El Consejo de Artes y Ciencias (ASC, por sus siglas en inglés) ofrece una beca para creadores emergentes de Mecklenburg. Se trata de una subvención de $10,000 para promover nuevos proyectos de creativos y que construyan una base sólida para su carrera artística.
¿Quiénes pueden participar?
La beca está dirigida a creativos con menos de nueve años de experiencia interesados en asumir riesgos con nuevas iniciativas o que quieran adquirir habilidades y experiencia con capacitaciones. Pero además quienes:
- Vivan en ciudades dentro del condado de Mecklenburg por más de tres años. Es decir, Charlotte, Huntersville, Cornelius, Matthews, Mint Hill, Davidson, y Pineville.
- Crean obras originales y no interpretaciones de obras de otros.
- El factor “asumir riesgos creativos” sea clave en su propuesta.
Además, hay restricciones para quienes han obtenido esta beca en el pasado o que sean estudiantes de tiempo completo.
Hasta $10,000 para artistas locales
La subvención ofrece un apoyo económico de $10,000, de los cuales:
- Hasta un 50 % puede destinarse a la compra de suministros o materiales necesarios para desarrollar o experimentar con un nuevo proyecto creativo.
- Mientras que el 50% restante deberá invertirse en honorarios para talleres, capacitaciones o procesos de aprendizaje, así como en los gastos de viáticos y alojamiento relacionados con esta fase de adquirir una nueva habilidad.
¿Qué va a necesitar?
- Información de su perfil: como su curriculum y formulario W-9.
- Responder preguntas sobre: ¿Por qué quiere obtener esta beca? ¿Cuál es su visión creativa? Información logística del proyecto, cómo compartiría su experiencia.
- Deberá mostrar su trabajo en el pasado: ya sea con imágenes (si es visual), páginas (si es literario), un video de 15 minutos si es actuación o cine o 15 minutos de música. Deberá suministrar eso durante el proceso.
- Cartas de apoyo de su mentor o colega.
- Un presupuesto preliminar que muestre los gastos relacionados con su proyecto.
Para conocer las restricciones, recomendaciones o más información sobre este proceso, visita el siguiente enlace.
Fechas importantes
- Desde el 20 de enero, interesados podrán participar.
- La fecha límite es el 22 de febrero.
- Los candidatos serán evaluados y calificados el 15 de marzo y el 27 de ese mes serán notificados.
- Los fondos serán entregados a finales de abril.
- Los proyectos deben realizarse entre el 1.º de mayo de este año y el 30 de junio de 2027.
Si se encuentra listo, puede crear una cuenta e iniciar su solicitud a través del siguiente enlace.
Si tiene dudas puede enviar un correo a Ivan.Garnica@artsandscience.org
También puede participar en las siguientes sesiones de orientación:.
- Fecha: Jueves 22 de enero
- Hora: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
- Inscripción: en el siguiente enlace.
- Lugar: Zoom, en la siguiente reunión.
- Fecha: Jueves 29 de enero
- Hora: 6:30 p.m. a 7:45 p.m.
- Inscripción: en el siguiente enlace.
- Lugar: The Photo Outfitters
- Dirección: 4732 Monroe Rd Suite 130, Charlotte, NC 28205
- Fecha: sábado 7 de febrero
- Hora: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
- Inscripción: en el siguiente enlace.
- Lugar: Charlotte Art League
- Dirección: 4237 Raleigh St, Charlotte, NC 28213
- Fecha: Jueves 12 de febrero
- Hora: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
- Inscripción: en el siguiente enlace.
- Lugar: Zoom, en la siguiente reunión.