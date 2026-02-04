1) Raymond Chip Tafrate y Howard Kassinove: Controlar la ira

La ira es una emoción normal que todos experimentamos de vez en cuando. Pero si te sientes enojado con frecuencia y tu ira hace que los demás se sientan incómodos, afecta a tus relaciones o a tu carrera, interfiere con tu capacidad de tomar buenas decisiones o provoca comportamientos que luego lamentas, es hora de hacer un cambio.



Esta poderosa guía te ayudará a tomar el control de tu ira antes de que ella te controle a ti. Controlar la ira, completamente revisado y actualizado, ofrece un enfoque integral, con base empírica, para ayudarte a mantener la calma y poner la ira en su lugar. Esta edición incluye nueva información sobre cómo pueden influir el hambre y el sueño en la ira, ejercicios de relajación muscular y mindfulness para serenarte cuando la ira aumenta y estrategias para mejorar la comunicación con los demás.

Utilizando las diez técnicas efectivas que se describen en esta guía, conseguirás tener una mejor comprensión de tu problema de ira, aprenderás a lidiar con las desilusiones y frustraciones cotidianas y experimentarás más felicidad, éxito y vitalidad en todas las áreas de tu vida.

2) Lydia Fenet: La más poderosa de la sala eres tú

Este es el primer libro sobre el arte de las ventas, visto desde una perspectiva femenina, y dirigido especialmente a mujeres vendedoras. Lydia Fenet conoce de primera mano el secreto que puede permitir destacar a las mujeres tanto en su vida personal como profesional. Ese secreto no es otro que la habilidad de saber vender.

En este libro comparte consejos que si bien pueden ser útiles para cualquier vendedor, son más identificables por las mujeres. Consejos sobre cómo vender con autenticidad, sobre cómo establecer redes de contactos, u otros como: Nunca pidas permiso o disculpas (comienza a negociar directamente) , o cómo encontrar tu propio método de llamar la atención y tu propio sistema de conectar. Pero, sobre todo, ofrece mucho apoyo para ayudar a que las mujeres tomen conciencia de su propio poder y potencial y así poder ver las oportunidades que tienen para innovar y crecer profesionalmente.

3) Leo Farache: El arte de comunicar

¿Has pensado que nuestra relación con los demás y con nosotros mismos está basada en cómo utilizamos la comunicación? Tomar conciencia del poder de esta herramienta, y utilizarla inteligentemente, nos permitirá vivir mejor. Partiendo de esta tesis El arte de comunicar ofrece al lector las claves para utilizar la comunicación como una aliada que puede llegar a cambiarnos la vida.

Aunque no todos, la mayor parte de los problemas que tenemos con las personas de nuestro entorno (laboral, familiar, amigos...) así como con nosotros mismos (ansiedades, envidias, insatisfacciones...) son fruto de una deficiente comunicación. Resolverlos está, en gran medida, en nuestras manos. Este libro puede ponernos en el camino de ser más eficaces, fuertes, felices y plenos.