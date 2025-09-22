Una familia latina está de luto, tras el fatídico fallecimiento de una joven madre de familia quien perdió la vida en un incidente catalogado como femicidio en el noreste de Carolina del Norte.

El viernes 19 de septiembre, Estrella Florez Silva, de 25 años de edad, perdió la vida trágicamente, dejando un profundo dolor en su familia y seres queridos. Era madre de dos hijos, Elías y Moisés. La joven madre latina fue recordada por sus seres queridos por su inteligencia, talento y dedicación.

Detalles del arresto a sospechoso

La Oficina del Alguacil del Condado de Nash informó que Samuel Sánchez López, de 30 años y residente de Spring Hope, fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Actualmente, se encuentra detenido con una fianza de dos millones de dólares en el Nash County Detention Center.

Hasta el momento, las autoridades no han especificado la relación entre el acusado y la víctima, y la investigación sigue en curso.

Piden apoyo para familia de joven madre latina

La familia de Estrella inició una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para cubrir los gastos funerarios y apoyar a sus hijos. Adán Flores, organizador de la campaña, comentó:

"Mi hermana fue arrebatada de nuestra familia. Era amada por muchos, joven, inteligente y talentosa. Agradecemos cualquier ayuda económica para cubrir su funeral y apoyar a sus hijos."

La familia recuerda a Estrella como alguien que disfrutaba de la vida y hacía sentir a todos cómodos a su alrededor. Su pérdida deja un vacío emocional enorme, especialmente para sus hijos pequeños.

“Era una madre muy dedicada que disfrutaba ver crecer a sus hijos, todos la vamos a extrañar mucho”, agregó.

Cómo ayudar

Cualquier donación, grande o pequeña, será destinada directamente a los gastos funerarios y al bienestar de los pequeños Elías y Moisés. Además, compartir la campaña ayuda a expandir el apoyo a la familia en este momento tan difícil.

Para brindar ayuda, visite la página: gofundme.com/f/estrella-flores-silva