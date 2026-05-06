Como sabes o podrás darte cuenta, empieza la época del año en la que la fauna silvestre comienza a salir, entre ella osos y hasta caimanes, pero las serpientes no son la excepción, por eso, te decimos por qué salen y qué hacer si se ve una en Carolina del Norte.

¿Por qué salen las serpientes en primavera y verano en Carolina del Norte?

Al igual que como ocurre con otras especies, mientras la temperatura aumenta, las serpientes comienzan a salir, lo que se traduce en que las verás con mayor frecuencia en caminos, bosques e incluso los patios de las casas.

¿Qué tipo de serpientes hay en Carolina del Norte y qué tan peligrosas son?

De acuerdo con la Comisión de Vida Silvestre de Carolina del Norte, en el estado habitan 37 tipos distintos de serpientes, de las cuales solo seis son venenosas.

"Las serpientes son extremadamente benéficas para el medio ambiente. Se alimentan en gran medida de ratas, ratones e insectos", señala la comisión de vida silvestre.

De las 37 especies de serpientes, nueve se encuentran en la lista de ser amenazadas, estar en peligro o con alguna preocupación especial a nivel federal, por lo que no pueden ser heridas, molestadas o reubicadas sin un permiso especial de la Comisión de Vida Silvestre.

¿Cuáles son las seis serpientes venenosas en Carolina del Norte?

Copperhead (serpiente cabeza de cobre)

Timber Rattlesnake (serpiente cascabel de madera)

Cottonmouth (boca de algodón o mocasín de agua)

Coral Snake (serpiente de coral)

Eastern Diamondback Rattlesnake (crótalo adamantino o cascabel diamantino del este)

Carolina Pygmy Rattlesnake (serpiente de cascabel pigmea del este)

¿Qué debo hacer si me encuentro con una serpiente de cerca?

La primera recomendación de la Comisión de Vida Silvestre de Carolina del Norte es una sencilla: si se ve una serpiente, no se debe entrar en pánico, es mejor dejarla en paz y alejarse.

"Cuando las personas se encuentran con una serpiente, particularmente en su patio trasero, puede ser sorprendente tanto para la persona como para la serpiente. En su mayor parte, las serpientes son completamente inofensivas y, si se les da un amplio margen, una serpiente generalmente se moverá fuera del área por sí sola con el tiempo", señala Jeff Hall, biólogo de diversidad de vida silvestre.

De acuerdo con las autoridades, la mayoría de las serpientes, incluso las venenosas, son reacias a morder, porque usan su energía o veneno para adquirir alimento y no ven a los humanos como una fuente de alimento.

"La mayoría de las mordeduras de serpientes ocurren cuando una persona levanta una serpiente, la pisa accidentalmente o trata de matarla, lo que puede ser ilegal según la especie de serpiente", advierte la Comisión de Vida Silvestre.

¿Cómo reportar avistamiento de serpientes?

Si tiene preguntas relacionadas con las interacciones entre humanos y vida silvestre o para reportar el avistamiento de alguna serpiente en el estado, puedes llamar a la línea de Vida Silvestre de Carolina del Norte al 866-318-2401.