ENLACE, una organización dedicada a promover la colaboración de múltiples entidades y organizaciones que sirven a la comunidad latina en Charlotte, invita a artistas latinos a participar en Ventanas Culturales: un concurso en el cual podrán exhibir su arte en diferentes espacios de la ciudad reina y recibir un incentivo de $600.

Por primera vez, ENLACE recibió $17,900 a través de Creative Growth Grants, en español, Subvenciones para el Crecimiento Creativo, una iniciativa para apoyar el talento local. Y, para promover, a artistas latinos, la organización llevará a cabo el proyecto Ventanas Culturales. 

La idea es apoyar a artistas emergentes. El impacto es poder dar a conocer su arte en lugares o espacios donde transita la comunidad, que no sean solamente como galerías o museos. También con los $600 queremos apoyar para que puedan seguir trabajando con su arte y que, por medio de esta exposición, puedan conectar, conocer y ser vistos por otros artistas que puedan apoyarlos. Es decir, que sea una plataforma para ellos”, dijo a La Noticia, Nathalia Peña, codirectora del comité de arte de ENLACE.

¿Quiénes pueden participar?

“Puede participar cualquier artista visual que sea latino o de herencia latina. Debe tener más de 18 años. Que viva en una de las ciudades del condado de Mecklenburg y o en ciudades de otros condados, pero que esté en los alrededores”, añadió Peña.

La idea es que los creativos puedan exponer cinco obras de arte, como:

  • Pinturas sobre papel, lienzo o soportes, usando tinta, acuarela, acrílico o técnicas mixtas.
  • Ilustraciones, ya sea con tinta o programas digitales.
  • Fotografías
  • Carteles
  • Arte en 3D o con productos reciclados.
  • Grabados en madera, metal o serigrafía 

El tema es libre, pero obviamente está enfocado para apoyar a artistas latinos y la comunidad en general. La única restricción es que no sea una escena violenta o sangrienta o algo que por razones obvias deba ser restringido. La obra puede ser de cualquier tamaño, pero considerando que esta va a ser expuesta, ya sea en oficinas, facilidades, edificios de Gobierno, bancos, consultorios o zonas donde transita la comunidad, entonces deben ser en un tamaño que puedan ser colgadas o expuestas”, indicó Nathalia.

Fechas importantes

  • Para participar, se debe llenar el formulario disponible en el siguiente enlace antes del 15 de enero. En el enlace debe adjuntar cinco fotografías de sus obras de arte y su portafolio o página web (si la tiene).
  • Después de llenar el formulario deberá participar en una reunión el 19 de enero, ya sea en persona o vía online. La dirección y horas estarán disponibles en la página web de ENLACE o en sus redes sociales, disponibles en el siguiente enlace.
  • Las fotografías que agregue serán evaluadas por un equipo, quienes anunciaran a los 10 ganadores, durante la primera semana de febrero.
  • Luego, los seleccionados deberán entregar sus obras para que sean expuestas entre marzo y noviembre del 2026. Antes, se les dirá en donde estarán expuestas y deberán llenar un formulario de consentimiento.
  • Los ganadores serán invitados a participar en un evento de apertura y otro de cierre. Los datos de estas presentaciones serán publicados en los próximos días.

Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.