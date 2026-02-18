El futuro del periodismo es bilingüe, local e impulsado por la comunidad

El periodismo se encuentra en un punto de inflexión — y en el Knight Media Forum 2026 ese cambio se sintió de forma tangible. Sesión tras sesión, líderes del sector abordaron las presiones que enfrentan las salas de redacción, al tiempo que destacaron las oportunidades que vienen: lazos comunitarios más fuertes, un renovado enfoque en la Primera Enmienda y el crecimiento innegable de los medios en español, enfocados en la comunidad latina. El foro reveló una señal más profunda sobre hacia dónde se están moviendo la influencia, la inversión y la atención. Estas son mis conclusiones y reflexiones más importantes de un encuentro que dejó algo claro: el futuro de las noticias será más centrado en la comunidad y más inclusivo que nunca.

Asistir al foro de 2026 fue un privilegio. Aunque la agenda fue intensa, el esfuerzo valió totalmente la pena. Forjamos muchas conexiones nuevas y fortalecimos relaciones existentes con aliados que nos apoyan y cuyo crecimiento nos enorgullece impulsar.

Más allá del networking, la conferencia fue un poderoso recordatorio del papel vital que juega el periodismo en la protección de la democracia y la Primera Enmienda. Este tema estuvo presente en múltiples conversaciones — incluso en uno de los obsequios del evento. Me encantaron especialmente los calcetines entregados a los asistentes que decían con orgullo: “I love the First Amendment” (Amo la Primera Enmienda).

Como parte del equipo directivo de La Noticia, una organización independiente de noticias e información en español con sede en Charlotte, Carolina del Norte, mi hijo Álvaro José y yo quedamos particularmente impresionados por cómo los organizadores conectaron esta misión democrática con la importancia de la comunidad latina. Varios momentos destacados sobresalieron:

Maribel Pérez Wadsworth, presidenta y directora ejecutiva de la Knight Foundation, marcó un tono significativo al iniciar sus palabras oficiales en español para abrir la conferencia.

Silvia Rivera (MacArthur Foundation) también comenzó en español la sesión que organizó junto con Natalia González (Knight Foundation) sobre el ecosistema de medios en español.

Hubo aportes poderosos de líderes como Jorge Ramos, Javier Marín, Maritza Félix y Giovanna Torres Nieves.

Este cambio de enfoque es significativo. Tal vez esta atención esté influenciada por el momento cultural actual — como la selección de Bad Bunny por la NFL para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl — o simplemente sea un reconocimiento merecido del peso demográfico de la comunidad latina.

Como el grupo de más rápido crecimiento en Estados Unidos, con una edad media de 31 años, los latinos tienen por delante décadas de máxima productividad y consumo. Con un poder adquisitivo anual que ya alcanza los $3.6 billones, el mercado latino en Estados Unidos es una potencia. Si los latinos en Estados Unidos fueran una economía independiente, estarían entre las más grandes del mundo — lo que hace que su acceso a un periodismo confiable y democrático sea más esencial que nunca.

El Knight Media Forum 2026 confirmó algo que en La Noticia hemos creído durante años: el periodismo es más fuerte cuando está centrado en la comunidad, es inclusivo y se fundamenta en valores democráticos. El creciente reconocimiento de los medios en español y de las audiencias latinas no es una tendencia — es el futuro. Seguimos comprometidos con ofrecer información confiable y accesible que una, empodere y proteja a nuestra comunidad. Si usted cree en un periodismo independiente, guiado por la comunidad, que da voz a las experiencias latinas y defiende el derecho del público a estar informado, le invitamos a apoyar esta misión. Done a La Noticia y ayúdenos a continuar el trabajo que nuestra comunidad y la democracia merecen.

Encuentre este artículo en inglés aquí.