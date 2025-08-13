Recuperan $2.5 millones en salarios no pagados, ¿cómo denunciar?

El Departamento de Trabajo de Carolina del Norte (NCDOL) anunció que entre julio del 2024 y junio del 2025 recuperó más de $2.5 millones en salarios no pagados para trabajadores de todo el estado, tras investigar más de 1,600 denuncias en 87 condados y 31 industrias.

Un hito para la justicia laboral en Carolina del Norte

Declaraciones del Comisionado de Trabajo Luke Farley

Luke Farley afirmó:

“Esto no es solo un asunto de cifras, es un asunto de justicia para familias que dependen de su salario para vivir. Nuestro compromiso es defender a cada trabajador y asegurarnos de que reciba cada dólar que ha ganado.”

Datos clave de la investigación 2024-2025

Número total de denuncias y alcance geográfico

Más de 1,600 denuncias investigadas.



investigadas. Cobertura en 87 condados del estado.



del estado. Casos en 31 industrias distintas.



Industrias más afectadas

Comercio minorista

Restaurantes y servicios de comida

Construcción

Sector médico

Transporte



Condados con mayores recuperaciones de salarios no pagados

Condado Denuncias Monto Recuperado Wake 270 $786,971.08 Mecklenburg 248 $326,898.18 Durham 68 $163,351.92 Forsyth 70 $135,630.17 Guilford 101 $98,483.64 Brunswick 20 $74,285.97 New Hanover 41 $60,680.01 Cabarrus 40 $50,192.52 Alamance 19 $45,948.76 Lincoln 14 $40,889.93

Tipos de violaciones más comunes

Cheques finales no pagados y comisiones retenidas

Muchos casos involucraron salarios finales que nunca se entregaron o comisiones que fueron retenidas ilegalmente.

Horas extras no pagadas y deducciones indebidas

Se detectaron múltiples casos de horas extras no compensadas y deducciones no autorizadas que reducían indebidamente el pago de los empleados.

Cómo presentar una denuncia de salarios no pagados

Proceso confidencial y protección contra represalias

Si tiene una queja salarial que infringe la Ley de Salarios y Horas de Carolina del Norte, incluyendo un reclamo por salarios impagos (excluyendo horas extras), último cheque de pago, vacaciones, deducciones no autorizadas, reducción salarial o falta de presentación de talones de pago, puede presentarla ante la Oficina de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo de Carolina del Norte.

Esto aplica si el trabajo se realizó en Carolina del Norte. La oficina no puede investigar trabajos realizados fuera de Carolina del Norte.

Cualquier trabajador que sospeche que no se le ha pagado correctamente puede presentar una denuncia de forma confidencial. La ley estatal protege a los denunciantes contra represalias. Puede hacerlo en línea visitando: www.labor.nc.gov/initiate-wage-complaint-online

¿Qué información debe tener para una queja de salarios no pagados?

Para que la Oficina de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo de Carolina del Norte pueda ayudar a un empleado con una disputa salarial, debe presentar una queja ante esta oficina. Las quejas se presentan en línea. Para brindarle un mejor servicio, se solicita que tenga a mano la siguiente información:

Su nombre

Su dirección y número de teléfono (si tiene un teléfono celular, necesitan su compañía telefónica)

Su correo electrónico

Su fecha de nacimiento

Su descripción del trabajo o cargo

Nombre del empleador/empresa donde trabaja(ba)

Dirección física del empleador (es decir, ubicación comercial) (no se aceptan apartados postales)

Información de contacto del empleador, como número de teléfono, correo electrónico o fax

Nombre y apellidos de la persona de contacto con la que necesitan hablar sobre su salario (es decir, propietario, gerente o supervisor)

Tipo de negocio (es decir, bufete de abogados, atención médica domiciliaria, restaurante, etc.)

Tasa de pago (es decir, $7.25 por hora, 25 % de comisión, etc.)

Monto total que reclama que le debe su empleador

Períodos de pago que trabajó, pero no recibió el pago

Fecha(s) en que debería haber recibido el pago

Fecha de inicio del empleo

Fecha de finalización del empleo

No se investigan reclamos de más de un año

Debido al alto volumen de quejas, la oficina no aceptará quejas por salarios adeudados hace más de un año.

La queja debe ser personalizada

Tenga en cuenta que la entidad no puede aceptar quejas de terceros por salarios (por ejemplo, de una pareja que presente una queja por un novio o esposo).

Más información sobre sus derechos laborales

El Departamento de Trabajo de Carolina del Norte ofrece una página en español sobre los derechos de los trabajadores en el estado. Para más información, visite: https://tinyurl.com/f7md5z68