El Consulado General de Colombia en Atlanta informó que la jornada de Consulado Móvil programada para el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2025 en la ciudad de Charlotte quedó oficialmente suspendida.

¿Por qué se canceló el Consulado Móvil de Colombia?

Según un comunicado oficial de la entidad, la decisión se tomó después de que el Consulado detectó graves irregularidades en el proceso de agendamiento de citas, entre ellas:

Manipulación del sistema de citas. Cobros ilegales: Se descubrió que algunas personas estaban cobrando dinero a ciudadanos colombianos para “apartarles” una cita, algo que va totalmente en contra de las reglas del Consulado.

El Consulado fue claro:

Las citas consulares son GRATIS.

Nadie está autorizado para cobrar por conseguir una cita ni para “ayudar” con trámites.



Adicionalmente, las autoridades colombianas aseguraron que se está reforzando el sistema de agendamiento para que el proceso sea “justo, transparente y accesible para todos”.

¿Qué pasa si ya tenías cita?

Todas las citas que estaban agendadas para esos días en Charlotte quedan anuladas.

Nadie será atendido con esas citas, ni en Charlotte ni en Atlanta.



¿Qué hacer si pagaste por una cita?

Si pagaste a alguien para que te diera la cita, el Consulado pide que reportes el caso. Envía la información (nombre de la persona que cobró, monto, comprobantes si los tienes) al correo oficial: catlanta@cancilleria.gov.co

Los funcionarios dijeron que esto ayuda a las autoridades a investigar a quienes están abusando de la comunidad.

¿Habrá un nuevo Consulado Móvil de Colombia en Charlotte?



El Consulado anunció que comunicará pronto:

Las nuevas fechas del Consulado Móvil en Charlotte.

El nuevo mecanismo de agendamiento, que garantice acceso directo y sin costo a las citas.



El Consulado General de Colombia en Atlanta agradeció la comprensión de la comunidad colombiana en Charlotte y recordó que su prioridad es defender los derechos de los connacionales y garantizar un servicio consular digno, transparente y gratuito.

Más información

Para más detalles, comuníquese con el Consulado de Colombia en Atlanta:

Teléfono: 404-254-3206

Email: catlanta@cancilleria.gov.co

Web: atlanta.consulado.gov.co

Redes sociales: instagram.com/consuladocolombiaatlanta

Pie de foto: El Consulado de Colombia en Atlanta suspendió su jornada móvil en Charlotte tras detectar cobros ilegales y manipulación del sistema de citas. Foto: Andres Serna / Adobe Stock.