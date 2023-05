Una mujer resultó tener mucha suerte, pues ganó por segunda ocasión la lotería, siendo la segunda ocasión que lo consigue.

La residente de Spartanburg, Carolina del Sur, ganó la lotería por segunda vez, según informó la Lotería de Educación de Carolina del Sur. La afortunada ganadora, quien no ha sido identificada, ya había ganado $250,000 en un sorteo de la Lotería hace tres años. Esta vez, ganó $300,000 en un sorteo reciente.

La mujer admitió que le han dicho que es muy afortunada. Según la Lotería, la ganadora les contó que estaba pensando en lo maravilloso que sería ganar en grande de nuevo antes de comprar un raspadito de $10 en la tienda de conveniencia On the Go en Gossett Rd. en Spartanburg, donde tuvo la suerte de ganar su segundo gran premio.

¿En qué gastará el premio la mujer?

La ganadora también dijo que planea bendecir a la gente con su victoria, al igual que lo hizo con la primera, esto quiere decir que parte del dinero lo usará para ayudar a otros.

On the Go en Spartanburg recibió una comisión de $3,000 por vender el boleto reclamado.

La Lotería de Educación de Carolina del Sur se estableció en 2002 y desde entonces ha destinado más de $6.6 mil millones en fondos de educación para el estado, financiando becas, programas y proyectos en todo Carolina del Sur.