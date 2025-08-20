Esta semana, Charlotte y sus alrededores se convierten en el escenario perfecto para disfrutar del cine al aire libre con una variedad de eventos gratuitos para toda la familia. Desde proyecciones de películas populares como Los Increíbles y Encanto, hasta conciertos en vivo y actividades culturales, hay algo para todos

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponible de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Los Increíbles” Fecha : jueves 21 de agosto

: jueves 21 de agosto Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Películas al aire libre para toda la familia Con el objetivo de ofrecer entretenimiento gratuito y al aire libre durante el verano, el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Concord presentará la proyección de la película Encanto como parte de su programa “Friday Night Flicks”. Fecha : viernes 22 de agosto

: viernes 22 de agosto Hora : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Lugar : Dorton Park

: Dorton Park Dirección: 5790 Poplar Tent Rd, Concord, NC 28027

Conciertos y películas en Pineville El Departamento de Parques y Recreación de Pineville se une a la fiebre de películas en un evento de verano, con conciertos en vivo y proyecciones de películas. La próxima producción será la película de Disney’s “Mufasa”. Fecha : viernes 22 de agosto

: viernes 22 de agosto Hora : 7:45 p.m.

: 7:45 p.m. Lugar : Pineville Lake Park

: Pineville Lake Park Dirección: 1000 Johnston Drive, Pineville, NC 28134

Noche de Película: Happy Gilmore 2 Seoul Food Meat Company organiza eventos frecuentes para disfrutar en familia o con amigos y agosto no es la excepción. Disfruta de una noche de película al aire libre, con “Happy Gilmore 2”, proyectada en sus pantallas exteriores en el patio. Fecha : viernes 22 de agosto

: viernes 22 de agosto Hora : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Lugar : Mill District

: Mill District Dirección : 421 East 26th Street Charlotte, NC 28205

: 421 East 26th Street Charlotte, NC 28205 Inscripción en el siguiente enlace.

Cine en los barrios Durante los próximos meses, Cine Casual estará presentando películas latinoamericanas para crear espacios de comunidad, diálogo y cultura completamente gratis. La película será en inglés con subtítulos en español o viceversa. Trae tu manta o silla y disfruta de esta actividad con tu familia y amigos con refrigerio gratuito. La próxima película es: Capitán Avispa, una producción hecha y dirigida por talento latino. Fecha : sábado 23 de agosto

: sábado 23 de agosto Hora : 8:00 p.m. 10:00 p.m.

: 8:00 p.m. 10:00 p.m. Lugar : ourBRIDGE for KIDS

: ourBRIDGE for KIDS Dirección: 3925 Willard Farrow Dr, Charlotte, NC 28215

Fiesta de Regreso a Clases Metro Church y McCrorey YMCA te invitan a una fiesta gratuita de regreso a clases. Habrá mochilas gratis, comida, bebidas, juegos, pinta caritas, música en vivo y muchas sorpresas para disfrutar en familia. Fecha : sábado 23 de agosto

: sábado 23 de agosto Hora : 11:00 a.m. 2:00 p.m.

: 11:00 a.m. 2:00 p.m. Lugar : McCrorey YMCA

: McCrorey YMCA Dirección: 3801 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216

Concierto, música y teatro para niños Con el objetivo de promover la creatividad de los más pequeños, el grupo Criss Cross Mangosauce realizará un concierto y obra de teatros, como parte de su programa “Pueblos”. Este evento es para toda la familia. Fecha : sábado 23 de agosto

: sábado 23 de agosto Hora : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Lugar : Fullwood Theatre

: Fullwood Theatre Dirección: 100 E McDowell St, Matthews, NC 28105

