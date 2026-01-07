ENLACE, una organización dedicada a promover la colaboración de múltiples entidades y organizaciones que sirven a la comunidad latina en Charlotte, invita a artistas latinos a participar en Ventanas Culturales: un concurso en el cual podrán exhibir su arte en diferentes espacios de la ciudad reina y recibir un incentivo de $600.

Por primera vez, ENLACE recibió $17,900 a través de Creative Growth Grants, en español, Subvenciones para el Crecimiento Creativo, una iniciativa para apoyar el talento local. Y, para promover, a artistas latinos, la organización llevará a cabo el proyecto Ventanas Culturales.

“La idea es apoyar a artistas emergentes. El impacto es poder dar a conocer su arte en lugares o espacios donde transita la comunidad, que no sean solamente como galerías o museos. También con los $600 queremos apoyar para que puedan seguir trabajando con su arte y que, por medio de esta exposición, puedan conectar, conocer y ser vistos por otros artistas que puedan apoyarlos. Es decir, que sea una plataforma para ellos”, dijo a La Noticia, Nathalia Peña, codirectora del comité de arte de ENLACE.

¿Quiénes pueden participar?

“Puede participar cualquier artista visual que sea latino o de herencia latina. Debe tener más de 18 años. Que viva en una de las ciudades del condado de Mecklenburg y o en ciudades de otros condados, pero que esté en los alrededores”, añadió Peña.

La idea es que los creativos puedan exponer cinco obras de arte, como:

Pinturas sobre papel, lienzo o soportes , usando tinta, acuarela, acrílico o técnicas mixtas.

, usando tinta, acuarela, acrílico o técnicas mixtas. Ilustraciones , ya sea con tinta o programas digitales.

, ya sea con tinta o programas digitales. Fotografías

Carteles

Arte en 3D o con productos reciclados.

o con productos reciclados. Grabados en madera, metal o serigrafía

“El tema es libre, pero obviamente está enfocado para apoyar a artistas latinos y la comunidad en general. La única restricción es que no sea una escena violenta o sangrienta o algo que por razones obvias deba ser restringido. La obra puede ser de cualquier tamaño, pero considerando que esta va a ser expuesta, ya sea en oficinas, facilidades, edificios de Gobierno, bancos, consultorios o zonas donde transita la comunidad, entonces deben ser en un tamaño que puedan ser colgadas o expuestas”, indicó Nathalia.

Fechas importantes