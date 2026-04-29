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Una iniciativa para combatir el calor regalará ventiladores a adultos mayores y personas con discapacidad. Aquí te decimos como tener uno.

Este año, la División de Envejecimiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte vuelve con la Operación Alivio del Calor, donde se regalaran ventiladores a adultos mayores y personas con discapacidad, para mitigar el calor.

El año pasado esta división, recibió $85,000 en donaciones, lo que permitió la distribución de 3,627 ventiladores y 23 aires acondicionados en 93 condados de Carolina del Norte. Este 2026, esperán poder seguir ayudando a adultos mayores.

¿Cuánto dura esta iniciativa de la entrega de ventiladores en Carolina del Norte?

Esta iniciativa, que se extiende del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026, tiene como objetivo distribuir ventiladores a destinatarios elegibles para mitigar al calor.

Este programa es posible gracias a las donaciones de Duke Energy Carolinas, Duke Energy Progress y Dominion Energy.

¿Quiénes son elegibles?

Las personas elegibles para recibir ventiladores, son los adultos mayores a partir de 60 años, además de adultos que tengan discapacidad.

¿Cómo conseguir ventiladores gratis en Carolina del Norte?

Para obtener más detalles sobre cómo inscribirse para recibir ventiladores o para acceder a más información sobre la Operación Alivio del Calor, comuníquese con la agencia local sobre envejecimiento o con la División de Envejecimiento al 919-855-3400. También puede encontrar el contacto de su agencia local en el siguiente enlace.

¿Cómo estar seguro durante el verano y la época de calor?

Las autoridades de Carolina del Norte lanzaron una serie de recomendaciones para poder mitigar el calor en esta época de calor.

  1. Aumentar la ingesta de líquidos.
  2. Buscar ambientes frescos o con aire acondicionado regularmente.
  3. Reducir la actividad extenuante durante las tardes.
  4. Consultar con un médico sobre el impacto del calor en los medicamentos.
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Lic. En Comunicación y Periodismo por la UNAM, con 16 años en medios de comunicación. Amante de la lucha libre, videojuegos y la cultura geek.