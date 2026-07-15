Suben casos de enfermedad intestinal y aún no se sabe el origen

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) informó que el estado registra un aumento en los casos de ciclosporiasis, una enfermedad intestinal causada por un parásito que se transmite principalmente a través de alimentos o agua contaminados.

Entre el 1 de mayo y el 14 de julio de 2026, las autoridades confirmaron 307 casos y 13 hospitalizaciones relacionadas con esta enfermedad. El NCDHHS indicó que actualizará las cifras semanalmente, cada martes.

Aún no identifican el origen

Las autoridades señalaron que Carolina del Norte forma parte de varios estados que están experimentando un incremento en los casos de esta infección.

Hasta el momento, no se ha identificado un alimento específico como responsable del brote en el estado y las investigaciones continúan con la colaboración de agencias locales, estatales y federales.

Los funcionarios explicaron que los casos detectados en Carolina del Norte no han sido vinculados con brotes registrados en otros estados.

¿Qué es la ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por el parásito microscópico Cyclospora, que suele adquirirse al consumir alimentos frescos o agua contaminada.

Los síntomas generalmente aparecen aproximadamente una semana después de la infección e incluyen:

Diarrea acuosa frecuente.

Dolor o cólicos estomacales.

Pérdida del apetito.

Pérdida de peso.

Distensión abdominal.

Gases.

Náuseas.

Fatiga y síntomas similares a la gripe.

Algunas personas pueden estar infectadas sin presentar síntomas. La enfermedad intestinal puede tratarse con determinados antibióticos.

"Si presenta diarrea intensa o persistente, debe comunicarse con su proveedor de atención médica", recomendó el epidemiólogo estatal Dr. Zack Moore.

Alimentos frescos representan mayor riesgo

Las autoridades explicaron que el parásito suele estar asociado con hierbas y vegetales frescos que se consumen crudos, como el cilantro y el perejil.

El veterinario estatal de salud pública, Dr. Carl Williams, señaló que identificar el alimento responsable puede resultar complicado porque muchas personas no recuerdan todos los ingredientes que consumieron.

Cómo reducir el riesgo de enfermedad intestinal

El NCDHHS recomienda seguir estas medidas para disminuir el riesgo de infección:

Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de preparar alimentos.

Lavar todas las frutas y verduras con agua corriente limpia.

Enjuagar los productos antes de pelarlos.

Frotar suavemente las frutas y verduras bajo el agua sin utilizar jabón.

Cepillar los vegetales de cáscara firme, como melones y pepinos.

Secar los productos con una toalla limpia o papel desechable.

Retirar las hojas exteriores de la lechuga y el repollo.

Las autoridades recordaron que cocinar los alimentos a 165 grados Fahrenheit ayuda a prevenir muchas enfermedades transmitidas por alimentos, aunque esto no siempre es posible con productos frescos que se consumen crudos.