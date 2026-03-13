Piden liberación de periodista latina que cubría redadas de ICE

Por segunda ocasión, un periodista que sirve a la comunidad latina es arrestado por ICE, sin que las autoridades sean transparentes sobre esta acción. Se trata de Estefany Rodríguez, quien documentaba las acciones de las autoridades migratorias para el medio en español Nashville Noticias y ahora se encuentra bajo custodia del gobierno.

Agentes federales seguían a familia de periodista latina

La mañana del 4 de marzo inició como siempre para la familia Rodríguez. Estefany, de 35 años, su esposo, quien es ciudadano estadounidense, y su hija de siete años salieron temprano de casa para iniciar la jornada. No se dieron cuenta de que los estaban siguiendo agentes federales.

Una vez que dejaron a la niña, la pareja, que se movilizaba en un vehículo identificado con el logotipo de Nashville Noticias, fue detenida por agentes del Equipo de Operaciones de Fugitivos de la Oficina de Detención y Deportación (ERO), según registros judiciales.

Curiosamente, el arresto ocurrió poco después de que la periodista, de origen colombiano, publicara reportajes sobre los arrestos realizados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado.

Con sorprendente velocidad, Rodríguez pasó de un centro de detención en Nashville a uno en Alabama y luego a Luisiana. No le dieron la oportunidad de pedir libertad bajo fianza, según su equipo legal.

Disputa sobre las órdenes de arresto

El legislador de Texas, Joaquín Castro, denunció que el seguimiento y el arresto se realizaron sin una orden judicial. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una orden administrativa de inmigración, firmada por un oficial migratorio y no por un juez.

Los abogados de Rodríguez cuestionaron el documento por varias razones, entre ellas que la orden no incluía su número de inmigrante (Alien Registration Number). Adicionalmente, el espacio que indica cuándo y dónde fue entregada la orden estaba en blanco. La periodista asegura que nunca le mostraron el documento durante su arresto.

Días después, DHS publicó en redes sociales una segunda orden migratoria, fechada posteriormente, lo que generó nuevas dudas sobre el procedimiento. Según su defensa, una detención sigue siendo considerada sin orden judicial si el documento nunca fue presentado ni ejecutado en el momento del arresto. El 12 de marzo, un juez federal ordenó al DHS que justificara por escrito su detención.

Salió de Colombia en busca de paz

Rodríguez llegó a Estados Unidos desde Colombia en 2021, tras denunciar amenazas relacionadas con su trabajo periodístico.

Actualmente está casada con un ciudadano estadounidense, tiene permiso de trabajo válido, tiene una solicitud de asilo pendiente y también está en proceso una solicitud para la residencia permanente (green card), según su equipo legal.

El DHS sostiene que la periodista sobrepasó el tiempo permitido de su visa, pero los abogados de Rodríguez presentaron una petición ante una corte federal argumentando una posible represalia contra la libertad de prensa, protegida por la Primera Enmienda.

Varias organizaciones defensoras de la libertad de prensa y los derechos humanos han exigido su liberación. El Committee to Protect Journalists advirtió que el caso podría enviar un mensaje intimidatorio a periodistas que cubren temas migratorios.

En junio de 2025, el periodista Mario Guevara fue detenido en Georgia, mientras realizaba sus tareas como comunicador. Luego fue deportado.