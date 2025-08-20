Esta semana, Charlotte y sus alrededores se convierten en el escenario perfecto para disfrutar del cine al aire libre con una variedad de eventos gratuitos para toda la familia. Desde proyecciones de películas populares como Los Increíbles y Encanto, hasta conciertos en vivo y actividades culturales, hay algo para todos
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponible de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Los Increíbles”
- Fecha: jueves 21 de agosto
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Películas al aire libre para toda la familia
Con el objetivo de ofrecer entretenimiento gratuito y al aire libre durante el verano, el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Concord presentará la proyección de la película Encanto como parte de su programa “Friday Night Flicks”.
- Fecha: viernes 22 de agosto
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Dorton Park
- Dirección: 5790 Poplar Tent Rd, Concord, NC 28027
Conciertos y películas en Pineville
El Departamento de Parques y Recreación de Pineville se une a la fiebre de películas en un evento de verano, con conciertos en vivo y proyecciones de películas. La próxima producción será la película de Disney’s “Mufasa”.
- Fecha: viernes 22 de agosto
- Hora: 7:45 p.m.
- Lugar: Pineville Lake Park
- Dirección: 1000 Johnston Drive, Pineville, NC 28134
Noche de Película: Happy Gilmore 2
Seoul Food Meat Company organiza eventos frecuentes para disfrutar en familia o con amigos y agosto no es la excepción. Disfruta de una noche de película al aire libre, con “Happy Gilmore 2”, proyectada en sus pantallas exteriores en el patio.
- Fecha: viernes 22 de agosto
- Hora: 7:30 p.m.
- Lugar: Mill District
- Dirección: 421 East 26th Street Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace.
Cine en los barrios
Durante los próximos meses, Cine Casual estará presentando películas latinoamericanas para crear espacios de comunidad, diálogo y cultura completamente gratis. La película será en inglés con subtítulos en español o viceversa. Trae tu manta o silla y disfruta de esta actividad con tu familia y amigos con refrigerio gratuito. La próxima película es: Capitán Avispa, una producción hecha y dirigida por talento latino.
- Fecha: sábado 23 de agosto
- Hora: 8:00 p.m. 10:00 p.m.
- Lugar: ourBRIDGE for KIDS
- Dirección: 3925 Willard Farrow Dr, Charlotte, NC 28215
Fiesta de Regreso a Clases
Metro Church y McCrorey YMCA te invitan a una fiesta gratuita de regreso a clases. Habrá mochilas gratis, comida, bebidas, juegos, pinta caritas, música en vivo y muchas sorpresas para disfrutar en familia.
- Fecha: sábado 23 de agosto
- Hora: 11:00 a.m. 2:00 p.m.
- Lugar: McCrorey YMCA
- Dirección: 3801 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216
Concierto, música y teatro para niños
Con el objetivo de promover la creatividad de los más pequeños, el grupo Criss Cross Mangosauce realizará un concierto y obra de teatros, como parte de su programa “Pueblos”. Este evento es para toda la familia.
- Fecha: sábado 23 de agosto
- Hora: 11:00 a.m.
- Lugar: Fullwood Theatre
- Dirección: 100 E McDowell St, Matthews, NC 28105