Nos aproximamos al cierre de gobierno más largo de la historia. El Congreso no se pudo poner de acuerdo para negociar un presupuesto; el problema es que, en medio de esta disputa partidista, miles de familias necesitadas enfrentarán inseguridad alimentaria. Esto ante la indiferencia del gobierno federal, que podría desembolsar fondos de emergencia para apoyar programas como SNAP, pero no lo hace como estrategia de negociación.

De momento, no hay indicios de solución al cierre del gobierno. Los demócratas piden que no se eliminen subsidios a los planes de seguro de salud de millones de personas, incluyendo a inmigrantes legales, pero los republicanos han manifestado que no lo harán. Analistas piensan que la administración Trump está usando este cierre para despedir a miles de trabajadores federales. Mientras tanto, miles de trabajadores federales no reciben su salario, y muchos programas sociales están quedando en el abandono.

Familias necesitadas en medio del fuego cruzado

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), o “cupones de alimentos”, del que dependen más de 40 millones de estadounidenses, no se distribuirá a partir de noviembre si continúa el cierre del gobierno federal, según informó el Departamento de Agricultura (USDA).

Esto se puede evitar, pero el USDA decidió no utilizar los $6,000 millones disponibles en fondos para emergencias para financiar SNAP, tampoco va a reembolsar fondos estatales en caso de que los estados intenten cubrir el déficit temporalmente. Esto no tiene sentido ni justificación.

En Carolina del Norte, una de cada 10 personas (1.4 millones) recibe asistencia alimentaria, incluyendo a casi 600,000 niños, más de 40,000 de los cuales son menores de 18 meses de edad, sin contar con miles de veteranos y personas con discapacidades. Esta sería la primera vez que se retrasan los beneficios del SNAP, a pesar de que el USDA cuenta con los fondos.

No importa del lado del espectro político en el que se encuentre, usar los recursos destinados a las familias necesitadas para obligar a los demócratas a negociar es cruel e inhumano.

SNAP: Una demanda en camino

El Fiscal General de Carolina del Norte, Jeff Jackson, se unió a fiscales y gobernadores de otros 23 estados y el distrito de Columbia, en una demanda contra el Departamento de Agricultura (USDA) y la Oficina de Administración y Presupuesto (OGP) por negarse a financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante el cierre del gobierno.

“En vísperas del cierre del gobierno, el 30 de septiembre, el USDA aseguró a los estados que los fondos de contingencia podrían utilizarse para seguir financiando el programa SNAP. Sin embargo, el 24 de octubre, el USDA cambió de postura y envió un memorando a los estados ordenándoles suspender todos los pagos del SNAP de noviembre y cualquier pago posterior. El USDA alega que esto se debe al cierre del gobierno. Sin embargo, desde que comenzó el cierre, la misma agencia ha ejercido su autoridad para asignar miles de millones de dólares a otros programas”, aseguró Jackson.

A esta crisis hay que agregar que los bancos de comida ya están luchando por satisfacer su creciente demanda, después de que el USDA recortó $500 millones en entregas de alimentos a nivel nacional en marzo.

¿Dónde encontrar ayuda alimentaria?

Si usted o su familia necesitan ayuda alimentaria durante este período de incertidumbre en Carolina del Norte, pueden contactar con los siguientes recursos:

Encuentre un banco de alimentos cerca de usted a través de Feeding America: feedingamerica.org/find-your-local-foodbank

Llame al 2-1-1. Este servicio de United Way puede ayudarle a encontrar asistencia alimentaria en su área.

Consulte los mapas de acceso a alimentos del NCDHHS aquí: https://tinyurl.com/48zw7f79