Overview: Una iniciativa para combatir el calor regalará ventiladores a adultos mayores y personas con discapacidad. Aquí te decimos como tener uno.

Este año, la División de Envejecimiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte vuelve con la Operación Alivio del Calor, donde se regalaran ventiladores a adultos mayores y personas con discapacidad, para mitigar el calor.

El año pasado esta división, recibió $85,000 en donaciones, lo que permitió la distribución de 3,627 ventiladores y 23 aires acondicionados en 93 condados de Carolina del Norte. Este 2026, esperán poder seguir ayudando a adultos mayores.

¿Cuánto dura esta iniciativa de la entrega de ventiladores en Carolina del Norte?

Esta iniciativa, que se extiende del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026, tiene como objetivo distribuir ventiladores a destinatarios elegibles para mitigar al calor.

Este programa es posible gracias a las donaciones de Duke Energy Carolinas, Duke Energy Progress y Dominion Energy.

¿Quiénes son elegibles?

Las personas elegibles para recibir ventiladores, son los adultos mayores a partir de 60 años, además de adultos que tengan discapacidad.

¿Cómo conseguir ventiladores gratis en Carolina del Norte?

Para obtener más detalles sobre cómo inscribirse para recibir ventiladores o para acceder a más información sobre la Operación Alivio del Calor, comuníquese con la agencia local sobre envejecimiento o con la División de Envejecimiento al 919-855-3400. También puede encontrar el contacto de su agencia local en el siguiente enlace.

¿Cómo estar seguro durante el verano y la época de calor?

Las autoridades de Carolina del Norte lanzaron una serie de recomendaciones para poder mitigar el calor en esta época de calor.