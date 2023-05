Cada 4 de mayo, los fans de Star Wars celebran la saga creada por George Lucas, la cual nació en 1977 y que actualmente es parte importante de la cultura popular en el mundo.

Con más de 40 años de existencia, este universo ha ido creciendo, cambiando y evolucionando, pero sin dejar de sumar seguidores día a día.

Era claro debía tener su propia celebración, pero casualmente no es el día del estreno de la saga.

¿Por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars? Origen e historia

Star Wars no tenía un día oficial para celebrar, pero dos años después de su estreno (1979) aconteció un suceso que indirectamente marcó la historia de la franquicia y le dio su propio día.

Margaret Thatcher, fue investida primer ministro de Reino Unido el 4 de mayo de ese año. Para celebrarlo, sus compañeros del Partico Conservador le enviaron una nota que fue publicada por el diario "London Evening News".

En dicho mensaje se podía leer "May the 4th be with you, Maggie. Congratulations", lo que hacía referencia a un juego de palabras asociado con Star Wars "May the force be with you" (que la fuerza te acompañe), la frase más icónica de la cinta.

los fans de Star Wars se apropiaron de la frase y de la fecha; y aunque desde entonces comenzaron a hacer algunas reuniones y celebraciones cada 4 de mayo, fue hasta 2011 cuando se tomó como algo mundial.

¿Cómo se festeja el Día de Star Wars?

La primera celebración se dio ese año, cuando se hizo un maratón de las primeras seis películas en Toronto, Canadá. Esto organizado por los fans.

Actualmente, hay infinidad de festejos en el mundo, se realizan desfiles de aficionados disfrazados, convenciones, proyecciones de las cintas, etc.

En este día, también suele haber lanzamientos de nuevos productos coleccionables de diferentes marcas y tipos. Además, que Lucasfilm también ha llegado a hacer lanzamientos de noticias o tráilers de los proyectos que están por llegar próximamente.

¿El Día de Star Wars se celebra en todo el mundo o solo en Estados Unidos?

Este es un día mundial, pues los fans de Star Wars están todo el planeta, por lo que cada país, club de fans o aficionado a la saga, celebra de la mejor forma posible.

Frases de Star Wars para celebrar y compartir este 4 de mayo

Aquí te presentamos algunas frases populares de Star Wars y su origen, las cuales puedes usar en este día.

" May the force be with you" (que la fuerza te acompañe) : Frase de icónica de la saga, dicha especialmente por los jedis.

: Frase de icónica de la saga, dicha especialmente por los jedis. "This is the Way" (Ese es el camino): Mantra de los Mandalorianos del culto de los Hijos de la guardia, popularizada por la serie The Mandalorian.

Mantra de los Mandalorianos del culto de los Hijos de la guardia, popularizada por la serie The Mandalorian. "Hello There" (Hola): Este simple saludo, se hizo popular con Obi-Wan Kenobi, quien la ha dicho en varias ocasiones, incluso se convirtió en meme.

Este simple saludo, se hizo popular con Obi-Wan Kenobi, quien la ha dicho en varias ocasiones, incluso se convirtió en meme. "I have a bad feeling about this" (Tengo un mal presentimiento de esto): Esta frase es dicha en prácticamente todas las películas de la saga.

Esta frase es dicha en prácticamente todas las películas de la saga. "I Love you... I know" (Te amo... Lo sé): Diálogo que se dicen Leia y Han solo en el Imperio contrataca.

Diálogo que se dicen Leia y Han solo en el Imperio contrataca. "Chewie, we're home" (Chewie, estamos en casa) : Frase dicha por Han Solo a Chewbacca cuando recuperan el Halcón Milenario en el Episodio VII.

: Frase dicha por Han Solo a Chewbacca cuando recuperan el Halcón Milenario en el Episodio VII. “I am one with the force and the force is with me” (Soy uno con la fuerza y la fuerza me acompaña): Chirrut Îmwe la menciona como un mantra en Rogue One.

Podría interesarte: