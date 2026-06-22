Padre de familia muere en choque frontal, buscan enviar cuerpo a Honduras

La comunidad latina enfrenta una dolorosa pérdida tras la muerte de Nerlyn Ayala Lindo, de 33 años, originario de Honduras, quien falleció en un accidente automovilístico ocurrido la madrugada del domingo 21 de junio en Durham, Carolina del Norte.

Según informó el Departamento de Policía de Durham, el choque ocurrió poco después de la 1:35 a.m. en la intersección de North Roxboro Street y East Maynard Avenue.

Las autoridades indicaron que Ayala Lindo conducía una camioneta Acura MDX 2012 hacia el sur cuando cruzó la línea central de la carretera e invadió los carriles contrarios.

El vehículo impactó de frente contra una camioneta Ford F-150 que remolcaba un tráiler. Debido a la gravedad del choque, el hondureño falleció en el lugar.

Mientras tanto, las autoridades continúan documentando los detalles del accidente.

Familia busca llevarlo de regreso a Honduras

Tras la tragedia, familiares y amigos iniciaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar a cubrir los gastos de repatriación.

Nerlyn era originario de Honduras y deja una hija pequeña, además de una familia que hoy enfrenta el dolor de una pérdida inesperada.

Su hermana, Samia, explicó que el objetivo es trasladar sus restos a Honduras para que su padre y sus hermanos puedan despedirse de él por última vez.

La familia asegura que los costos del traslado internacional y de los servicios funerarios representan una carga económica difícil de afrontar.

Un padre que deja un profundo vacío

Familiares describen a Nerlyn como un hombre querido por quienes lo conocieron y profundamente comprometido con su familia.

Su muerte ha causado gran tristeza entre amigos y seres queridos, quienes recuerdan el amor que sentía por su hija.

En la campaña de ayuda, Gressia Herrera compartió el mensaje de su hermana:

"Estoy aquí para pedirles una colaboración para poder repatriar el cuerpo de mi hermano a Honduras para que mi padre y mis otros hermanos le puedan dar el último adiós a Dios. Él deja una princesa a la cual él amaba y hoy nos deja destrozados como familia. Siempre hemos sido unidos. Hoy necesito de cada uno de ustedes, con lo que puedan. De antemano, muchas gracias por su ayuda. Les agradezco de corazón".

Comunidad se une en solidaridad

Familiares y amigos han pedido a la comunidad que comparta la campaña y brinde apoyo en este momento difícil.

Cada contribución ayudará a que Nerlyn pueda regresar a su tierra natal y recibir una despedida junto a sus seres queridos.

Para ayudar visite: gofundme.com/f/en-memoria-de-mi-hermano-gubs8