Celebrado por primera vez en 1968, el Mes de la Herencia Hispana (del 15 de septiembre al 15 de octubre) reconoce la cultura, logros, contribuciones e influencia de la comunidad latina en Estados Unidos y, para festejarlo, te dejamos una lista de los principales eventos que se llevarán a cabo cerca del área de Charlotte.

Celebración latina en el Museo Mint Se trata de una celebración por el Mes de la Herencia Hispana en el tradicional Mint 2 Move. El evento incluye lecciones de baile de Rumbao Latin Dance, música en vivo, Percussion Trio y DJ Carlos LeBron, vendedores culturales y presentaciones de la academia de danza El Alma de la Luna. Fecha : viernes 3 de octubre

: viernes 3 de octubre Hora : 7:30 p.m. a 11:30 p.m.

: 7:30 p.m. a 11:30 p.m. Lugar : Mint Museum Uptown

: Mint Museum Uptown Dirección : 500 S Tryon St, Charlotte, NC 28202

: 500 S Tryon St, Charlotte, NC 28202 Costo : Desde $19.

: Desde $19. Compra tu entrada en el siguiente enlace.

Noche latina en la granja Pascuales Únete a Pascuales Farm para disfrutar de una velada llena de música, baile, comida deliciosa y artistas en vivo, creada para celebrar la cultura latina. El evento de este mes contará con rock en español. Fecha : viernes 3 de octubre

: viernes 3 de octubre Hora : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Lugar : Pascuales Farm

: Pascuales Farm Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215

Taller folklore latino para niños Con el objetivo de promover la creatividad de los más pequeños, el grupo Criss Cross Mangosauce realizará diversos talleres que forman parte de su programa “Pueblos”. Estas incluyen eventos para toda la familia en la cual habrá canciones, cuentos, juegos, obras de teatro y muchas más actividades diseñadas para enseñar sobre el folklore de Latinoamérica. Fecha : sábado 4 de octubre

: sábado 4 de octubre Hora : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Lugar : Matthews Community Center

: Matthews Community Center Dirección: 100 E McDowell St, Matthews, NC 28105

Evento: Conexiones Ancestrales La Casa de la Cultura y Harvey B. Gantt Center invitan a una experiencia interactiva por el Mes de la Herencia Hispana. Este evento contará con presentaciones de arte en vivo que incluyen ritmos como la bomba puertorriqueña, calipso venezolano y festejo peruano. Además, ofrecerán talleres guiados sobre estos géneros afro latinos. Fecha : miércoles 8 de octubre

: miércoles 8 de octubre Hora : 11:30 a.m. a 1:30 p.m.

: 11:30 a.m. a 1:30 p.m. Lugar : Harvey B. Gantt Center

: Harvey B. Gantt Center Dirección : 551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202

: 551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202 Costo : gratis.

: gratis. Registro en el siguiente enlace.

Noche latina en Camp North End Únete a una tarde y noche llena de música con Orquesta Mayor, auténtica comida latina y bebidas refrescantes, ritmos urbanos y tropicales y presentaciones de baile y taller gratuito de pasos latinos a cargo de Rumbao. Este es un evento gratuito en el distrito Boileryard del Camp North End. Fecha : sábado 11 de octubre

: sábado 11 de octubre Hora : 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección : 1824 Statesville Ave, Charlotte, NC 28206

: 1824 Statesville Ave, Charlotte, NC 28206 Costo: Gratis

Festival Internacional de Concord El Puente Hispano te invita a disfrutar del Festival Internacional de Concord, un evento lleno de cultura de diferentes países. Habrá coloridas actuaciones étnicas, artes, comida internacional, puestos culturales y un rincón para los niños con atracciones de inspiración internacional y mucha más diversión para toda la familia. Fecha : sábado 11 de octubre

: sábado 11 de octubre Hora : 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Downtown Concord

: Downtown Concord Dirección : Union St N, Concord, NC 28025

: Union St N, Concord, NC 28025 Costo: Gratis

Celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas por el mes de la herencia hispana. En ellas habrá música, danzas, comida típica, regalos, rifas y mucho más. Las fechas y direcciones de los eventos son: Fecha : domingo 5 de octubre

: domingo 5 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda : 5300 Sunset Rd, Charlotte, NC 28269

: 5300 Sunset Rd, Charlotte, NC 28269 Tienda: 840 Concord Pkwy N, Concord, NC 28027 Fecha : sábado 11 de octubre

: sábado 11 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 5601 South Blvd, Charlotte, NC 28210 Fecha : domingo 12 de octubre

: domingo 12 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 4316 N Tryon St, Charlotte, NC 28213