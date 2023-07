Tony Bennett, el famoso cantante y ganador de 18 premios Grammy, murió este 21 de julio a los 96 años. Su muerte ha sido lamentada hasta por la NASA y Latinoamérica, pues el artista tenía "alma latina" y colaboró con celebridades latinoamericanas.

¿Quién fue Tony Bennett y cuál es su legado para la música de Estados Unidos?

Tony Bennett ha sido uno de los vocalistas más conocidos de Estados Unidos e incluso fue llamado por Frank Sinatra como el cantante popular más grande del mundo. Además del pop, su carrera también deja un legado en el mundo del jazz, donde encontró gran auge.

Sus grabaciones se caracterizaron por la calidez y claridad de su voz, así como por sus alegres y efervescentes interpretaciones y por ser un artista consumado del Great American Songbook.

El cantante también fue conocido mundialmente por el tema I Left my Heart in San Francisco, así como por canciones como Fly me to the Moon y Steppin Out with my Baby.

¿De qué murió el legendario intérprete del Cancionero Americano?

Tony Bennett fue diagnosticado con Alzheimer en el 2016, pero continuó actuando y grabando hasta el 2021, año en que realizó su última aparición pública junto a Lady Gaga en el Radio City Music Hall.

Hasta el momento, no se ha confirmado que el Alzheimer haya sido la causa de muerte.

Le sobreviven su esposa Susan Benedetto, sus dos hijos, Danny y Dae Bennett, y sus hijas Johanna y Antonia Bennett, así como sus nueve nietos.

¿Cuáles fueron las colaboraciones de Tony Bennett con artistas latinos?

Tony Bennett siempre buscó tener colaboraciones con artistas que le llamaran la atención y ello lo llevó a tener participaciones con celebridades como Lady Gaga, pero también con varios latinos, la mayoría de los cuales están en su álbum de estudio Viva Duets: