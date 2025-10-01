Celebrado por primera vez en 1968, el Mes de la Herencia Hispana (del 15 de septiembre al 15 de octubre) reconoce la cultura, logros, contribuciones e influencia de la comunidad latina en Estados Unidos y, para festejarlo, te dejamos una lista de los principales eventos que se llevarán a cabo cerca del área de Charlotte.
Celebración latina en el Museo Mint
Se trata de una celebración por el Mes de la Herencia Hispana en el tradicional Mint 2 Move. El evento incluye lecciones de baile de Rumbao Latin Dance, música en vivo, Percussion Trio y DJ Carlos LeBron, vendedores culturales y presentaciones de la academia de danza El Alma de la Luna.
- Fecha: viernes 3 de octubre
- Hora: 7:30 p.m. a 11:30 p.m.
- Lugar: Mint Museum Uptown
- Dirección: 500 S Tryon St, Charlotte, NC 28202
- Costo: Desde $19.
- Compra tu entrada en el siguiente enlace.
Noche latina en la granja Pascuales
Únete a Pascuales Farm para disfrutar de una velada llena de música, baile, comida deliciosa y artistas en vivo, creada para celebrar la cultura latina. El evento de este mes contará con rock en español.
- Fecha: viernes 3 de octubre
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Pascuales Farm
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
Taller folklore latino para niños
Con el objetivo de promover la creatividad de los más pequeños, el grupo Criss Cross Mangosauce realizará diversos talleres que forman parte de su programa “Pueblos”. Estas incluyen eventos para toda la familia en la cual habrá canciones, cuentos, juegos, obras de teatro y muchas más actividades diseñadas para enseñar sobre el folklore de Latinoamérica.
- Fecha: sábado 4 de octubre
- Hora: 11:00 a.m.
- Lugar: Matthews Community Center
- Dirección: 100 E McDowell St, Matthews, NC 28105
Evento: Conexiones Ancestrales
La Casa de la Cultura y Harvey B. Gantt Center invitan a una experiencia interactiva por el Mes de la Herencia Hispana. Este evento contará con presentaciones de arte en vivo que incluyen ritmos como la bomba puertorriqueña, calipso venezolano y festejo peruano. Además, ofrecerán talleres guiados sobre estos géneros afro latinos.
- Fecha: miércoles 8 de octubre
- Hora: 11:30 a.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: Harvey B. Gantt Center
- Dirección: 551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202
- Costo: gratis.
- Registro en el siguiente enlace.
Noche latina en Camp North End
Únete a una tarde y noche llena de música con Orquesta Mayor, auténtica comida latina y bebidas refrescantes, ritmos urbanos y tropicales y presentaciones de baile y taller gratuito de pasos latinos a cargo de Rumbao. Este es un evento gratuito en el distrito Boileryard del Camp North End.
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Hora: 5:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 1824 Statesville Ave, Charlotte, NC 28206
- Costo: Gratis
Festival Internacional de Concord
El Puente Hispano te invita a disfrutar del Festival Internacional de Concord, un evento lleno de cultura de diferentes países. Habrá coloridas actuaciones étnicas, artes, comida internacional, puestos culturales y un rincón para los niños con atracciones de inspiración internacional y mucha más diversión para toda la familia.
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Downtown Concord
- Dirección: Union St N, Concord, NC 28025
- Costo: Gratis
Celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana
La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas por el mes de la herencia hispana. En ellas habrá música, danzas, comida típica, regalos, rifas y mucho más. Las fechas y direcciones de los eventos son:
- Fecha: domingo 5 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 5300 Sunset Rd, Charlotte, NC 28269
- Tienda: 840 Concord Pkwy N, Concord, NC 28027
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 5601 South Blvd, Charlotte, NC 28210
- Fecha: domingo 12 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 4316 N Tryon St, Charlotte, NC 28213
Cine en los barrios
Durante los próximos meses, Cine Casual estará presentando películas latinoamericanas para crear espacios de comunidad, diálogo y cultura completamente gratis. La película será en inglés con subtítulos en español o viceversa. Trae tu manta o silla y disfruta de esta actividad con tu familia y amigos con refrigerio gratuito. La próxima película es: Encanto.
- Fecha: sábado 11 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 9:30 p.m.
- Lugar: Lake Mist Apartments
- Dirección: 1120-A Lakemist Dr, Charlotte, NC 28217
- Costo: gratis. Debe registrarse en el siguiente enlace.