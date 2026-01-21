El Consejo de Artes y Ciencias (ASC, por sus siglas en inglés) ofrece una beca para creadores emergentes de Mecklenburg. Se trata de una subvención de $10,000 para promover nuevos proyectos de creativos y que construyan una base sólida para su carrera artística.

¿Quiénes pueden participar?

La beca está dirigida a creativos con menos de nueve años de experiencia interesados en asumir riesgos con nuevas iniciativas o que quieran adquirir habilidades y experiencia con capacitaciones. Pero además quienes:

Vivan en ciudades dentro del condado de Mecklenburg por más de tres años. Es decir, Charlotte, Huntersville, Cornelius, Matthews, Mint Hill, Davidson, y Pineville .

. Crean obras originales y no interpretaciones de obras de otros.

y no interpretaciones de obras de otros. El factor “asumir riesgos creativos” sea clave en su propuesta.

Además, hay restricciones para quienes han obtenido esta beca en el pasado o que sean estudiantes de tiempo completo.

Hasta $10,000 para artistas locales La subvención ofrece un apoyo económico de $10,000, de los cuales: Hasta un 50 % puede destinarse a la compra de suministros o materiales necesarios para desarrollar o experimentar con un nuevo proyecto creativo.

para desarrollar o experimentar con un nuevo proyecto creativo. Mientras que el 50% restante deberá invertirse en honorarios para talleres, capacitaciones o procesos de aprendizaje, así como en los gastos de viáticos y alojamiento relacionados con esta fase de adquirir una nueva habilidad.

¿Qué va a necesitar? Información de su perfil : como su curriculum y formulario W-9.

: como su curriculum y formulario W-9. Responder preguntas sobre: ¿Por qué quiere obtener esta beca? ¿Cuál es su visión creativa? Información logística del proyecto, cómo compartiría su experiencia.

Deberá mostrar su trabajo en el pasado : ya sea con imágenes (si es visual), páginas (si es literario), un video de 15 minutos si es actuación o cine o 15 minutos de música. Deberá suministrar eso durante el proceso.

: ya sea con imágenes (si es visual), páginas (si es literario), un video de 15 minutos si es actuación o cine o 15 minutos de música. Deberá suministrar eso durante el proceso. Cartas de apoyo de su mentor o colega.

o colega. Un presupuesto preliminar que muestre los gastos relacionados con su proyecto. Para conocer las restricciones, recomendaciones o más información sobre este proceso, visita el siguiente enlace.

Fechas importantes

Desde el 20 de enero , interesados podrán participar.

, interesados podrán participar. La fecha límite es el 22 de febrero .

. Los candidatos serán evaluados y calificados el 15 de marzo y el 27 de ese mes serán notificados.

serán notificados. Los fondos serán entregados a finales de abril.

Los proyectos deben realizarse entre el 1.º de mayo de este año y el 30 de junio de 2027.

Si se encuentra listo, puede crear una cuenta e iniciar su solicitud a través del siguiente enlace.

Si tiene dudas puede enviar un correo a Ivan.Garnica@artsandscience.org

También puede participar en las siguientes sesiones de orientación:.

Fecha : Jueves 22 de enero

: Jueves 22 de enero Hora : 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Inscripción : en el siguiente enlace.

: en el siguiente enlace. Lugar: Zoom, en la siguiente reunión.

Fecha : Jueves 29 de enero

: Jueves 29 de enero Hora : 6:30 p.m. a 7:45 p.m.

: 6:30 p.m. a 7:45 p.m. Inscripción : en el siguiente enlace.

: en el siguiente enlace. Lugar : The Photo Outfitters

: The Photo Outfitters Dirección: 4732 Monroe Rd Suite 130, Charlotte, NC 28205

Fecha : sábado 7 de febrero

: sábado 7 de febrero Hora : 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Inscripción : en el siguiente enlace.

: en el siguiente enlace. Lugar : Charlotte Art League

: Charlotte Art League Dirección: 4237 Raleigh St, Charlotte, NC 28213