m. (la película iniciará a las 2:00 p.m.)
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
Cuento familiar por el Día de Muertos
La biblioteca de South Boulevard ofrecerá una actividad familiar con cuentos, canciones y juegos de movimiento inspirados en el Día de los Muertos para fomentar la lectura infantil y compartir tradiciones. El programa se realizará en inglés.
- Fecha: jueves 22 de octubre
- Hora: De 10:30 a.m. a 11:00 a.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
Crea nichos del Día de Muertos
Jóvenes de 9 a 18 años podrán aprender sobre el Día de los Muertos y crear un nicho artesanal para honrar a sus antepasados y preservar recuerdos y tradiciones familiares. La actividad es gratuita y permitirá a los jóvenes explorar más sobre esta tradición con una artesanía que podrán llevarse a casa.
- Fecha: jueves 22 de octubre
- Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Inscripción en el siguiente enlace.
Celebrarán el Día de Muertos con dulces
Sharon Memorial Park organizará una actividad gratuita inspirada en el Día de Muertos, en la que los niños podrán participar en un recorrido de dulces y baúl, una tradición en la que reciben dulces de vehículos decorados. También habrá camiones de comida en el lugar.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026
- Hora: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Sharon Memorial Park
- Dirección: 5716 Monroe Road, Charlotte, NC 28212
Crea coronas para el Día de Muertos en Davidson
Niños de 9 a 12 años podrán celebrar el Día de Muertos con una hora de música y manualidades en la que elaborarán coronas con flores de papel de seda y decorarán calaveras de azúcar. La actividad estará a cargo del personal de la biblioteca de Davidson y los materiales son limitados.
- Fecha: miércoles 28 de octubre
- Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Davidson Library
- Dirección: 119 South Main Street, Davidson, NC 28036
- Inscripción en el siguiente enlace. A partir del 21 de octubre
Día de Muertos: una noche para recordar a los seres queridos
Se trata de una reunión comunitaria para honrar la memoria de los seres queridos, compartir recuerdos y reflexionar en un ambiente acogedor. Los asistentes podrán llevar fotografías, recetas familiares, poemas u otros objetos significativos. También habrá alimentos y bebidas tradicionales del Día de los Muertos.
- Fecha: jueves 29 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Inscripción en el siguiente enlace.
22.° Festival de Día de Muertos
La Coalición Latinoamericana, junto a Levine Museum of the New South, celebra el Festival Día de Muertos en su edición número 22. Esta celebración es gratuita e incluye altares coloridos, comida tradicional, desfile de catrinas, presentaciones en vivo, zona de juego para niños y una variedad de actividades culturales.
- Fecha: domingo 1.° de noviembre
- Hora: De 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Camp North End (Canteen)
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
- Costo: gratis, aunque sugieren una donación de $5 en el siguiente enlace.
Además de asistir, tienes la oportunidad de inscribirte y participar en otras actividades como calaveritas literarias, creando un altar o formando parte del desfile de Catrinas.
- Para participar presentando tu altar, visita el siguiente enlace.
- También puedes participar en el desfile de Catrinas a las 4:00 p.m. vistiéndote con tu mejor atuendo y maquillaje inspirado en la festividad.
Celebra el Día de Muertos con actividades y manualidades
Disfruta de una tarde de actividades y manualidades para aprender sobre esta festividad mexicana, recordar a los seres queridos y compartir en comunidad.
- Fecha: lunes 2 de noviembre
- Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Allegra Westbrooks Regional Library
- Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216
Sesión de película en español: Coco
Celebra el Día de Muertos con una proyección especial de Coco, una conmovedora historia sobre la familia, las tradiciones y el poder del recuerdo. El evento incluirá manualidades, altar comunitario, champurrado y pan de muertos. También puedes llevar alimentos para compartir.
- Fecha: martes 3 de noviembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Costo: gratis, pero debes inscribirte visitando el siguiente enlace.
Participa en un altar comunitario todo el año
Pura Vida Wordly Art, un comercial que se dedica a vender productos de artesanos de diferentes países, cuenta con un altar comunitario. Durante estas fechas o cualquier día del año, puedes llevar las fotos de tus seres queridos y dejarlas en el altar de muertos. También se pueden llevar ofrendas de comida y bebida para decorar este altar o comprar los materiales para crear un espacio similar en tu propio hogar. Abre todos los días a las 12:00 p.m., su horario de cierre es:
- Horario: Abre todos los días a las 12:00 p.m.,
- Su horario de cierre es de lunes a jueves, cierra a las 6:00 p.m. | viernes y sábado a las 8:00 p.m. | domingo a las 5:00 p.m.
- Lugar: Pura Vida Wordly Art
- Dirección: 3202a N Davidson St, Charlotte, NC 28205