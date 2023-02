Se realizó la entrega 2023 de los BAFTA Awards, los cuales reconocen a lo mejor del cinse, según la Academia Británica de Cine.

La gran ganadora fue "All Quiet on the Western Front" que se llevó siete premios, incluyendo mejor película y mejor director. Además, hubo una cinta con representación latina que ganó un premio: "Pinocchio" del director mexicano Guillermo del Toro.

BAFTA Awards 2023: Esta es la lista completa de ganadores

Mejor película: All Quiet on the Western Front

Mejor película británica: The Banshees of Inisherin

Mejor actriz: Cate Blanchett (Tár)

Mejor actor: Austin Butler (Elvis)

Mejor actriz de reparto: Kerry Condon ( The Banshees of Inisherin)

Mejor actor de reparto: Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin)

Mejor director: Edward Berger (All Quiet on the Western Front)

Revelación británica (de un escritor, director o productor): Aftersun (Charlotte Wells)

Mejor película de habla no inglesa: All Quiet on the Western Front

Mejor documental: Navalny (Daniel Roher)

Mejor película animada: Pinocchio (Guillermo del Toro)

Mejor guión original: The Banshees of Inisherin

Mejor guión adaptado: All Quiet on the Western Front

Mejor banda sonora: All Quiet on the Western Front

Mejor casting: Elvis

Mejor cinematografía: All Quiet on the Western Front

Mejor diseño de vestuario: Elvis

Mejor edición: Everything Everywhere All At Once

Mejor diseño de producción: Babylon

Mejor estrella emergente Emma Mackey

Mejor maquillaje y peinado: Elvis

Mejor sonido: All Quiet on the Western Front

Mejor efectos visuales especiales: Avatar: The Way of Water

Mejor cortometraje británico: An Irish Goodbye

Mejor cortometraje británico animado: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

¿Quiénes son los latinos ganadores en esta edición de los premios BAFTA?

En esta ocasión solo un representante latino se llevó un premio, se trata de Guillermo del Toro, quien con su película "Pinocchio", se llevó el premio a mejor película animada.

Por otro lado, "Argentina,1985", participó en la categoría de mejor película no hablada en inglés, pero terminó perdiendo ante "All Quiet on the Western Front".

Gary Ungar, Mark Gustafson, Guillermo del Toro y Alex Bulkley, ganadores del premio de película animada por "Pinocchio". (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP).

¿Qué son los premios BAFTA y quiénes participan?

Los British Academy Film Awards (BAFTA), son los premios otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisión, siendo su símil los premios Oscar de la Academia Estadounidense.

En estos premios pueden entrar películas de todas las nacionalidades en todas las categorías, menos en "Mejor película Animada Británica" y "Mejor Corto de animación Británico", por obvias razones.

¿Qué películas participan también por el Oscar?

Algunas de las cintas que ganaron en esta ocasión están también nominadas a varios premios a los premios Óscar como: "All Quiet on the Western Front", "Pinocchio", "Avatar: The Way of Water", "The Banshees of Inisherin", "TAR", Elvis y otras, puedes checar la lista completa de nominados en este link.

¿Cuándo es la entrega de los Oscar 2023?

Este año la entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, realizará su gala en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el próximo 12 de marzo de 2023.

