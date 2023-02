La cantante P!NK anunció el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, el noveno de su carrera, titulado Trustfall, que da nombre también a su próximo tour, con el que dará un concierto en Charlotte y aquí te contamos todos los detalles como fechas, dónde y cuándo se presentará y a partir de cuándo puedes comprar los boletos.

P!NK asegura que este álbum de estudio muestra su lado más vulnerable y emocionante hasta el momento haciendo un recorrido por los altibajos de la incertidumbre, la libertad y dejar las cosas ir.

El nuevo disco de la cantante incluye temas como Never Gonna Not Dance Again, Trustfall y When I Get There, además de colaboraciones con Chris Stapleton, The Lumineers y First Aid Kit.

"Este podría ser el álbum del que estoy más orgullosa. Ponte tus sudaderas más cómodas, tómate una hora de cuidado personal y comienza con la primera canción. Se necesitan dos ingredientes: pañuelos y zapatos de baile", señaló P!NK en un comunicado.

¿Cuándo y dónde será The Trustfall Tour de P!NK en Charlotte?

La ganadora de Grammys visitará un total de 14 ciudades durante este otoño con una sola parada en Carolina del Norte, planeada en Charlotte. The Trustfall Tour 2023 es producida por Live Nation.

El concierto de P!NK en Charlotte será el domingo 12 de noviembre de este 2023 y se presentará en el Spectrum Center.

La gira con la que Pink, cuyo verdadero nombre es Alecia Beth Moore Hart visitará Charlotte se realizará en cuanto termine su gira Summer Carnival Stadium Tour.

Para todas las fechas de esta gira, incluida la que se realizará en la ciudad reina, GROUPLOVE y KidCutUp estarán como invitados.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para The Trustfall Tour de PINK?

De acuerdo con el Spectrum Center, los boletos saldrán en preventa con Citi y Verizon a partir del martes 21 de febrero mientras que la venta general se realizará el viernes 24 de febrero a partir de las 10:00 a. m. en LiveNation.Com.

Fechas y ciudades de The Trustfall Tour 2023 de P!NK