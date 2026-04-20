Un padre lucha por vivir: necesita ayuda urgente para cirugía

José Gregorio Hernández, de 68 años, enfrenta una situación crítica de salud, la cual requiere una cirugía urgente, pues de no hacerlo, su vida estaría en riesgo.

Este padre venezolano fue diagnosticado con una enfermedad coronaria severa. Tres arterias principales de su corazón están obstruidas hasta en un 90 %. Esto impide que la sangre fluya correctamente hacia el corazón.

Un infarto y una segunda oportunidad

José Gregorio ya sufrió un infarto recientemente. Logró sobrevivir, pero su estado sigue siendo extremadamente delicado.

Los médicos han sido claros: necesita una cirugía de corazón abierto urgente.

Se trata de una cirugía de revascularización miocárdica, también conocida como bypass coronario.

Este procedimiento crea nuevas rutas para que la sangre llegue al corazón y evite las arterias bloqueadas.

Una familia que no se rinde

El tratamiento enfrenta un obstáculo mayor: el costo. En Venezuela, las familias deben cubrir por su cuenta medicamentos, insumos y materiales quirúrgicos.

Esto hace que una cirugía vital sea prácticamente inaccesible para muchos.

Sus hijos iniciaron una campaña con esperanza, amor y fe. Buscan darle a su padre una oportunidad de seguir viviendo y compartir más tiempo con su familia.

José Gregorio mantiene su deseo de vivir. Quiere ver crecer a sus seres queridos y seguir luchando.

Cómo puedes ayudar para la cirugía de José Gregorio

Gabriel Hernández, quien vive en Fort Mill, Carolina del Sur, lanzó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para José Gregorio.

Puedes apoyar aquí: www.gofundme.com/f/his-heart-is-failing-help-save-jose-gregorios-life

Cada aporte, por pequeño que sea, puede marcar una diferencia.

Si no puedes donar, compartir la campaña también ayuda a salvar su vida.

Por qué este caso importa

Las enfermedades cardíacas siguen siendo una de las principales causas de muerte. En casos como este, el acceso a tratamiento puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

La historia de José Gregorio refleja la realidad de miles de familias que enfrentan barreras económicas para acceder a atención médica. Hoy, la solidaridad puede cambiar ese destino.